Kämpfer der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, zeigen ihre Kampfwaffen im Lager Maghazi, 19. Juli 2023 [Ahmed Hasaballah/Getty Images]

Gaza: Al-Qassam-Brigaden enthüllen die Wahrheit über die Besatzung und finden die Leichen von 2 gefangenen Frauen

18. November 2023

Die Al-Qassam-Brigaden gaben bekannt, dass die Behauptungen der Besatzer, die Leichen israelischer Gefangener seien in Krankenhäusern im Gazastreifen gefunden worden, falsch seien und dass sie dort behandelt würden.

Das teilten die Brigaden in einer offiziellen Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal mit: „Wir haben eine Reihe von Gefangenen aufgrund ihres ernsten Gesundheitszustands und um ihr Leben zu erhalten, zur Behandlung in Pflegezentren verlegt. Dies geschah kürzlich mit dem Gefangenen Aryeh Zalman Zdmanovich, Kartennummer 0010185791, der auf der Intensivstation behandelt wurde.“

Die Al-Qassam-Brigaden erklärten: „Nachdem er sich erholt hatte, wurde er an den Ort zurückgebracht, an dem er inhaftiert war. Er starb an Panikattacken als Folge der wiederholten Bombardierungen in der Umgebung seines Haftortes, und wir werden Material veröffentlichen, das dies dokumentiert.“

Die Besatzungstruppen gaben am Donnerstag den Fund von zwei Leichen bekannt: eine israelische Soldatin, die nach Angaben von Al-Qassam durch die Bombardierung ihres Haftortes getötet wurde, sowie eine weitere weibliche Gefangene, deren Leiche in einem Gebäude neben dem Al-Shifa-Krankenhaus gefunden wurde.

Die Al-Qassam-Brigaden erklärten, die Besatzungstruppen hätten bisher mehr als 60 ihrer Gefangenen im Gazastreifen getötet, weil sie alle Teile des Streifens, insbesondere palästinensische Häuser, ständig brutal bombardiert hätten.

