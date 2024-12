https://www.palestinechronicle.com/asymmetry-of-power-over-1000-scientists-demand-end-to-israeli-occupation/



„Asymmetrie der Macht“ – Über 1.000 Wissenschaftler fordern ein Ende der israelischen Besatzung

5. Dezember 2024

Die Nobelpreisträgerin May-Britt Moser gehört zu den Unterzeichnern eines Briefes, der das Ende der israelischen Besatzung fordert. (Foto: Vogler, über Wikimedia Commons)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Zu den Unterzeichnern gehören die Nobelpreisträger May-Britt Moser und Edvard Moser aus Norwegen und Susumu Tonegawa aus Japan.

Mehr als 1.000 Psychologen und Neurowissenschaftler aus der ganzen Welt haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die israelische Regierung auffordern, das humanitäre Völkerrecht zu achten und die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes zu beenden.

In dem Brief, der seit dem 3. Dezember im Umlauf ist, wird auch ein „sofortiger Waffenstillstand in Israel, Palästina und im Libanon“ gefordert.

In dem Schreiben wird zwar die von der Hamas am 7. Oktober 2023 durchgeführte Operation verurteilt, aber es wird auch festgestellt, dass es eine Asymmetrie der Kräfte gibt.

„Auf beiden Seiten der Grenzen zwischen dem Libanon, Israel und Palästina gibt es eine Symmetrie der Menschheit – und ihrer Neigungen zu Verzweiflung, Hass und Extremismus“, heißt es in dem Schreiben. „Aber es gibt eine Asymmetrie der Macht.“

„Im vorliegenden Fall ist der Staat Israel die stärkere Partei und beherrscht das Gebiet und seine Bevölkerung durch die illegale Besetzung, einschließlich der Kontrolle der Bewegungsfreiheit und des Zugangs zu Strom, Wasser, landwirtschaftlichen Flächen und sogar zu humanitärer Hilfe.“

In dem Schreiben wird die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, um den Krieg zu beenden.

„Wir fordern daher entschlossenen internationalen Druck auf Israel, den Krieg zu beenden, einschließlich der Einstellung der Lieferung von Angriffswaffen an Israel und einer Neubewertung der wirtschaftlichen Partnerschaften und der Zusammenarbeit mit Institutionen in den besetzten Gebieten (die nach internationalem Recht illegal sind)“, heißt es in dem Schreiben.

Akademische Freiheiten respektieren

Die Unterzeichner riefen „alle Menschen auf diesem Planeten dazu auf, gewaltfrei und friedlich und entschlossen aufzustehen und Gewalt gegen alle Zivilisten zu verurteilen, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, ethnischen Zugehörigkeit, politischen oder kulturellen Zugehörigkeit“.

Außerdem forderten sie die internationalen Regierungen auf, sich für den Frieden in Israel, Palästina und im Libanon, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und das Ende der Besatzung einzusetzen.

„Und wir fordern, dass unsere Institutionen die akademischen Freiheiten gewissenhaft respektieren und das Recht auf freie Meinungsäußerung in Übereinstimmung mit dem Gesetz entschlossen verteidigen“, heißt es in dem Schreiben.

Schwindelerregende Zahl von Todesopfern

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 44 580 Palästinenser getötet und 105 739 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gaza-Streifen begraben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Millionen von Vertriebenen

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(The Palestina Chronicle)

