Die Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses Elise Stefanik befragt den Präsidenten der Northwestern University, Michael Schill, während einer Anhörung im Kongress in Washington, DC, am 23. Mai 2024 (Rod Lamkey/CNP via Reuters)

Warum die akademische Forschung über Israel und Palästina die westlichen Eliten bedroht

Von Joseph Massad

18. Juni 2024

Keine Institution im liberalen Westen ist vor israelfreundlicher Unterdrückung sicher, vor allem nicht Universitäten, deren Wissensproduktion den offiziellen Konsens demontiert hat

Seit den 1980er Jahren klafft in den wichtigsten westlichen Ländern eine immer größere Lücke zwischen dem akademischen Wissen und den Mainstream-Medien, wenn es um den Nahen Osten geht, insbesondere um das Thema Palästina und Israel.

Am deutlichsten ist diese Kluft in den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien und Frankreich.

Zwischen den frühen 1950er und den späten 1970er Jahren stimmten das akademische Wissen und die Medienberichterstattung zu diesem Thema in ihrer Unterstützung für den zionistischen Staat weitgehend überein. Die Verbrechen Israels gegen die kolonisierten Palästinenser wurden häufig unterdrückt oder sogar gerechtfertigt.

Natürlich gab es einige Ausnahmen, wie den Klassiker The Gun and the Olive Branch des Journalisten David Hirst aus dem Jahr 1977. Das Buch, das von einem kommerziellen Mainstream-Verlag veröffentlicht wurde, machte die bis dahin wenig bekannte Geschichte des palästinensischen Kampfes und des zionistischen Siedlerkolonialismus einem breiteren Publikum zugänglich.

Doch erst in den 1980er Jahren kam es zu einer bedeutenden akademischen Produktion zum Thema Israel und Palästina.

Edward Saids The Question of Palestine (1979) und Noam Chomskys The Fateful Triangle (1983) waren frühe Vorboten der neuen akademischen Wissenschaft über Palästina und Israel und erreichten aufgrund des Bekanntheitsgrades ihrer Autoren ein größeres Publikum.

Weder Said noch Chomsky waren Spezialisten für den Nahen Osten, aber beide waren angesehene Akademiker auf ihrem jeweiligen Gebiet der vergleichenden Literatur- und Sprachwissenschaft.

Seitdem hat die Abkehr von der einstigen Pro-Israel-Position hin zu einer kritischeren Wissenschaft eine tiefe Kluft zwischen der Wissenschaft und den Medien geschaffen.

Eine kritische Wende

Vor den 1980er Jahren blieben die Versuche palästinensischer Wissenschaftler im Westen, eine alternative Geschichte zu schreiben, begrenzt, insbesondere angesichts der Pro-Israel-Euphorie, die nach der israelischen Eroberung dreier arabischer Länder im Jahr 1967 die Rechte und die Linke erfasste.

Das Engagement des Westens für Israel geht so weit, dass er bereit ist, nicht nur die akademische Freiheit an den Universitäten zu zerstören, sondern auch alle Vorstellungen von Völkerrecht und Menschenrechten.

Beispiele hierfür sind die wertvollen Bücher des Historikers Abdul Latif Tibawi, die zwischen den späten 1950er und den späten 1970er Jahren veröffentlicht wurden, sowie weitere Studien von Sami Hadawi und Fayez Sayegh.

Zu den weiteren wissenschaftlichen Arbeiten gehören das von Walid Khalidi herausgegebene wichtige dokumentarische Geschichtswerk From Haven to Conquest und das von Ibrahim Abu-Lughod herausgegebene Werk The Transformation of Palestine.

Beide Bücher wurden 1971 veröffentlicht, blieben aber innerhalb eines kleinen Kreises arabischer und palästinensischer Leser im Westen und ihres kleinen Unterstützerkreises ghettoisiert. Dies war auch der Fall bei Sabri Jiryis‘ maßgeblichem Buch The Arabs in Israel von 1976, in dem das Apartheidsystem beschrieben wurde, unter dem die palästinensischen Bürger Israels litten.

