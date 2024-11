https://strategic-culture.su/news/2024/11/30/the-real-reason-for-the-israel-hezbollah-ceasefire-revealed/



Der ECHTE Grund für den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah enthüllt

Von Martin Jay

30. November 2024

Die israelische Armee hat viele Niederlagen erlitten, und eine zweimonatige Pause wird vielen Zwecken dienen, da sie ihre Aufgaben nie annähernd erfüllen konnte.

Die jüngste Nachricht über einen Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel sollte begrüßt werden, wenn sie echt ist und die Parteien ihre Erklärungen und Absichten aufrichtig meinen. Aber wie sehr können wir den westlichen Medien vertrauen, dass sie uns durch den Kern des Abkommens führen, selbst durch die kleinsten Details, wenn wir ihre absolute Loyalität zu Israel gesehen haben? In einem kürzlich erschienenen „Erklärungsbericht“ der BBC wurden alle Punkte dargelegt. Israel und der libanesische Staat werden zum ersten Mal seit 2006 den UN-Artikel 1701 umsetzen. Kurz gesagt, müssen alle Hisbollah-Kämpfer und ihre Ausrüstung nördlich des Litani-Flusses verbracht werden, wodurch eine 20 km lange Pufferzone an Israels Grenze entsteht. Die bewaffneten libanesischen Streitkräfte sollen in dieses Gebiet ziehen und dafür sorgen, dass die Hisbollah dort niemals präsent ist, und die Rolle einer Art Friedenswächter, einer westlichen Polizeitruppe übernehmen. Sie wissen schon, wie das aussieht.

Aber wie ernst ist dieser Plan, und soll er von Dauer sein und das sein, was Biden als dauerhaften Waffenstillstand bezeichnet? Sollten nicht sowohl der libanesische Staat als auch die Schiiten, die ihre zerbombten Häuser im Süden verlassen haben, skeptisch sein?

Das erste, was die Alarmglocken läuten lassen sollte, ist die Art und Weise, wie der Plan der Presse präsentiert wurde. Sender wie die BBC, die in dem schlechten Ruf stehen, Stenographen der israelischen Propaganda zu sein, und Sky News haben die Details des Plans sehr detailliert dargestellt. Sollte man den westlichen Medien als Vermittler des gesamten Abkommens vertrauen, wenn es wie in Aufzählungspunkten niedergeschrieben ist, ohne dass der Name des Journalisten genannt wird und das meiste Material völlig ohne Quellenangabe ist?

„Das Waffenstillstandsabkommen sieht vor, dass sich die israelischen Streitkräfte innerhalb von 60 Tagen „schrittweise“ südlich der Blauen Linie bewegen“, heißt es in dem Artikel. „Die Truppen der libanesischen Armee werden „parallel“ zu den Stellungen verlegt“.

Und dann wird erklärt, was von der libanesischen Armee verlangt wird, und zwar in einem geradezu absurden Ausmaß.

„Ohne die Hisbollah zu erwähnen, heißt es in dem Abkommen, dass die libanesische Armee „alle Infrastrukturen und militärischen Stellungen abbauen und alle nicht genehmigten Waffen beschlagnahmen“ wird, und zwar im so genannten südlichen Litani-Gebiet.

„In dem Abkommen heißt es außerdem, dass „die offiziellen Militär- und Sicherheitskräfte, die Infrastruktur und die Waffen des Libanon die einzigen bewaffneten Gruppen, Waffen und damit zusammenhängendes Material sein werden, die im südlichen Litani-Gebiet eingesetzt werden“. Die einzige Ausnahme ist die UN-Friedensmission im Südlibanon, Unifil, die über rund 10.000 Soldaten verfügt“.

Bidens Pläne zielen also darauf ab, der libanesischen Armee, die bisher eine sehr viel schlechtere Organisation als die Hisbollah war, sowohl was das Kaliber der Soldaten als auch was die Ausrüstung angeht, ein ganz neues Maß an Macht und Verantwortung zu übertragen. Der Libanon erhält zwar beträchtliche Militärhilfe, aber vieles von dem, was der Armee zur Verfügung steht, ist veraltete Handarbeit von Onkel Sam. So tragen die meisten Soldaten der libanesischen Armee heute noch US-amerikanische M16-Gewehre aus der Vietnam-Ära. Ein Großteil der Ausrüstung ist zwar funktionstüchtig, aber alt.

