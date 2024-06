https://www.aljazeera.com/opinions/2024/6/16/how-not-to-show-solidarity-with-the-palestinian-people



Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai spricht während der 21. jährlichen Friedensvorlesung von Nelson Mandela anlässlich seines 10. Todestages in Johannesburg, Südafrika, 5. Dezember 2023 [Sumaya Hisham/Reuters]

Malala Yousafzai hat sich zu Gaza geäußert, sich aber mit denjenigen verbündet, die an der Zerstörung des Landes beteiligt sind. Sie kann es besser machen.



Wie man sich nicht mit dem palästinensischen Volk solidarisch zeigt

Von Kushie Amin

16 Jun 2024

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen geht in seinen neunten Monat. In dieser „Hölle auf Erden“, wie die Vereinten Nationen sie beschrieben haben, sind palästinensische Frauen unvorstellbaren Grausamkeiten und Leiden ausgesetzt.

70 Prozent der Todesopfer des unerbittlichen Bombardements durch die israelische Armee sind Frauen und Kinder.

Schwangere und stillende Frauen sind einem hohen Gesundheits- und Unterernährungsrisiko ausgesetzt. Es gibt Berichte über Kaiserschnitte ohne Anästhesie, Geburten unter unsicheren Bedingungen und Fehlgeburten in noch nie dagewesenem Ausmaß.

Palästinensische Frauen haben auch von Demütigungen, Folter und sexueller Gewalt durch israelische Soldaten in Haft berichtet. Hunderttausende junger Frauen und Mädchen wurden ihrer Bildung beraubt, da die israelische Armee systematisch Schulen und Universitäten zerstört hat.

Das Ausmaß an Gewalt und Missbrauch, dem palästinensische Frauen ausgesetzt sind, ist in der Tat verheerend. Dies sollte für jeden, dem die Rechte der Frauen am Herzen liegen, Anlass zur Sorge und zum Handeln sein.

Und in der Tat haben sich viele Verfechter der Frauenrechte zu Wort gemeldet. Zu ihnen gehört die Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai, die in mehreren Erklärungen die Gewalt gegen Zivilisten verurteilt und einen Waffenstillstand gefordert hat. Außerdem hat sie 300.000 Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die das palästinensische Volk unterstützen.

Doch für viele klang Malalas Solidarität mit dem palästinensischen Volk hohl, als bekannt wurde, dass sie gemeinsam mit Hillary Clinton das Musical Suffs produziert. Die Nachricht sorgte für große Empörung, da Clinton Israel uneingeschränkt unterstützt, Forderungen nach einem Waffenstillstand ablehnt und eine historische Rolle in anderen Konflikten in der Region spielt.

Viele haben Malala in der Vergangenheit vorgeworfen, sie sei eine „Marionette“ des Westens und eine Vertreterin des weißen Retterkomplexes.

In einer Erklärung nach der Kontroverse betonte sie, dass es „keine Verwirrung“ über ihre Unterstützung für die Menschen in Gaza geben sollte, und verurteilte die Aktionen der israelischen Regierung. Es ist zwar lobenswert, dass sie versucht hat, ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu verdeutlichen, aber sie hat es versäumt, sich von den mächtigen Persönlichkeiten zu distanzieren, die an den Geschehnissen in Gaza mitschuldig sind.

Indem sie nur Israel die Schuld gab, übersah sie die Beteiligung des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten.

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza hat die Regierung Biden ein 17-Milliarden-Dollar-Paket an Militärhilfe für Israel unterzeichnet. Sie hat im UN-Sicherheitsrat gegen eine Reihe von Waffenstillstandsresolutionen ein Veto eingelegt und Verurteilungen durch UN-Organisationen ignoriert. Sie hat eine vorläufige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs abgelehnt, wonach Israel im Gazastreifen möglicherweise einen Völkermord begeht, und den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs kritisiert, weil er die Verhaftung israelischer Beamter beantragt hat, und ihm mit Sanktionen gedroht. Präsident Joe Biden hat in seiner Rede sogar behauptet: „Was hier geschieht, ist kein Völkermord.“

Mit ihrem weltweiten Einfluss kann Malala die bedingungslose Unterstützung der USA und des Westens für Israel in Frage stellen. Sie kann sich gegen die Strukturen kolonialer Vorherrschaft wehren, die sie aufrechterhalten und die so viel Leid in Gaza und dem Rest des globalen Südens verursachen. Dennoch verbündet sie sich weiterhin mit ihnen.

