Für die New York Times hat Antisemitismus einen Namen, Völkermord aber nicht

Von Hamid Dabashi

5. Dezember 2024

Die völkermordenden Zionisten, die von der „Zeitung der Rekorde“ unterstützt werden, haben lange versucht, die Welt durch falsche Anschuldigungen des „Antisemitismus“ zum Schweigen zu bringen. Das funktioniert nicht mehr

Ein pro-palästinensischer Demonstrant hält bei einer Kundgebung zum Jahrestag der Nakba am 18. Mai 2024 in New York City eine nachgemachte Ausgabe der New York Times (Michael Nigro/Sipa USA)

Ich lese die New York Times täglich als Barometer – so wie ein Landwirt die Wettervorhersage beachtet oder ein altmodischer europäischer Anthropologe das Verhalten eines weit entfernten Stammes beobachtet – um zu sehen, aus welcher Richtung der liberale zionistische Wind weht.

Ich empfehle allen, die in dieser äußerst teuflischen politischen Kultur noch ein Fünkchen Verstand besitzen, dasselbe zu tun: die Times oder ihresgleichen niemals als Nachrichten- und Analyseblatt zu lesen, sondern als Archiv der liberalen Grausamkeit, die sich selbst lange Zeit als „die Weltordnung“ verkauft hat.

Man denke nur an das große Theater, das Times-Redakteure, -Reporter und -Kolumnisten über „Antisemitismus“ in Amsterdam veranstalteten, nachdem eine Bande israelischer Hooligans zu völkermörderischen Gesängen gesungen und getanzt hatte und anständige Menschen dazu aufforderte, sich ihnen entweder entgegenzustellen oder in Deckung zu gehen.

Vor und nach dem Uefa-Europa-League-Fußballspiel zwischen dem israelischen Verein Maccabi Tel Aviv und dem niederländischen Verein AFC Ajax am 7. November in Amsterdam haben militante israelische Schläger ihre gewohnten Grausamkeiten exportiert und in einer europäischen Hauptstadt entfesselt, so dass die ganze Welt sie sehen konnte.

Was hat eine israelische Fußballmannschaft in einem europäischen Fußballspiel zu suchen?

Natürlich, wo sonst sollte eine europäische Siedlerkolonie Fußball spielen, wenn nicht auf dem Kontinent, der den Garnisonsstaat gegründet hat?

Getreu ihrem gewohnten Verhalten innerhalb der Siedlerkolonie hatten diese Züge israelischer Rüpel eine palästinensische Flagge von der Fassade eines Gebäudes heruntergerissen und verbrannt, Taxis mit arabischen Fahrern angegriffen und verwüstet, während sie die ganze Zeit skandierten: „Lasst die IDF [israelische Armee] gewinnen, wir werden die Araber ficken“, „Fickt euch, Palästina“ und „Warum gibt es keine Schule in Gaza? Es gibt dort keine Kinder mehr.“

Nehmen Sie die Worte „Araber“ und „Palästinenser“ für einen Moment aus diesen Slogans heraus und ersetzen Sie sie durch „Juden“ und „Israelis“ – und sehen Sie, was passiert.

Auftritt New York Times

Sobald die Nachricht von den israelischen Schlägereien in Amsterdam bekannt wurde, schaltete die Times auf Hochtouren, um zu verzerren, zu verdrehen, zu manövrieren, zu mäandern und das Wort „Antisemitismus“ in die Schlagzeilen zu bringen.

„Was man über die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam wissen muss“, lautete eine Überschrift eines Artikels vom 8. November, in dem erklärt wurde, dass ‚niederländische und israelische Beamte die Zusammenstöße nach einem Fußballspiel als antisemitisch bezeichneten‘.

Am folgenden Tag schloss sich die New York Times den offiziellen Stellen in Israel und Amsterdam an und bezeichnete den Vorfall in Amsterdam als „antisemitisch“.

Bret Stephens, einer der beiden wichtigsten israelfreundlichen Kolumnisten, die bei der Times angestellt sind, wurde noch am selben Tag zum Handeln aufgefordert , um den Vorfall zu verurteilen: „Das Zeitalter der Pogrome kehrt zurück“.

Stephens beginnt, indem er die Erinnerung an seine Großeltern beschwört, die antisemitische Gewalt erlebt haben. (Offenbar haben nur Zionisten Großeltern. Palästinenser haben keine Großeltern, die von Zionisten abgeschlachtet wurden. Sie wurden als Terroristen geboren und werden als solche getötet.)

