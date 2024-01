Israel Dismisses Genocidal Intent as ‚Random Assertions‘ A barrister for Israel argued that Israeli prime minister and cabinet members‘ statements of intent to commit genocide were mere „random assertions,“ and he instead accused South Africa of complicity in genocide, reports Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News In its def



Barrister Malcolm Shaw, der am Freitag vor dem Weltgerichtshof für Israel argumentierte. (UN TV Screenshot)

Ein Anwalt Israels argumentierte, dass die Erklärungen des israelischen Premierministers und seiner Kabinettsmitglieder über die Absicht, einen Völkermord zu begehen, lediglich „zufällige Behauptungen“ seien, und beschuldigte stattdessen Südafrika der Mittäterschaft an einem Völkermord, berichtet Joe Lauria.

Israel weist Völkermordabsichten als „zufällige Behauptungen“ zurück

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

12. Januar 2024

Ein britischer Anwalt, der am Freitag vor dem Weltgerichtshof für Israel argumentierte, spielte in seiner Verteidigung gegen die Vorwürfe Südafrikas, es begehe Völkermord im Gazastreifen, zahlreiche Aussagen hoher israelischer Beamter über völkermörderische Absichten gegen Palästinenser als bloße „zufällige Behauptungen“ herunter, die nichts beweisen.

Stattdessen drehte der Anwalt den Spieß um und beschuldigte Südafrika selbst der Mittäterschaft am Völkermord.

Malcolm Shaw, Anwalt der israelischen Könige, sagte am zweiten Tag der zweitägigen Anhörung vor dem Gericht:

„Was die Taten in diesem Fall betrifft, gibt es wenig, was über zufällige Behauptungen hinausgeht, um zu beweisen, dass Israel die spezifische Absicht hat oder hatte, das palästinensische Volk als solches ganz oder teilweise zu zerstören.“

Ohne den Nachweis der Absicht, so Shaw, sei ein Völkermordfall unmöglich. „Es ist wie Hamlet ohne den Prinzen, ein Auto ohne Motor“, sagte er. Wie Shaw selbst feststellte, legten die Anwälte Südafrikas am Donnerstag daher „großen Wert auf den Vorsatz“.

Sie legten sehr detailliert die „völkermörderische Rhetorik“ israelischer Beamter dar und wie diese die israelischen Soldaten und Luftwaffenangehörigen bei ihren Angriffen auf Gaza beeinflusst hat. Premierminister Benjamin Netanjahu habe zweimal auf einen Völkermord im Alten Testament verwiesen und damit angedeutet, dass dasselbe für den Gazastreifen nötig sei, argumentierte Rechtsanwalt Tembeka Ngcukaitobi.

„Die Beschwörung des Völkermordes an Amalek war alles andere als müßig“, sagte Ngcukaitobi. Er zeigte dann ein Video, in dem israelische Soldaten bei der Feier eines Sieges in Gaza singen und dabei Amalek erwähnen.

Am 9. Oktober fuhr Verteidigungsminister Yoav Gallant, Ngcukaitobi, fort:

„gab der Armee einen Lagebericht, in dem er sagte, dass Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens verhängt habe, es gäbe „keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Treibstoff“, alles sei geschlossen, weil Israel gegen menschliche Tiere kämpfe. In einer Ansprache an die Truppen an der Grenze zum Gazastreifen teilte er ihnen mit, dass er alle Beschränkungen aufgehoben habe und dass der Gazastreifen nicht mehr zu dem zurückkehren werde, was er vorher war.

Wir werden alles beseitigen. Wir werden alle Orte erreichen. Wir werden alles eliminieren und alle Orte ohne jegliche Beschränkungen erreichen.

Der Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, sagte, Israel müsse Wege für die Menschen im Gazastreifen finden, die schmerzhafter seien als der Tod. Es ist keine Antwort zu sagen, dass keiner von beiden die Armee befehligt. Sie sind Minister in der israelischen Regierung. Sie stimmen in der Knesset ab und sind in der Lage, die staatliche Politik zu gestalten. Die Absicht, den Gazastreifen zu zerstören, wurde auf den höchsten Ebenen des Staates genährt. …

Hochrangige politische und militärische Beamte ermutigten den 95-jährigen Reservisten der israelischen Armee, Ezra Yachin, einen Veteranen des Massakers von Deir Yassin gegen die Palästinenser im Jahr 1948, vor der Bodeninvasion in Gaza zu den Soldaten zu sprechen, ohne dass er dafür gerügt wurde. In seiner Rede wiederholte er die gleichen Gedanken, während er in einem offiziellen Fahrzeug der israelischen Armee in israelischer Armeemontur herumgefahren wurde.

