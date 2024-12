https://english.almayadeen.net/articles/opinion/it-s-official–british-army-facing-extinction



Es ist offiziell: Die britische Armee ist vom Aussterben bedroht

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English5. Dezember 2024



In Großbritannien hat der Krieg in der Ukraine „ernste Fragen hinsichtlich der Bereitschaft der Regierung, der Gesellschaft und der Verteidigungsindustrie aufgeworfen, konventionelle Kriegsführung in großem Umfang zu unterstützen“, heißt es in dem bahnbrechenden Bericht, der weitgehend unbemerkt blieb.

„Großbritannien verfügt über ein Militär eines Potemkinschen Dorfes, das die Embleme einer Taschen-Supermacht trägt, aber nicht über die notwendigen harten Fähigkeiten verfügt.“ (Al Mayadeen English; Illustriert von Ali Al-Hadi Shmeiss)

Im September veröffentlichte der Ausschuss für internationale Beziehungen und Verteidigung des britischen Oberhauses einen wenig beachteten Bericht, Ukraine: a wake-up call. Auf der Grundlage umfassender Konsultationen mit Militärveteranen und Think-Tank-Apparatschiks wurde darin der „Niedergang Londons als militärische Vollmacht“ und die Tatsache aufgezeigt, dass das fantastische „Engagement des Landes für den Erhalt des globalen Einflusses“ auf „militärischen Bestrebungen“ beruht, die „unbezahlbar“ sind. Das Gutachten unterstreicht auch, wie schlecht das Land für größere Konflikte im Ausland gerüstet und unvorbereitet ist, ganz zu schweigen von der Verteidigung im eigenen Land.

Die Kernaussagen des Berichts sind unverblümt. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine „hat grundlegende Schwächen“ in der „militärischen Stärke“ sowohl Großbritanniens als auch der NATO offenbart. Insbesondere in London hat der Konflikt „ernste Fragen hinsichtlich der Bereitschaft der Regierung, der Gesellschaft und der Verteidigungsindustrie aufgeworfen, konventionelle Kriegsführung in großem Umfang zu unterstützen“. Vereinfacht ausgedrückt haben die Briten kein „kohärentes Modell“ für die Aufstockung ihrer „kleinen“ Streitkräfte mit „Fähigkeiten, die zur Aufrechterhaltung oder Abschreckung von Kriegseinsätzen erforderlich sind“. In einem heißen Krieg würde ihr Militär höchstens Wochen überstehen:

„Den britischen Streitkräften fehlt es an Masse, Belastbarkeit und interner Kohärenz, um eine abschreckende Wirkung aufrechtzuerhalten und wirksam auf eine lang andauernde und hochintensive Kriegsführung zu reagieren. In einem Krieg mit Russland müssten wir in der Lage sein, eine zweite und weitere Kampftruppen aufzustellen und gleichzeitig militärische Unterstützung für den Schutz kritischer nationaler Infrastrukturen im Vereinigten Königreich zu leisten… Die Unterstützung unserer NATO-Verbündeten mit Landstreitkräften [erfordert] Truppen und Einheiten, die das Vereinigte Königreich derzeit nicht aufstellen kann.

Mehrere vom Ausschuss befragte Zeugen beklagten, dass viele Kernbereiche der britischen Verteidigung in den letzten Jahren „ausgehöhlt“ worden seien. Dieses gefährliche Defizit war in der Armee selbst besonders ausgeprägt. Ein Beschluss vom November 2021, das Militär „beweglicher, integrierter und expeditionsfähiger“ zu machen, reduzierte Londons Streitkräfte auf insgesamt nur 72.500 Mann und wurde trotz des Stellvertreterkriegs seitdem nicht wieder rückgängig gemacht. Im Januar 2024 behauptete der damalige Verteidigungsminister Grant Shapps in unglaublicher Weise, dass die britische Armee dieses Defizit durch eine „Can-do“-Haltung ausgleiche.

Der weißrussische Oppositionsaktivist Stepan Stepanenko und der pensionierte Militäroffizier John Holmes betonten in ihren schriftlichen Stellungnahmen vor dem Ausschuss, dass die britischen Streitkräfte zahlenmäßig kleiner sind als das Wembley-Stadion Platz bietet, was „die derzeitigen Grenzen des Vereinigten Königreichs deutlich macht“. Sie forderten, dass London eine „deutlich verstärkte Streitmacht aufbaut, sowohl in Bezug auf Personal als auch auf moderne, leistungsfähige Ausrüstung“. Ohne eine „große, wendige und technologisch fortschrittliche Eingreiftruppe“, die „feindliche Logistik- und Kommandozentren“ angreifen kann, ist Großbritannien ihrer Meinung nach als Militärmacht am Ende.

