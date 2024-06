https://www.palestinechronicle.com/gaza-live-blog-massacres-in-central-gaza-famine-looming-in-the-strip-israels-political-chaos-day-256/



Israel verübt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza (Foto: Mahmoud Ajjour, Palestine Chronicle)

GAZA LIVE BLOG: Massaker im zentralen Gazastreifen | drohende Hungersnot im Streifen | Israels politisches Chaos – Tag 256



18. Juni 2024

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

17 Menschen wurden im zentralen Gazastreifen getötet und Dutzende verletzt, nachdem am Dienstag im Morgengrauen Wohnhäuser in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Bureij bombardiert worden waren.

Das Medienbüro der Gaza-Regierung gab bekannt, dass der Gazastreifen rasch auf eine Hungersnot zusteuert, und beschuldigte Israel und die Regierung Biden, Hilfe zu verhindern.

Benny Gantz forderte Netanjahu auf, den stellvertretenden Sprecher der Knesset, Nissim Vaturi, abzusetzen, nachdem dieser gesagt hatte, israelische Demonstranten seien ein Ableger der Hamas.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit dem 7. Oktober 37.372 Palästinenser getötet und 85.452 verwundet, als Israel den Völkermord in Gaza begann.

Dienstag, 18. Juni, 17:00 Uhr (GMT +2)

AL-JAZEERA: Die libanesische Gruppe Hisbollah hat über ihren Telegram-Kanal ein Video verbreitet, das eine ihrer Aufklärungsdrohnen zeigt, die über den Norden Israels fliegt, einschließlich des Hafens von Haifa.

FRANKREICH: Das Pariser Handelsgericht hat den Veranstalter der Waffenmesse Eurosatory angewiesen, das Verbot der Teilnahme israelischer Unternehmen an der Messe „auszusetzen“.

AL-JAZEERA: Eine israelische Drohne beschießt ein Auto in der Nähe der Stadt Barghaliya im Süden des Libanon.

YEDIOTH AHRONOTH: Raketen sind in Shlomi in Westgaliläa gelandet.

Dienstag, 18. Juni, 16:00 Uhr (GMT +2)

KAN: Die Hamas behält zwei Bataillone ihres militärischen Flügels für den Tag nach dem Krieg bei und bezieht sie nicht in die laufenden Kämpfe ein.

AL-JAZEERA: Israel beschießt die Stadt Shebaa im Südlibanon mit Artillerie.

Dienstag, 18. Juni, 15:00 Uhr (GMT +2)

AL-JAZEERA: Israel feuert Artilleriebeschuss auf die Stadt Shebaa im Südlibanon.

GAZA CIVIL DEFENSE: Aufgrund der israelischen Bombardierung konnten wir die Leichen der Märtyrer im saudischen Viertel in Rafah nicht bergen.

HEZBOLLAH: Wir haben mit einer Angriffsdrohne einen Merkava-Panzer im Hadab Yarin-Gebiet beschossen und einen Volltreffer erzielt.

Dienstag, 18. Juni, 14:00 Uhr (GMT +2)

LEBANISCHER PM: Wir streben keine Eskalation an. Was wir brauchen, ist ein Ende der Aggression.

GESUNDHEITSMINISTERIUM VON GAZA: 37.372 Palästinenser wurden getötet und 85.452 verwundet in Israels andauerndem Völkermord in Gaza, der am 7. Oktober begann.

ISRAELISCHE MEDIEN: In einem landwirtschaftlichen Gebiet südlich von Metulla in Obergaliläa ist nach dem Einschlag einer Rakete aus dem Libanon ein Feuer ausgebrochen.

GIDEON SA’AR: Die Regierung Netanjahu ist nicht in der Lage, die Ziele des Krieges zu erreichen.

ISRAELISCHES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM: Die Zahl der behinderten IDF-Soldaten, die in der Rehabilitationsabteilung des Verteidigungsministeriums behandelt werden, hat zum ersten Mal die Zahl von 70.000 überschritten. Seit dem 7. Oktober sind 8.663 verwundete Männer und Frauen hinzugekommen.

Dienstag, 18. Juni, 13:00 Uhr (GMT +2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Zwei Menschen wurden durch den Beschuss eines israelischen Marsches im Stadtteil Al-Sabra, südlich von Gaza-Stadt, verletzt.

AL-JAZEERA: Sirenen ertönten in Gebieten in Obergaliläa nach einer vermuteten Infiltration aus dem Libanon.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei einem israelischen Bombenangriff auf die Ortschaft Abasan, östlich der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, gab es Tote.

Dienstag, 18. Juni, 12:00 Uhr (GMT +2)

AMOS HOCHSTEIN: Eine Beendigung des Krieges in Gaza könnte die Eskalation zwischen Libanon und Israel beenden.

MEDIENBÜRO DER REGIERUNG VON GAZA: Der Gazastreifen steuert auf eine Hungersnot zu, und die Besatzung und die amerikanische Regierung verhindern Hilfe.

Dienstag, 18. Juni, 11:00 Uhr (GMT +2)

AVIGDOR LIEBERMAN: Netanjahus Regierung ist weder rechts noch links, sondern eine katastrophale Regierung und wir brauchen eine Alternative.

AL-JAZEERA: Bei einem Bombenanschlag eines israelischen Marsches in der Al-Sahaba-Straße in Gaza-Stadt wurde eine Person getötet und eine verletzt.

ISRAELISCHE MEDIEN: Benny Gantz forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, Nissim Vaturi, den stellvertretenden Sprecher der Knesset, aus seinem Amt zu entfernen und seine Äußerungen zu verurteilen. Vaturi hatte gesagt, die Hamas habe zwei Zweige: die mörderischen Terroristen und die israelischen Demonstranten.

ISRAELISCHE MEDIEN: Benny Gantz forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, Nissim Vaturi, den stellvertretenden Sprecher der Knesset, seines Amtes zu entheben und seine Äußerungen zu verurteilen.

Vaturi sagte, die Hamas habe zwei Zweige, die mörderischen Terroristen und die israelischen Demonstranten.

CHANNEL 12: Israel hat den US-Gesandten Amos Hockstein informiert, dass die Operationen in Rafah kurz vor dem Abschluss stehen.

ISRAELI HOME FRONT: Sirenen ertönten in Kerem Shalom im südlichen Gazastreifen.

YEDIOTH AHRONOTH: Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass eine technische Lösung zum Abfangen von Hisbollah-Drohnen innerhalb von 3 Monaten erreicht wird.

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Bombenangriff auf die Stadt Al-Qarara, östlich von Khan Yunis, sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Dienstag, 18. Juni, 09:00 Uhr (GMT +2)

GANTZ: Wir sind entschlossen, die Bedrohung durch die Hisbollah zu beseitigen.

LAPID: Die Regierung von Benjamin Netanjahu muss gestürzt werden, und ich glaube, dass es möglich ist, dies zu tun.

Dienstag, 18. Juni, 07:00 Uhr (GMT +2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Im zentralen Gazastreifen wurden 17 Menschen getötet und Dutzende verletzt, nachdem am Dienstag im Morgengrauen zwei Häuser der Familien Al-Rai und Al-Madhoun im Lager Nuseirat und ein Haus der Familie Harb im Lager Bureij bombardiert worden waren.

Dienstag, 18. Juni, 06:00 Uhr (GMT +2)

IZZAT AL-RISHQ (Mitglied des Politbüros der Hamas): Der palästinensische Widerstand, angeführt von den al-Qassam-Brigaden, hat den israelischen Kriegsrat aufgelöst, der vor acht Monaten gebildet wurde, um den Widerstand zu zerschlagen.