Ich zitiere die Triumphierenden und mache ihnen den Garaus, ohne jemanden zurückzulassen. Löscht die Erinnerung an sie aus. Löscht sie aus, ihre Familien, Mütter und Kinder. Diese Tiere können nicht länger leben. Wenn du einen arabischen Nachbarn hast, warte nicht. Geht zu ihm nach Hause und erschießt ihn. Wir wollen einmarschieren. Nicht so wie früher. Wir wollen eindringen und zerstören, was vor uns ist, und Häuser zerstören.'“

Shaw argumentiert seinen Fall. (UN TV Screenshot)

Dies sind einige der Aussagen, die Shaw am Freitag als „willkürliche Behauptungen“ abtat. Der Anwalt sagte, dass nur Israels Ministerkomitee für nationale Sicherheit und das Kriegskabinett Entscheidungen über die Politik und die Absichten in Gaza treffen können. „Zufällige Zitate, die nicht mit der Regierungspolitik übereinstimmen, sind bestenfalls irreführend“, sagte er.

Sowohl Netanjahu als auch Gallant, dessen „völkermörderische“ Aussagen von den südafrikanischen Anwälten zitiert wurden, sind jedoch Mitglieder des Kriegskabinetts. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und der Finanzminister, Bezalel Smotrich, gehören dem nationalen Sicherheitsausschuss an, und beide haben zahlreiche Äußerungen über Palästinenser getätigt, die als völkermörderische Absicht ausgelegt werden können.

Shaw erwähnte die Südafrikaner nur, indem er den Minister für das Kulturerbe zitierte, der keinem der beiden Ausschüsse angehört, und ignorierte den Hinweis auf die Minister, die dem Ausschuss angehören.

Und als Antwort auf Südafrika, das am Donnerstag die „völkermörderischen“ Äußerungen der Minister mit denen israelischer Kämpfer in Verbindung brachte, sagte Shaw: „Bemerkungen oder Handlungen eines Soldaten spiegeln nicht die Politik wider und können es auch nicht.“

Shaw behauptete, Israel wolle keinen Völkermord begehen, sondern „mit der Hamas verhandeln“ als Antwort auf deren Angriff auf Israel am 7. Oktober, den er selbst als „Völkermord“ bezeichnete. Er sagte: „Die Wahrheit ist, dass, wenn es in dieser Situation irgendeine völkermörderische Aktivität gegeben hat, dann waren es die Ereignisse vom 7. Oktober.“

Shaw machte sich am Donnerstag über das Argument Südafrikas lustig, man brauche einen historischen Kontext, um den Angriff der Hamas vom 7. Oktober in die 75-jährige Geschichte der israelischen Enteignung und des Missbrauchs der Palästinenser einzuordnen.

Shaw fragte, warum man nicht auf die Entscheidung des Völkerbundes von 1922 zurückgreife, das britische Mandat in Palästina zu schaffen, oder auf die Balfour-Erklärung von 1917, die Großbritanniens Absicht demonstrierte, ein jüdisches Heimatland in Palästina zu schaffen, oder sogar die israelitischen Stämme zu erwähnen, die dort vor 3.000 Jahren lebten.

Israel dreht den Spieß um und beschuldigt Südafrika der „Komplizenschaft“ beim Völkermord

Shaw ging noch weiter und behauptete, dass in diesem Fall in der Tat „Komplizenschaft bei Völkermord im Spiel“ sei. Er bezog sich jedoch nicht auf die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland oder andere Verbündete Israels, die weiterhin Waffen, Munition, Finanzmittel und zwei US-Flugzeugträgergruppen in die Region liefern, um jede Nation abzuschrecken, die es wagt, einzugreifen, um Israels Gemetzel zu stoppen, wie es die USA am Donnerstag gegen den Jemen getan haben.