Dennoch wird der Aufbau einer solchen „großen“ Streitmacht, abgesehen von der allgemeinen Wehrpflicht, als schwierig eingeschätzt. Die beiden schlagen vor, dass Großbritannien „wertvolle Lehren“ aus dem skandinavischen Modell der „totalen Verteidigung“ zieht, bei dem die gesamte Gesellschaft durch eine Reihe von Mechanismen jederzeit auf einen Konflikt vorbereitet ist. Amüsanterweise schlugen Stepanenko und Holmes vor, „Airsoft-Gewehrclubs unter der Aufsicht von Armeeangehörigen zu gründen, um die britische Öffentlichkeit mit der grundlegenden Wartung und Bedienung von Waffen vertraut zu machen“.

Sehr teuer

Nick Carter, Großbritanniens Chef des Verteidigungsstabs (Juni 2018 – Juli 2022), der für seinen „groben Mangel an Rücksichtnahme auf Untergebene“ gerügt wurde, als er 2009/10 Londons Streitkräfte in Afghanistan befehligte, und der von hochrangigen US-Militärchefs als „nicht die Art von General, dem ich irgendetwas anvertrauen würde“ bezeichnet wurde, schloss sich diesen Bedenken an. Er sagte dem Ausschuss, dass die britische Armee „nicht nur personell, sondern auch ausrüstungstechnisch ausgehöhlt“ sei, und zwar in allen denkbaren Bereichen.

Carter erklärte, die „wichtigste“ Lehre aus dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine sei, „wie schnell man Material verbraucht“. Derzeit verfüge Großbritannien „offen gesagt nicht über die Vorräte und die Munition, um so lange zu kämpfen, wie ich vermute, dass wir kämpfen müssten“, und „es gibt eine Menge zusätzlicher Ausrüstung, die man der britischen Armee geben würde, wenn sie kämpfen würde… bevor man anfängt, sich die Vorräte anzusehen.“ Er warf den aufeinanderfolgenden Regierungen vor, bei der Beschaffung „absolut miserabel“ zu sein:

„Zahlen sind wichtig. Die Tatsache, dass wir nur noch ein paar Panzerregimenter haben, ist keine gute Ausgangsposition… Wir brauchen auch Artillerie in viel größerem Umfang… Wir brauchen Luftabwehrsysteme, die ebenfalls nicht im Einsatz sind. Ich glaube nicht, dass wir über die notwendigen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung verfügen, und schon gar nicht verfügen wir über Drohnen auf der untersten taktischen Ebene, die wir, wie uns die Ukraine und der Gazastreifen eindrucksvoll gezeigt haben, brauchen.“

Zum Thema elektronische Kriegsführung stellte der Ausschussbericht fest, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine „eine einzigartige Fallstudie für das Verständnis der Rolle der elektromagnetischen Kriegsführung in modernen Konflikten“ bietet. Derhochdekorierte Air Chief Marshal Stuart Lord Peach sagte aus, dass der Konflikt „das dichteste, komplexeste und gefährlichste elektronische Operationsumfeld ist, das wir je gesehen haben.“ Durch den umfassenden Einsatz von Sensoren und Drohnen ist es nahezu unmöglich geworden, sich unentdeckt auf dem Schlachtfeld zu bewegen, mit allen möglichen Auswirkungen auf die „Kommando- und Kontrollstrukturen“.

Wie alle vom Ausschuss befragten „Experten“ haben weder Carter noch Peach greifbare Lösungen für die unzähligen Probleme aufgezeigt, die sie erörtert haben. An einer Stelle seiner Aussage räumte ersterer ein: „All das, was ich beschrieben habe, ist sehr teuer“, und „ich habe keinen klugen Beitrag, um herauszufinden, woher das Geld kommen soll oder wie schnell unsere Verteidigungsindustrie in der Lage sein wird, sich selbst hochzufahren, um all das liefern zu können.“ Das ist beruhigend.

Grandiose Ambitionen

Der bahnbrechende Bericht des Oberhaus-Ausschusses stieß nach seiner Veröffentlichung auf keinerlei Interesse in den Mainstream-Medien und blieb bis zum 22. November völlig unbemerkt, als die Financial Times seinen vernichtenden Inhalt in einem vernichtenden Meinungsartikel über eine von Starmer im Juli eingeleitete strategische Überprüfung erwähnte. Die Konturen dieser „grundlegenden“ Bewertung der militärischen Fähigkeiten Großbritanniens zeichnen sich bereits lange vor ihrer Fertigstellung ab. Ein Quintett von Kriegsschiffen der Royal Navy ist für den internationalen Verkauf oder einfach nur für die Verschrottung vorgesehen, während drastische Kürzungen der Verteidigungsausgaben eingeleitet wurden.