Weiter zitiert er einen niederländischen Beamten, der auf X schrieb: „Barbaren auf Motorrollern fahren durch unsere Hauptstadt und machen Jagd auf Israelis und Juden.“ Es scheint, dass das, was die israelischen Hooligans in den Straßen von Amsterdam taten, nicht als Barbarei angesehen wurde, sondern dass diejenigen, die sich ihnen widersetzten, Barbaren waren.

Ursprünglich war das Narrativ von „Antisemitismus“ und „Pogromen“ in Europa nur von israelischen und niederländischen Beamten und dem begeisterten zionistischen Kolumnisten der Times verbreitet worden.

Doch am nächsten Tag schloss sich die Times offiziellen Stellen in Israel und Amsterdam an und erklärte den Vorfall als antisemitisch: „Amsterdam verbietet Proteste nach antisemitischen Angriffen auf Fußballfans“.

Am 10. November hatte sich sogar der israelische Dissidenten-Kolumnist Gideon Levy Stephens angeschlossen und das „Pogrom“ in Haaretz verurteilt. Er wies jedoch auf eine weitere eklatante Tatsache hin, die Stephens und seinesgleichen gewöhnlich auslassen: „Am Donnerstag fand in Amsterdam ein hässliches, kriminelles Pogrom gegen israelische Fußballfans statt. Ähnliche Pogrome, die von Siedlern verübt werden, finden fast täglich im Westjordanland statt.“

Am 10. November machte die Times „Antisemitismus“ zum offiziellen Markennamen für die Geschehnisse in Amsterdam: „Chaos, Provokationen und Gewalt: How Attacks on Israeli Soccer Fans Unfolded“. Sie beschrieb die Ereignisse erneut als „antisemitische Angriffe auf besuchende israelische Fußballfans sowie Brandreden und Angriffe von einigen Israelis“.

Die Times veröffentlichte nicht nur Dutzende von Artikeln über den angeblichen „antisemitischen Angriff“ in Amsterdam, sondern ein vernichtender Bericht der Electronic Intifada zeigte auch einen internen E-Mail-Austausch mit einem leitenden Times-Manager, der die Untersuchung eines niederländischen Reporters über die israelischen Hooligans zunichte machte.

Antisemitismus“ ja, Völkermord nein

Die Times ist sehr großzügig, wenn es um falsche „Antisemitismus“-Anschuldigungen geht, aber sie ist nicht so entgegenkommend, wenn es darum geht, Israels Krieg gegen die Palästinenser als das zu bezeichnen, was er ist: ein Völkermord, wie erst kürzlich in einem Bericht von Amnesty International bestätigt wurde.

Anfang dieses Jahres deckten investigative und verantwortungsbewusste Journalisten meilenweit von Midtown Manhattan entfernt auf, wie dieselbe Times „Journalisten, die über Israels Krieg gegen den Gazastreifen berichten, angewiesen hat, die Verwendung der Begriffe ‚Völkermord‘ und ‚ethnische Säuberung‘ einzuschränken und den Ausdruck ‚besetztes Gebiet‘ zu ‚vermeiden‘, wenn sie palästinensisches Land beschreiben, wie aus einer Kopie eines internen Memos hervorgeht, das The Intercept erhalten hat.“

Aber das sind nicht die einzigen Begriffe.

In dem Bericht heißt es: „Das Memo weist Reporter auch an, das Wort Palästina nur in sehr seltenen Fällen zu verwenden und den Begriff ‚Flüchtlingslager‘ zu vermeiden, um Gebiete in Gaza zu beschreiben, die historisch von vertriebenen Palästinensern bewohnt werden, die während früherer israelisch-arabischer Kriege aus anderen Teilen Palästinas vertrieben wurden.“

Die New York Times, die die gesamte Medienlandschaft in den USA und Europa anführt, druckt nicht nur falsche Antisemitismus-Vorwürfe, sondern fabriziert auch irreführende politische Terminologie, während ihre Redaktionsmitglieder den Kopf tief in den Sand stecken.

Sie redigieren ihre Zeitung, indem sie sich hinter der Fassade der amerikanischen Militärmacht verstecken und nicht vor unmissverständlichen Wahrheiten stehen.

