US troops begin building Gaza port ahead of Israel’s Rafah invasion The Israeli prime minister has suggested the US built port could assist in ethnically cleansing Palestinians from Gaza

Die General Frank S Besson transportiert die erste Ladung Ausrüstung für den Bau eines schwimmenden Hafens in Gaza (Foto: US Central Command)

Der israelische Premierminister hat angedeutet, dass der von den USA gebaute Hafen bei der ethnischen Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen helfen könnte

US-Truppen beginnen mit dem Bau eines Hafens in Gaza vor Israels Einmarsch in Rafah

26. APRIL 2024

US-Truppen haben mit dem Bau eines Seehafens vor der Küste des Gazastreifens begonnen, teilte das Pentagon am 26. April mit, da Hunderttausende Palästinenser vor dem erwarteten Einmarsch Israels in Rafah weiter vertrieben werden sollen.

„Ich kann bestätigen, dass US-Militärschiffe, darunter auch die USNS Benavidez, mit dem Bau der ersten Phasen der provisorischen Anlegestelle und des Dammes auf See begonnen haben“, sagte Pentagon-Sprecher Generalmajor Patrick Ryder gegenüber Reportern.

US-Präsident Joe Biden kündigte den Bau des Hafens am 7. März mit der Begründung an, er werde angesichts der drohenden Hungersnot eine umfangreiche Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza ermöglichen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte Biden den Plan zum Bau des Hafens jedoch bereits am 22. Oktober, kurz nach Kriegsbeginn, vorgeschlagen, wie die Jerusalem Post berichtete.

In einer privaten Sitzung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit der Knesset am 20. März schlug Netanjahu vor, dass der Hafen auch den Abzug der Palästinenser aus dem Gazastreifen erleichtern könnte, berichtete Kan News.

„Soweit es den Staat Israel betrifft, gibt es kein Hindernis für die Ausreise der Palästinenser aus dem Gazastreifen, vielleicht könnte sogar der Hafen, den sie bauen, dafür genutzt werden, aber es gibt keine Länder auf der Welt, die bereit sind, sie aufzunehmen“, sagte Netanjahu.

Netanjahus Äußerung weckt Befürchtungen, dass der Hafen genutzt werden könnte, um Palästinenser, die nirgendwohin fliehen können, vor Israels seit langem geplantem Einmarsch in Rafah an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten zu vertreiben.

Zum Zeitpunkt von Bidens Ankündigung des Hafens am 7. März blockierten israelische Beamte die meisten Hilfslieferungen nach Gaza auf dem Landweg per LKW. Eine Woche vor der Ankündigung schoss die israelische Armee in eine Menge hungernder und ausgehungerter Menschen, die in der Al-Rashid-Straße in Gaza-Stadt Säcke mit Mehl entgegennehmen wollten. Durch das israelische Feuer und die dadurch ausgelöste Massenpanik wurden 118 Menschen getötet.

Reuters berichtet, dass ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte, dass die humanitäre Hilfe, die den Pier auf dem Seeweg erreicht, „die israelischen Kontrollpunkte an Land passieren muss“. Und das, obwohl die Hilfsgüter bereits in Zypern von Israel inspiziert wurden, bevor sie nach Gaza verschifft wurden“.

Israel behauptet, es wolle verhindern, dass Hilfsgüter zu den Hamas-Kämpfern gelangen, die es ihnen ermöglichen würden, weiterhin gegen die israelischen Besatzungstruppen zu kämpfen.

Reuters fügt hinzu, dass die israelischen Kontrollpunkte an der Anlegestelle „Fragen über mögliche Verzögerungen aufwerfen, selbst nachdem die Hilfsgüter das Land erreicht haben. Die Vereinten Nationen beklagen sich seit langem über Hindernisse bei der Ankunft und Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen.

An der Anlegestelle können zunächst 90 Lastwagen täglich mit Hilfsgütern beladen werden, doch wird erwartet, dass sich diese Zahl erhöht, sobald die Anlegestelle vollständig in Betrieb ist.

Unter starkem internationalem Druck hat Israel im vergangenen Monat zusätzliche Hilfsgüter nach Gaza zugelassen. Nach Angaben der UNO wurden im April durchschnittlich 200 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen gelassen. Am Montag ließ Israel 316 Lastwagen in den belagerten Streifen.

Trotz dieses offensichtlichen Anstiegs ist die Zahl der zugelassenen Hilfsgütertransporte nach wie vor unzureichend. Nach Angaben von UN-Hilfsorganisationen und anderen humanitären Gruppen werden täglich mindestens 500 bis 600 Lastwagen benötigt, um die Bevölkerung von Gaza zu versorgen.

Trotz der jüngsten Zunahme von Hilfslieferungen steuert der nördliche Gazastreifen immer noch auf eine Hungersnot zu, warnte der stellvertretende UN-Nahrungsmittelchef am Donnerstag. Er appellierte an Israel, einen direkten Zugang von seinem südlichen Hafen Ashdod zum Grenzübergang Erez zu ermöglichen.

Der von Reuters zitierte Beamte des Weißen Hauses fügte hinzu, dass etwa 1.000 US-Soldaten den Bau und den Betrieb des Piers unterstützen würden, unter anderem in Koordinierungszellen in Zypern und Israel. Präsident Biden hatte zuvor erklärt, dass keine US-Truppen den Gazastreifen selbst betreten würden.

Der Beamte fügte hinzu, dass eine dritte Partei die Lastwagen über den Pier an den Strand fahren werde.

Das israelische Militär erklärte, es werde den Pier sicherheitstechnisch und logistisch unterstützen und auch die US-Truppen schützen, die den Pier bauen und betreiben.

Ein UN-Beamter, der anonym mit Ynet sprach, sagte, es gebe noch einige Unstimmigkeiten darüber, wie Israel die Sicherheit des Hafens gewährleisten werde. Berichten zufolge will das Militär ferngesteuerte Geschützstellungen installieren, was die UNO ablehnt, so der Beamte.