Aber es geht nicht um die Ausrüstung, die die LAF hat. Vielmehr geht es um die Soldaten selbst und die wirklichen Kräfte, die hinter der Armee stehen, was zu großer Skepsis gegenüber diesem Plan führt.

Es sind einfach zu viele „Wenns“ damit verbunden, als dass er einen Beitrag leisten könnte. Wenn die LAF mit neuer Ausrüstung und Ausbildung ausgestattet wird und wenn ihre Offiziere diese Operation durchführen dürfen, die die Hisbollah auf der Nordseite des Litani hält, hat der Plan durchaus Chancen. Aber es gibt auch ein größeres „wenn“, an das die Amerikaner vielleicht nicht gedacht haben, getreu der Tradition, mit allen Katastrophen im Libanon umzugehen. Die LAF hat viele hochrangige sunnitische Offiziere, die auf der Gehaltsliste der Hisbollah stehen und jeden Monat heimlich einen saftigen Gehaltsscheck erhalten. Das Gleiche gilt für die Sicherheitsdienste, was viele westlich orientierte christliche Offiziere verärgert, die nur mit Mühe ihren Beitrag leisten können und von der internen Korruption, die hier im Spiel ist, erschöpft sind. Man muss sich fragen, wie das amerikanische Konzept dem Rechnung trägt.

Damit es funktioniert und hält, ist die vorgesehene Zahl von 10.000 Soldaten überhaupt nicht seriös. Der Südlibanon ist ziemlich groß, und die Hisbollah wird keine Schwierigkeiten haben, sich wieder einzuschleichen und ihre Bunker und Tunnel wieder aufzubauen, auch wenn das viele Jahre dauern wird. Aber die Vorstellung, dass die LAF Hisbollah-Kämpfer verhaftet, wird viele Libanesen zum Lachen bringen, in diesen wenigen Tagen, in denen viele Trost in der Vereinbarung gesucht haben und in den Süden in ihre zerbombten Häuser zurückziehen.

Ein Grund, der den Abschluss des Abkommens erklären könnte, ist, dass es sich um eine Falle handelt, die von den Israelis inszeniert wurde. Die israelische Armee hat viele Niederlagen erlitten, und eine zweimonatige Pause wird vielen Zwecken dienen, da sie ihre Aufgaben nie annähernd erfüllen konnte. Trotz ihrer geringen Zahl und der Auslöschung eines Großteils der Führungsebene haben die Hisbollah-Kämpfer zahlreiche Panzer der IDF zerstört und viele ihrer Infanteristen getötet. Einige wenige, gut platzierte Quellen im Libanon glauben dies. Sie behaupten, dass Israel eine zweite Angriffswelle plant und die libanesischen Schiiten in eine Falle gelockt hat, damit sie sich in die Region zurückziehen, bereit für den Moment, in dem Trump die Macht übernimmt. Die Geopolitik spielt auch insofern eine große Rolle, als Biden Israel gedroht hat, seine Kampagne im Libanon zu beenden, während er gleichzeitig mit Frankreich verhandelt, damit Paris sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof und seinen Verfahren gegen Netanjahu zurückzieht. Und natürlich ist die Anzahl der Tage des Waffenstillstands fast genau so lang wie Bidens verbleibende Tage im Oval Office.

„Woher wissen Sie, dass das alles wahr ist?“, sagt eine führende Persönlichkeit im Libanon, die enge Kontakte zu Israel und den US-Geheimdiensten unterhält. „Netanjahu hat in seiner Erklärung offen gesagt, dass sie zurückkehren werden, wenn das Abkommen verletzt wird, und dass das Ziel im Norden die Rückkehr der Bewohner ist – und er hat sie noch nicht aufgefordert, nach Hause zu gehen. Die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands hängt vollständig davon ab, dass die Hisbollah und der Libanon sich daran halten. Wenn sie sich nicht daran halten und der 20. Januar kommt, wird Israel tun, was es tun muss“, erklärt er.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT, DW sowie als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und dem Libanon gelebt und gearbeitet.