Der antiarabische, antimuslimische und antipalästinensische Hass, den israelische Hooligans an den Tag legen, wird heruntergespielt, während die berechtigte Wut über solche Schlägereien als „antisemitisch“ gebrandmarkt wird. Die Araber, Muslime und Palästinenser, die diesen Schlägereien ausgesetzt sind, hätten alle einfach die andere Wange hinhalten sollen, um nicht als antisemitisch abgestempelt zu werden.

Eine interessante Tatsache für die Leser der Times: Die Zeitung berichtet, dass die israelischen Schläger skandierten: „Warum gibt es in Gaza keine Schule? Es gibt dort keine Kinder mehr“. Aber offenbar waren das nur „Provokationen“ und keine völkermörderischen Parolen, während die israelische Armee mit voller Beteiligung der USA weiterhin Völkermord begeht.

Juden und Muslime in aller Welt, vereinigt euch

Der antijüdische Hass in Europa und den USA hat eine lange Geschichte, die bis heute anhält. Die palästinensische nationale Befreiungsbewegung war nie Teil dieser Krankheit.

Die Palästinenser hätten gegen die Besatzer ihres Heimatlandes gekämpft, wenn sie Chinesen, Japaner, Inder, Iraner, Türken oder Außerirdische von Krypton und Arrakis gewesen wären.

Die Palästinenser bekämpfen die Besatzer ihrer Heimat nicht, weil sie Juden sind; sie bekämpfen sie, weil sie ihnen ihr Heimatland gestohlen haben. Und sie werden sie bis zu ihrem letzten Tag, bis zu ihrem letzten Atemzug, bis zu ihrem letzten verbliebenen Kämpfer bekämpfen.

Ein Demonstrant ist während einer pro-palästinensischen Kundgebung in der Nähe des Weißen Hauses in Washington DC am 5. Oktober 2024 zu sehen (Aashish Kiphayet/NurPhoto)

Die ganze Welt fälschlicherweise des Antisemitismus zu bezichtigen, wenn sie nicht Zeuge von Israels Völkermord bei der Arbeit wird, wegschaut und die Klappe hält, ist unter Zionisten inzwischen Routine.

Daher müssen die falschen, missbräuchlichen und schädlichen Anschuldigungen des Antisemitismus durch ausmanövrierte Zionisten sorgfältig und verantwortungsbewusst von den tatsächlichen Anlässen des Antisemitismus getrennt werden, etwa wenn Neonazis im Westen das Hakenkreuz tragen und amerikanische und europäische Faschisten wie Donald Trump und Viktor Orban – beides große Verbündete Israels – sie unterhalten.

Juden und Muslime stehen jetzt an vorderster Front im Kampf gegen Zionismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit und ähnliche hasserfüllte Projekte

Vor Jahren schrieb ich, und ich glaube immer noch, dass Antisemitismus und Islamophobie die beiden bösen Seiten derselben Medaille sind – was bedeutet, dass Juden und Muslime die natürlichsten Verbündeten sind, die beide in Solidarität miteinander bekämpfen.

Heute versuchen die völkermordenden Zionisten, die ethnische Säuberung Palästinas zu rechtfertigen und die Welt durch empörende Anschuldigungen des Antisemitismus zum Schweigen zu bringen. Das funktioniert nicht mehr.

Juden und Muslime stehen daher jetzt an vorderster Front im Kampf gegen Zionismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit und jedes andere ähnlich hasserfüllte Projekt, das die Sicherheit und Vernunft unserer Welt bedroht.

In dieser dunkelsten Stunde der palästinensischen Geschichte, in der die völkermordenden Zionisten die Palästinenser zu Zehntausenden abschlachten, ist es um eines fairen, gerechten und pluralistischen Palästinas willen absolut unerlässlich, dass wir unseren jüdischen Schwestern und Brüdern mehr denn je unsere unmittelbare Liebe und unser Vertrauen schenken, denn die Zionisten haben Palästina mit der gleichen verbrecherischen Grausamkeit gestohlen, mit der sie versucht haben, das Judentum zu rauben und zu besetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wieder.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie unterrichtet. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persische Reisende im Ausland (2020) und Der Kaiser ist nackt: Über den unvermeidlichen Niedergang des Nationalstaats (2020). Seine Bücher und Essays sind in viele Sprachen übersetzt worden.

