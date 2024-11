https://countercurrents.org/2024/11/gaza-health-official-israel-uses-unknown-weapons-that-vaporize-victims/



Gaza-Gesundheitsbeamter: Israel setzt unbekannte Waffen ein, die die Opfer verdampfen lässt

von Quds News Network

30. November 2024

Gaza (Quds News Network)- Dr. Munir Al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, erklärte, dass Israel im nördlichen Gazastreifen Waffen einsetzt, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Er beschrieb, dass diese Waffen Menschen verdampfen lassen.

In einem Interview mit Al Jazeera sagte Al-Bursh am Freitag, dass Israel Wohnblocks angreift und ganze Familien auslöscht. „Wir hören tagelang nichts von diesen Massakern, weil niemand mit uns Kontakt aufnehmen kann“, fügte er hinzu.

Ganze Familien durch israelische Waffen ausgelöscht

Nach Angaben von Al-Bursh haben die israelischen Luftangriffe Wohnhäuser in Schutt und Staub verwandelt und viele Opfer in Rauch aufgehen lassen. „Wir brauchen eine internationale Untersuchung, um zu verstehen, was Israel uns antut“, sagte er. Er fügte hinzu, dass der Zivilschutz in den letzten 50 Tagen etwa 10.000 Verletzte im nördlichen Gazastreifen verzeichnet hat und etwa 60.000 Menschen ohne Nahrung und Wasser zurückgelassen wurden.

Im August letzten Jahres gab der Zivilschutz bekannt, dass 1.760 Palästinenser vollständig verdampft waren und keine Überreste mehr hatten. Sie erklärten, dass Israel international geächtete Waffen einsetzt, die Körper beim Aufprall zersetzen.

Zwei neue Massaker im nördlichen Gazastreifen

Medizinische Quellen bestätigten am Freitag zwei Massaker in Beit Lahia. Mindestens 75 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, wurden bei diesen Angriffen getötet.

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen dauern nun schon seit 14 Monaten an. In internationalen Berichten ist von Zehntausenden von Toten und Verletzten die Rede, wobei Frauen und Kinder mindestens 70 % der Opfer ausmachen. Die Belagerung hat zu einer noch nie dagewesenen humanitären und gesundheitlichen Krise in der Region geführt; es wird von Hungertoten und Medikamentenmangel berichtet.

Das Ministerium für Gesundheit und Zivilschutz forderte dringende internationale Maßnahmen. Sie forderten eine unabhängige Untersuchung des israelischen Vorgehens und die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Rettungsteams.