Vielleicht ist das Schweigen über die Mitschuld gut für ihre Bemühungen, Spenden zu sammeln, aber es schadet letztlich ihrer Sache. Außerdem reduziert es ihre Aufrufe und Erklärungen zu Gaza auf performativen Aktivismus – das heißt, dass sie sich nur mit Worten, aber nicht mit Taten für eine Sache einsetzt.

Diese oberflächliche Herangehensweise an den Aktivismus zeigt sich auch in ihrer Entscheidung, ein Musical mitzuproduzieren, in dem es um die Frauenbewegung geht, während der Rassismus und die Ausgrenzung schwarzer Frauen in der Jim-Crow-Ära nur oberflächlich behandelt werden.

Historisch gesehen hat die feministische Bewegung im Westen überwiegend weiße Frauen aus der Mittelschicht vertreten. Sie hat deren Belange in den Vordergrund gestellt und die Erfahrungen von Frauen aus Randgruppen vernachlässigt. Jegliche Anerkennung ihrer Kämpfe war oft performativ und selbstsüchtig.

Das haben wir im Jahr 2022 gesehen, als westliche Frauenrechtsgruppen, Aktivisten und Prominente sich zur Unterstützung der Frauenproteste im Iran zu Wort meldeten und einige von ihnen sich aus Solidarität sogar die Haare schnitten. Aber viele von ihnen – einschließlich Clinton, die forderte, dass der Iran aus der UN-Frauenkommission gestrichen wird – schweigen jetzt zur Notlage der palästinensischen Frauen und Mädchen.

Die weiße liberale feministische Bewegung entfremdet typischerweise marginalisierte Frauen. Man muss sich also fragen, warum Malala – eine farbige Muslimin – sich dieser Bewegung und ihrem Narrativ anschließen will. Sie sollte daran arbeiten, die unterdrückerischen Systeme abzubauen, anstatt sich ihnen zu beugen.

Malala würde den farbigen Frauen und Mädchen, denen sie angeblich helfen will, viel besser dienen, wenn sie sich vom weißen Feminismus lossagen und den intersektionalen Feminismus annehmen würde, der die Herausforderungen erkennt und anerkennt, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die sich überschneidende Unterdrückungssysteme wie Sexismus und Rassismus erleben.

Aktivistinnen, die sich in gutem Glauben auf dieses Konzept einlassen, können die kolonialen und rassistischen Herrschaftsstrukturen, die das Leben von Frauen und Mädchen im globalen Süden und in marginalisierten Gemeinschaften im globalen Norden beeinflussen, nicht ignorieren. Sie stehen an der Seite von Frauen und Mädchen aller Hautfarben und Glaubensrichtungen und stellen Unterdrückung in all ihren Formen in Frage, einschließlich der weißen imperialistischen Unterdrückung.

Wenn Malala und andere wie sie sich wirklich für palästinensische Frauen und Mädchen einsetzen würden, würden sie keine Musicals mit Clinton mitproduzieren. Stattdessen würden sie ihre rassistischen, kolonialen Ansichten in Frage stellen und sie für ihre Rolle bei den tödlichen Kolonialbestrebungen der USA kritisieren.

In der Vergangenheit wurde Malala dafür gelobt, dass sie in ihrem Kampf für die Bildung von Mädchen mutig und unverblümt auftritt. Es gibt keinen Grund, warum sie diesen Kampf nicht auch auf die Frauen und Mädchen in Gaza ausdehnen sollte. Mit ihrer unvergleichlichen Plattform und ihrem Einfluss kann sie viel mehr tun, als sich dem weißen Feminismus anzubiedern.

Kushie Amin ist eine in London ansässige freie Autorin und Journalistin mit einem BA Honours Degree der SOAS, University of London. Sie beschäftigt sich leidenschaftlich mit den neuesten Themen rund um die Gesundheit, Identität und den Lebensstil von Frauen aus einer intersektionalen Perspektive. Ihre Arbeiten wurden u. a. in Metro, Refinery29, Cosmopolitan und Glamour veröffentlicht.

