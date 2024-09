https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Israelis treten nach Massenkundgebungen gegen die Regierung in den Streik

„Folterspuren“ an Leiche eines von Israelis getöteten Palästinensers in Dschenin gefunden

vor 29 Minuten

Ein palästinensischer Mann, der von israelischen Streitkräften in Dschenin getötet wurde, wurde von Sanitätern mit „Folterspuren“ an seinem Körper übergeben, wie Gesundheitsbeamte mitteilten.

Ayman Rajeh Abed, 55, wurde von israelischen Streitkräften getötet, nachdem diese sein Haus in der Stadt Kufr Dan nordwestlich von Dschenin im Rahmen der laufenden Großoffensive im besetzten Westjordanland gestürmt hatten.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) teilte mit, sie habe seine Leiche am Montag von den israelischen Behörden erhalten. Der Leichnam wurde in ein örtliches Krankenhaus überführt, nachdem an ihm Anzeichen von Folter festgestellt worden waren, hieß es weiter.

Wisam Bakr, der Direktor des Regierungskrankenhauses von Dschenin, das auch als Khalil-Suleiman-Krankenhaus bekannt ist, sagte der Nachrichtenagentur Wafa, Abeds Leiche sei mit Handschellen gefesselt worden und habe an verschiedenen Stellen Spuren aufgewiesen, die darauf hindeuteten, dass er vor seinem Tod geschlagen worden sei.

Ayman Taha, ein Verwandter von Abed, sagte, der 55-Jährige sei heute Morgen von israelischen Streitkräften festgenommen worden, nachdem sie sein Haus gestürmt und ihn brutal geschlagen hätten.

Ben-Gurion-Flughafen wegen Generalstreiks geschlossen

vor 1 Stunde

Der internationale Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv wurde um 8:00 Uhr Ortszeit für Abflüge geschlossen, da ein Generalstreik in Israel beginnt, wie israelische Medien berichten.

Auch Krankenhäuser arbeiteten am Wochenende nur eingeschränkt, und viele Banken und Schulen schlossen sich der Protestaktion an, berichtete Haaretz.

Zu dem eintägigen Streik hatte die größte israelische Gewerkschaft am Sonntag aufgerufen, um gegen das Abkommen zwischen der Regierung und der Hamas zur Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen im Rahmen eines Gefangenenaustauschs und eines Waffenstillstandsabkommens zu protestieren.