Die israelische Invasion im Libanon im Jahr 1982, bei der palästinensische und libanesische Zivilisten abgeschlachtet wurden und über die nur selten in westlichen Medien berichtet wurde, ermöglichte auch mehr israelkritische wissenschaftliche Arbeiten.

In diesem neuen Kontext wurden in der ersten Hälfte der 1980er Jahre die Bücher von Lenni Brenner über die Zusammenarbeit der Zionisten mit den Nazis in den 1930er Jahren veröffentlicht. Die Studien von Helena Cobban und Alain Gresh über die Geschichte der Palästinensischen Befreiungsorganisation gehörten zu den ersten Büchern, die die nationale Bewegung nicht dämonisierten.

Im gleichen Zeitraum inspirierten die Revolutionen und Gegenrevolutionen in Mittelamerika und die Umwälzungen im südlichen Afrika mehrere Bücher, darunter Werke von Benjamin Beit-Hallahmi, Bishara Bahbah und Jane Hunter über Israels Bündnis mit diesen repressiven rechtsgerichteten Regimen und die Waffenexporte an diese.

Neue und wertvolle Bücher über die palästinensische Diaspora wie Pamela Ann Smiths Palästina und die Palästinenser (1984) und Laurie Brands Palästinenser in der arabischen Welt (1988) wurden ebenfalls zahlreich veröffentlicht. Darüber hinaus wurden im selben Jahr 1988 neue Historien über den palästinensischen Nationalismus veröffentlicht, darunter das maßgebliche Werk von Muhammad Muslih und Philip Matars Biografie von Amin al-Husayni.

Neue Historiker

Das Aufkommen der „Neuen Historiker“ in Israel, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begannen, Bücher in englischer Sprache zu veröffentlichen, war ein weiterer wichtiger Beitrag zu diesem Bereich.

Zu dieser neuen Generation israelischer Historiker gehörten u. a. Benny Morris, Tom Segev, Ilan Pappe und Avi Shlaim, deren Forschungen auf kürzlich freigegebenen israelischen Archiven über den Krieg von 1948 und die Zeit danach basierten.

Sie bestätigten nicht nur seit langem bestehende palästinensische Behauptungen über zionistische und israelische Kolonialverbrechen, sondern ihre Bücher dokumentierten diese auch anhand offizieller israelischer Quellen mit ausführlichen Details über Umfang und Ziele der historischen Verbrechen Israels.

Einige israelische Wissenschaftler, die in den USA und Großbritannien lehrten, begannen, zunehmend eigene Beiträge zu veröffentlichen, die die israelischen Verbrechen und das Wesen der israelischen Gesellschaft weiter aufdeckten.

Wissenschaftler wie Ella Shohat deckten die massive Diskriminierung asiatischer und afrikanischer Juden durch den aschkenasisch dominierten israelischen Staat sowie den vorherrschenden Orientalismus des israelischen Kinos und der kulturellen Produktion über den Orient im Allgemeinen auf.

Nach dem ersten palästinensischen Aufstand von 1987 entstanden weitere Studien über das Wesen der militärischen Besatzung, des Widerstands und der Revolte sowie über die Ausbreitung des jüdischen Siedlerkolonialismus in den besetzten Gebieten.

Von den 1990er Jahren bis heute ist eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, die sich mit jedem Aspekt der israelischen und palästinensischen Geschichte und Gesellschaft seit dem späten 19. Diese Studien palästinensischer, arabischer, israelischer, amerikanischer und europäischer Akademiker gehören zum Mainstream des Fachgebiets.

Medienklischees

Kein angesehener Nahostexperte in der westlichen akademischen Welt würde heute die massive Vertreibung der Palästinenser durch Israel in den Jahren 1948 und 1967 leugnen.

Ebenso könnte kein akademischer Experte leugnen, dass der Zionismus immer eine europäische Siedlerkolonialbewegung war, die mit den imperialistischen Ländern verbündet war, oder dass der Zionismus immer rassistische Ansichten über die Palästinenser vertrat und mit anderen Siedlerkolonien von Südafrika bis Französisch-Algerien und darüber hinaus zusammenarbeitete.