Nein, Shaw bezog sich auf „Staaten, die die Ereignisse des siebten Oktobers sowohl damals als auch später unterstützt, geduldet, gelobt oder verherrlicht haben“, die sich, wie er sagte, „eines Verstoßes gegen Artikel 3e der Konvention schuldig gemacht haben, da sie sich des Völkermordes mitschuldig gemacht haben und in der Tat der Pflicht, Völkermord gemäß Artikel 1 zu verhindern, nicht nachgekommen sind.“

Und dann sagte Shaw: „Südafrika hat der Hamas zumindest Beistand und Unterstützung gewährt.“

Tal Becker am Freitag vor dem Weltgerichtshof. (UN TV Screenshot)

Tal Becker, ein Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, der vor Shaw vor dem Gericht sprach, sagte dem Gericht, dass „Südafrika am 7. Oktober, noch vor einer militärischen Reaktion Israels, eine offizielle Erklärung herausgegeben hat, in der es Israel die Schuld an der jüngsten Feuersbrunst gibt.“

Becker erhob daraufhin den Vorwurf, Südafrika mache sich zum Komplizen einer völkermordenden Organisation. Er sagte:

„Das absurde Ergebnis von Südafrikas Argumentation ist, dass unter dem Deckmantel der Anschuldigung des Völkermordes gegen Israel dieses Gericht aufgefordert wird, ein Ende der Operationen gegen die laufenden Angriffe einer Organisation zu fordern, die tatsächlich eine völkermörderische Agenda verfolgt.

Das ist ein unverschämter Antrag, und es wird respektvoll vorgebracht, dass er keinen Bestand haben kann. … Das Gericht ist über die Ereignisse vom 7. Oktober informiert, denn wenn es vorläufige Maßnahmen gibt, die hier angemessenerweise angezeigt werden sollten, dann sind sie in der Tat in Bezug auf Südafrika. Es ist allgemein bekannt, dass Südafrika enge Beziehungen zur Hamas unterhält, obwohl diese von zahlreichen Staaten in der ganzen Welt offiziell als terroristische Organisation anerkannt ist.

Südafrika beherbergt seit langem Hamas-Persönlichkeiten und zelebriert seine Beziehungen zu ihnen, darunter auch eine hochrangige Hamas-Delegation, die das Land nur wenige Wochen nach dem Massaker aus Solidarität besuchte, wie es heißt. In der Begründung für die Einleitung eines Verfahrens beruft sich Südafrika auf seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention. Es scheint daher angemessen, dass es angewiesen wird, diese Verpflichtungen selbst einzuhalten, um seine eigene Sprache der Delegitimierung, der Existenz Israels und seiner Unterstützung für die Hamas zu beenden.“

Becker beschuldigte dann Südafrika, den Völkermord zu „bewaffnen“. He said:

„Der Versuch, den Begriff Völkermord in diesem Zusammenhang als Waffe gegen Israel einzusetzen, ist mehr, als dem Gericht eine grob verzerrte Geschichte zu erzählen. Und er tut mehr, als das Wort seiner einzigartigen Kraft und besonderen Bedeutung zu berauben. Es untergräbt das Ziel und den Zweck der Konvention selbst mit Auswirkungen auf alle Staaten, die versuchen, sich gegen diejenigen zu verteidigen, die eine totale Verachtung für das Leben und für das Gesetz an den Tag legen.“

Um das Ganze abzurunden, fügte Becker diese irreführende Bemerkung über die Hamas hinzu und bezog sich dabei auf die gewaltsame Machtübernahme der Hamas im Jahr 2007″. Die Hamas wurde im Jahr 2006 gewählt. Später kämpfte sie gegen die Fatah, um ihre Wahl im Wesentlichen zu verteidigen, aber es ist falsch zu behaupten, die Hamas habe den Gazastreifen gewaltsam übernommen.

In ähnlich irreführender Weise versuchten die Anwälte Israels, die Zerstörung von fast der Hälfte der Gebäude in Gaza in den letzten drei Monaten damit zu erklären, dass sie auf Sprengfallen der Hamas und ihre verirrten Raketen zurückzuführen sei.

Israels ‚Warnungen‘

Shaw argumentiert am Freitag vor dem Weltgerichtshof, während die südafrikanische Delegation zusieht. (UN TV Screenshot)

Shaw behauptete, Israel warne die Zivilbevölkerung vor bevorstehenden Angriffen durch den „beispiellosen und umfassenden Einsatz“ von Telefonanrufen und Flugblättern. In der Regel geben diese Anrufe den Bewohnern zehn Minuten Zeit, ihre Häuser zu verlassen, bevor sie bombardiert werden. Auf den Flugblättern wurden die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu ziehen, wo sie dann auf dem Weg dorthin und im Süden wiederholt bombardiert wurden.

Shaw argumentierte jedoch, dass diese Warnungen in Verbindung mit Israels „Erleichterung“ der humanitären Hilfe „das genaue Gegenteil einer möglichen völkermörderischen Absicht“ Israels beweisen.