Die FT stellte fest, dass die jüngsten geopolitischen Umwälzungen bedeuten, dass „vertraute Säulen“ der Londoner „Nachkriegs-Außenpolitik“ – in erster Linie die totale Abhängigkeit von amerikanischer Hilfe, um international zu operieren – „jetzt ins Wanken geraten sind“. Infolgedessen „ist die Welt gefährlicher als je zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges“, und „Großbritannien ist besonders verwundbar“. Folglich geben die Militärchefs des Verteidigungsministeriums offen zu, dass „ihre Streitkräfte Mühe hätten, einen europäischen Krieg zu führen, der länger als ein paar Wochen dauert“:

„Großbritannien verfügt über ein Militär eines Potemkinschen Dorfes, das die Embleme einer Taschen-Supermacht trägt, aber nicht über die notwendigen harten Fähigkeiten verfügt. Die gegenwärtige ungeordnete Welt lässt keinen Raum für solche Tricks… Die Aushöhlung des [Militärs] hat eine Armee hinterlassen, die kleiner ist als je zuvor seit den napoleonischen Kriegen, eine Marine, die sich keine angemessene Kampftruppe für ihre Flaggschiff-Flugzeugträger leisten kann, und Piloten der Royal Air Force, denen aufgrund von Haushaltsbeschränkungen die Flugausbildung verweigert wird.“

Die „düsteren Schlussfolgerungen“ des Berichts des House of Lords werden laut FT„in Whitehall als völlig unumstritten angesehen“. Doch das Blatt geht in seiner vernichtenden Kritik an Londons militärischen Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts noch viel weiter. Jahrhunderts. So wurden in dem Bericht nicht ein einziges Mal die beiden weißen Elefanten Großbritanniens erwähnt, nämlich zwei praktisch nutzlose Flugzeugträger und die „unabhängige“ nukleare Abschreckungswaffe Trident. Frühere Untersuchungen des britischen Parlaments haben letztere als „Geisel des amerikanischen Wohlwollens“ gebrandmarkt, die London beibehält, um „die Fassade“ einer Großmacht aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu schreibt die FT :

„Die Fluggesellschaften spiegeln die anhaltenden Illusionen über die globale Rolle Großbritanniens wider. Es ist erst ein paar Jahre her, dass Boris Johnson die Hinwendung Großbritanniens zu Asien verkündete. Absurderweise fehlt es der Marine an Zerstörern, Fregatten und U-Booten, um ihre Flaggschiffe zu verteidigen… Eine mutige Regierung würde auch die Frage stellen, ob es klug ist, so viele Milliarden für ein von den USA unterhaltenes Nuklearsystem auszugeben, wenn ihr die Mittel fehlen, um genügend Drohnen und digitale Systeme zu kaufen, die das Schlachtfeld in der Ukraine beherrschen.“

Die FT ist nicht optimistisch, dass Starmers Strategieüberprüfung diese fatalen Probleme angehen wird. Schließlich besteht die „geheiligte Tradition solcher Überprüfungen darin, grandiose Ambitionen mit wirtschaftlicher Sparsamkeit in Einklang zu bringen“, anstatt dass ernsthafte Vorschläge zu konkreten Maßnahmen führen. Die große Gefahr besteht also darin, dass bei der Überprüfung Argumente über die Aufrechterhaltung bestehender Fähigkeiten als Ersatz für die Anerkennung des großen Ganzen gesehen werden“. Eine wirklich „knallharte“ Untersuchung, so das Blatt, „würde zu dem Schluss kommen, dass Großbritannien sich keine Statussymbole leisten kann, wenn die Bedrohung auf seinem eigenen Kontinent liegt“.

Doch genau wie der Bericht des House of Lords ist die FT nicht in der Lage, Lösungen für die vielfältigen Probleme vorzuschlagen, die sie aufzeigt. Das Blatt räumt richtigerweise ein, dass die „Lücken“ in der britischen Verteidigung nicht durch einen „kleinen Anstieg“ der Staatsausgaben behoben werden können und dass sich das Land „auf einen längeren Anstieg der für die Sicherheit der Nation aufgewendeten Mittel einstellen muss“. Das einzige Rezept für dieses Problem besteht darin, die Zivilbevölkerung davon zu überzeugen, dass sie dafür bezahlen muss“.

Wie das US-Imperium derzeit teuer lernen muss, ist die Fähigkeit, einen globalen Militärapparat zu finanzieren, praktisch irrelevant, wenn die Mittel für die Innovation und Produktion von Ausrüstung und Munition, die zur Aufrechterhaltung des Apparats erforderlich sind, durch Offshoring und Outsourcing dezimiert wurden. Die Wiederherstellung der industriellen Kapazitäten und des Fachwissens, die für den Wiederaufbau der Londoner Streitkräfte erforderlich sind, wird Jahrzehnte dauern und kann nicht durch bloßen Erlass erreicht werden. Die Briten stecken, gelinde gesagt, in großen Schwierigkeiten. Warum also denken sie offen über einen offiziellen Einsatz in der Ukraine nach?

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Investigativer Journalist.

Übersetzt mit Deepl.com