Und kein Gelehrter könnte heute ernsthaft in Frage stellen, dass der israelische Staat ein institutionell rassistischer und jüdischer Vormachtstaat ist – gesetzlich verankert – oder die Geschichte des zionistischen Terrorismus in der Region leugnen, ganz zu schweigen von den Unruhen und der Gewalt, die Israel seit seiner Gründung im Jahr 1948 über den gesamten Nahen Osten gebracht hat.

Das Problem ist jedoch, dass die Medien dieses umfangreiche akademische Wissen anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen. Das Gleiche gilt für Akademiker in den Fachbereichen Wirtschaft, Ingenieurwesen, Recht und Medizin oder sogar in den Natur- und Sozialwissenschaften, die ihre Informationen aus den westlichen Mainstream-Medien beziehen.

Abgesehen von der geringen Anteilnahme an den palästinensischen und libanesischen Opfern der Massaker von 1982 im Libanon oder an den palästinensischen Zivilisten, die während der ersten Intifada getötet wurden, halten die westlichen Medien an den abgedroschenen Klischees der 1960er und 1970er Jahre fest.

Der Mythos, dass Israel ein David ist, der gegen einen palästinensischen und arabischen Goliath kämpft, der es zerstören will, weil es jüdisch ist, und dass der palästinensische Kampf „antisemitisch“ und nicht antikolonial ist, hält sich bis heute in den Medienberichten angesichts des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza.

Was die herrschende politische Klasse besonders schockierte, war die Tatsache, dass ihre eigentümlichen orientalistischen Ansichten von der akademischen Gemeinschaft nicht geteilt oder übernommen wurden

Zu den weiteren Klischees gehören die Darstellung Israels als „demokratisches“, liberales und friedliebendes Land und die Behauptung, die europäischen jüdischen Siedler in Palästina stammten auf fantastische Weise von den alten Hebräern ab, was ihnen irgendwie das Recht gebe, das Land zu kolonisieren und die einheimische Bevölkerung zu vertreiben.

Diese Ansichten beschränken sich nicht auf die Medien, sondern werden von der amerikanischen und westeuropäischen politischen Klasse übernommen – sei es von den Amtsträgern oder den Lobbyisten, die ihnen bei der Wahl helfen.

Seit der Regierung von US-Präsident Ronald Reagan hat sich die herrschende politische Klasse im Westen offiziell diesen Ansichten angeschlossen, die sich nach den Anschlägen vom 11. September noch weiter verfestigt haben.

Was diese Klasse besonders schockiert hat, sowohl nach dem 11. September als auch mit neuer Leidenschaft seit dem 7. Oktober, ist die Tatsache, dass ihre eigentümlichen orientalistischen Ansichten von der akademischen Gemeinschaft nicht geteilt oder übernommen wurden.

Diese Empörung war der Auslöser für das repressive Vorgehen gegen die Universitäten.

Politische Unterdrückung

Die Kampagne zur Entlassung von Professoren und zum Ausschluss widerspenstiger Studenten wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten eingeleitet.

Im Jahr 2003 beschloss der Unterausschuss für Bildung des US-Repräsentantenhauses, den Bereich der Nahoststudien zu untersuchen, und zwar bis hin zu den Gefahren, die Saids bahnbrechendes Buch „Orientalism“ von 1978 darstellte, und zu der Frage, wie es zum 11. September 2001 geführt haben könnte, wobei Lobbyisten den Kongress aufforderten, Universitäten und akademischen Programmen, die Saids Werk oder israelkritische Wissenschaft lehren, die Mittel zu streichen.

Diese Kampagnen gehen unvermindert weiter. Erst letzte Woche veranstaltete der Haushaltsausschuss des Kongresses eine Anhörung zum Thema Antisemitismus an Universitäten und lud mehrere Zeugen ein, um die gegen die akademische Freiheit gerichtete Agenda für Nahoststudien voranzutreiben.