Die Vereinten Nationen haben sich wiederholt darüber beschwert, dass Israel die Menge an Hilfsgütern, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, stark einschränkt – vor Beginn der Militäroperation am 7. Oktober waren es 500 Lastwagen pro Tag. Gallants Aussage, es gäbe „keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Treibstoff“, widerspricht der Behauptung, Israel würde humanitäre Hilfe „erleichtern“.

Malcolm argumentierte, dass der Weltgerichtshof nicht befugt sei, den Fall Südafrikas zu verhandeln, da Südafrika nicht nachgewiesen habe, dass es einen Streit zwischen zwei Staaten gebe. Shaw sagte, Südafrika habe nicht auf eine Antwort auf seine Verbalnote gewartet, bevor es am 29. Dezember vor dem IGH Klage gegen das Land erhoben habe.

Die Gerichtsbarkeit für jede Frage von Kriegsverbrechen müsse in Israel liegen, sagte Shaw. Sollte Israel bei seinem Vorgehen gegen die Hamas die Kriegsgesetze überschreiten, werde das „zu gegebener Zeit“ von Israels „robustem Rechtssystem“ angegangen, sagte er.

Israels ‚Recht auf Selbstverteidigung‘

Richter verhandeln Klage gegen Israel. (UN TV Screenshot)

Sowohl Shaw als auch Becker versuchten, die Argumente des britischen Anwalts Vaughn Lowe zu verdrehen, der am Donnerstag vor dem Gericht argumentierte, dass Israel aufgrund eines früheren Urteils des Weltgerichtshofs kein Recht auf Selbstverteidigung in den besetzten Gebieten Palästinas habe.

Er hat nicht gesagt, dass Israel kein Recht auf Selbstverteidigung auf israelischem Gebiet hat. Aber das ist es, was Shaw und Becker andeuten. Becker zitierte aus Lowes Schrift:

„Die Quelle des Angriffs, ob ein staatlicher oder nichtstaatlicher Akteur, ist für das Bestehen des Rechts auf Verteidigung irrelevant, denn niemand und kein Staat ist gesetzlich verpflichtet, die Durchführung eines Angriffs passiv zu ertragen.“

Weder Shaw noch Becker gingen auf den Kern der Angelegenheit ein, über die der Weltgerichtshof entschieden hatte, nämlich dass Israel kein Recht auf Selbstverteidigung in einem von ihm besetzten Gebiet hat.

Lowe verwies am Donnerstag auf die Entscheidung des Weltgerichtshofs aus dem Jahr 2004 gegen die Rechtmäßigkeit der israelischen Mauer, die auf besetztem palästinensischem Gebiet gebaut wird.

„In seinem Gutachten zum Mauerfall stellte das Gericht fest, dass die Bedrohung, die Israel als Rechtfertigung für den Bau der Mauer angeführt hatte, nicht von einem fremden Staat ausging, sondern von dem besetzten palästinensischen Gebiet, über das Israel selbst die Kontrolle ausübt“, so Lowe.

„Aus diesen Gründen entschied das Gericht, dass das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen unter diesen Umständen keine Bedeutung hat“, sagte er.

Erst vor drei Wochen habe der UN-Sicherheitsrat bekräftigt, dass der Gazastreifen besetztes Gebiet sei, sagte er. „Die Festigkeit des Griffs mag variiert haben, aber niemand kann an der kontinuierlichen Realität des israelischen Griffs auf Gaza zweifeln“, sagte Lowe.

„Die Rechtsprechung des Gerichtshofs aus dem Jahr 2004 ist gültig, und was Israel in Gaza tut, tut es in einem Gebiet, das es selbst kontrolliert. Seine Handlungen dienen der Durchsetzung seiner Besatzung. Das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta ist nicht anwendbar“, sagte er.

Die Zukunft des Falles

Zum jetzigen Zeitpunkt prüft der Weltgerichtshof lediglich, ob es einen plausiblen Fall gibt, dass Israel Völkermord begeht, und ob er Israel anweisen sollte, seine Militäroperation einzustellen, bis das Gericht zu einem viel späteren Zeitpunkt in der Sache über den Vorwurf des Völkermordes entscheidet.

In Anbetracht der Geschichte Israels und seines wichtigsten Verbündeten, die gegen sie ergangenen Entscheidungen des Weltgerichtshofs zu ignorieren, ist davon auszugehen, dass Israel sich an eine Anordnung zur Einstellung des Tötens halten würde. Der Fall könnte vom UN-Sicherheitsrat aufgegriffen werden, um ihn durch Sanktionen und sogar militärische Maßnahmen durchzusetzen, aber die USA haben in diesem Gremium ein Veto.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist der Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg (Seven Stories); und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange (OR Books). Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