Die Polizei stellt sich vor dem Campus der University of California, Los Angeles (UCLA) auf, nachdem sie ein neues pro-palästinensisches Studentenlager in Los Angeles, Kalifornien, am 23. Mai 2024 geräumt hat (Frederic J Brown/AFP)

Seit dem 7. Oktober hat die herrschende politische Klasse einen bemerkenswerten Wandel in der Haltung des Mainstreams gegenüber Israel und Palästina festgestellt, insbesondere an den Universitäten.

Anhaltende Pro-Palästina-Proteste an den Universitäten haben dieser Klasse bewiesen, dass ihre jahrzehntelangen Bemühungen, die Universitätsverwaltungen zu zwingen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, nicht ausreichend waren. Die Aufrechterhaltung des Status quo, der den Völkermord befürwortet, würde die Unterstützung der Unternehmenswelt und des Polizeistaats erfordern, mit einer größeren Dosis staatlicher Repression.

Politiker, die scheinbar jedes ihnen zur Verfügung stehende repressive Mittel einsetzen, haben McCarthy’sche Kongressanhörungen zum Thema „Antisemitismus“ erzwungen, und Wirtschaftsführer haben gedroht, beleidigende Universitäten finanziell zu bestrafen und deren Absolventen die Einstellung zu verweigern.

Solche drastischen Maßnahmen zeigen deutlich, welche Gefahr und Bedrohung diese einflussreichen Leute der Produktion (und dem Konsum) von akademischem Wissen beimessen, das so weit von den gängigen Vorstellungen in den Korridoren der politischen und unternehmerischen Macht abweicht.

Dass Universitäten nun die Polizei einladen, um ihre eigenen Studenten zu unterdrücken, und ihre Dozenten offen bedrohen und wegen Gedankenverbrechen untersuchen (wie dieser Autor besonders ins Visier genommen wurde), zeigt die Anfälligkeit der pro-israelischen Politik und der Medienberichterstattung, die unerschütterlich geblieben sind, egal welche grausamen israelischen Verbrechen aufgedeckt werden.

Wenn „Experten“ vor 20 Jahren Akademiker in Kongressanhörungen verurteilten, so haben sich jetzt Universitätspräsidenten und Kuratoriumsmitglieder dazu herabgelassen, ihre eigenen Lehrkräfte zu verurteilen – und zwar mit falschen Begründungen – und zu erklären, dass sie ihnen hypothetisch die Festanstellung verweigert hätten.

Aber nicht nur Universitäten, Professoren und Studenten werden wegen ihrer Kritik an Israel angegriffen. Menschenrechtsorganisationen werden in ähnlicher Weise angegriffen, weil sie behaupten, dass Israel seit 1948 ein Apartheidstaat ist, und weil sie die fortgesetzten Kriegsverbrechen des Landes dokumentieren.

Die jüngsten Drohungen richten sich gegen den Internationalen Strafgerichtshof und könnten sich als nächstes gegen den Internationalen Gerichtshof richten, weil dieser ein Völkermordurteil gegen Israel gefällt hat.

Das imperialistische Engagement des Westens für Israel geht so weit, dass er bereit ist, nicht nur die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung an Universitäten und anderen kulturellen Einrichtungen zu zerstören, sondern auch alle Vorstellungen von internationalem Recht, Menschenrechten und den Institutionen, die diese aufrechterhalten.

Selbst US-amerikanische und westeuropäische Menschenrechtsorganisationen, die diesen Ländern während des Kalten Krieges und noch lange danach sehr gute Dienste geleistet haben, sind jetzt entbehrlich.

Tatsächlich ist keine Institution im liberalen Westen vor dieser repressiven und strafenden Kampagne sicher, vor allem nicht die Universitäten, deren Wissensproduktion den offiziellen westlichen Konsens über Israel und Palästina so weit umgestoßen hat, dass es kein Zurück mehr gibt.

Deshalb haben die Mächtigen beschlossen, dass die Universitäten die offizielle Staatspropaganda als Wissensgrundlage aufrechterhalten, den Bereich der Nahoststudien zerstören und keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr produzieren dürfen, die die Interessen des westlichen Imperialismus und der Konzernmacht bedrohen.

Andernfalls werden sie bestraft, ihre Mittel werden gestrichen und ihr Ruf wird zerstört.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

