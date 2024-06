https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-wfp-pauses-aid-deliveries-through-us-pier



Gaza live: Israelische Streitkräfte „zerstören“ Abflughalle am Grenzübergang Rafah

Biden-Berater reist nach Israel zu Gesprächen über die Eskalation mit dem Libanon

Wichtigste Punkte

Unrwa: Gaza ist der gefährlichste Ort für Entwicklungshelfer

Netanjahu löst Kriegskabinett auf

Israelis beginnen Woche des Widerstands“ mit Protesten

Live-Updates

Unrwa-Chef: Nach israelischen „taktischen Pausen“ hat sich nichts geändert, Feindseligkeiten gehen weiter

vor 2 Sekunden

Nachdem das israelische Militär „taktische Pausen“ entlang einer Straße in Rafah angekündigt hat, hat sich vor Ort nichts geändert, da die Feindseligkeiten im gesamten Gazastreifen weitergehen, sagte Unrwa-Chef Philippe Lazzarini am Montag.

In seiner Rede in Oslo fügte Lazzarini hinzu, dass die Unrwa, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, bis Juli über finanzielle Mittel verfüge, die Zukunft darüber hinaus aber ungewiss sei.

Er warnte auch davor, dass im besetzten Westjordanland ein „stiller Krieg“ stattfinde.

Das israelische Militär kündigte am Sonntag eine „taktische Pause“ entlang einer wichtigen Straße in Rafah an, um die Lieferung von Hilfsgütern zu erleichtern, machte aber später einen Rückzieher und erklärte, dass die Operationen dort nicht eingestellt würden, nachdem die Regierung Druck ausgeübt hatte.

Israelische Truppen „fackeln“ die Ankunfts- und Abfahrtshallen des Grenzübergangs Rafah ab

vor 49 Minuten

Israelische Streitkräfte haben Einrichtungen am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten in Brand gesetzt und zerstört, darunter auch Hallen für die An- und Abreise von Reisenden, wie örtliche Beamte und Medien berichteten.

Im Internet verbreitete Bilder zeigten, dass die Abflughalle offenbar von außen beschädigt und geschwärzt wurde. Middle East Eye konnte die Echtheit des Fotos nicht unabhängig überprüfen.

Der Bericht wurde jedoch von einigen Medien und dem in Gaza ansässigen Medienbüro der Regierung bestätigt, das die dringende Öffnung der Grenzübergänge forderte, um die sich verschärfende Hungerkrise zu lindern.

Das israelische Militär hatte am Sonntag angekündigt, die Kämpfe entlang einer wichtigen Straße in Rafah vorübergehend einzustellen, um die Lieferung von Hilfsgütern zu erleichtern.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilte diesen Schritt jedoch als „inakzeptabel“, und das Militär nahm die Ankündigung später zurück und erklärte, die Operationen in Rafah würden nicht eingestellt.

Netanjahu löst Kriegskabinett auf

vor 1 Stunde

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Kriegskabinett aufgelöst, nachdem der Oppositionsführer Benny Gantz das Kabinett verlassen hatte, berichtete der israelische Rundfunk Kan am Montag.

Laut Haaretz sagte Netanjahu, er werde weiterhin ein begrenztes „Forum“ für sensible Entscheidungen konsultieren.

Unrwa: Gaza ist der gefährlichste Ort der Welt für Entwicklungshelfer

vor 1 Stunde

Der Gazastreifen ist für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen der gefährlichste Ort der Welt. Im Zuge des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wurden bisher 193 Unrwa-Mitarbeiter getötet, teilte die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge am Montag mit.

Dies ist die höchste Zahl an Todesopfern in der Geschichte der UN.

Israelische Polizei verhaftet palästinensischen Imam der Großen Moschee in Lod

vor 2 Stunden

Die israelische Polizei hat am Montag Scheich Yusef al-Baz, den Imam der Großen Moschee in Lod oder Lydd, wie sie von den Palästinensern genannt wird, festgenommen, wie die Polizei in einer Erklärung mitteilte.

Nach Angaben der Times of Israel wurde al-Baz zur Befragung über eine kürzlich gehaltene Predigt festgenommen.

Al-Baz gerät immer wieder ins Visier der israelischen Behörden. Kürzlich wurde er wegen „Aufwiegelung“ verurteilt – ein Vorwurf, den er bestritt.

Israelische Anti-Regierungs-Demonstranten blockieren Autobahnen bei Tel Aviv

vor 3 Stunden

Eine Reihe wichtiger Autobahnen und Straßen nördlich von Tel Aviv wurden am zweiten Tag der „Woche der Störung“ von Regierungsgegnern blockiert.

Laut israelischen Medien sollen in dieser Woche eine Reihe von Protestaktionen stattfinden, bei denen vorgezogene Wahlen und ein Gefangenenaustausch mit der Hamas gefordert werden.

Aktualisierung am Morgen

vor 4 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Hier sind die neuesten Informationen über Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 255 Tage andauert:

Bei israelischen Luftangriffen im Morgengrauen wurden am Montag fünf Palästinenser in Gaza-Stadt und im nördlichen Gouvernement getötet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Lokale palästinensische Medien berichteten am Montagmorgen, dass israelische Bodentruppen unter dem Schutz schwerer Luftangriffe auf das südöstliche Viertel al-Zaytoun in Gaza-Stadt vorrückten.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte am späten Sonntag, dass die Hisbollah „uns an den Rand einer möglicherweise größeren Eskalation bringt“, da der grenzüberschreitende Beschuss in den letzten Wochen zugenommen habe.

Unterdessen teilte das Weiße Haus mit, dass Amos Hochstein, ein hochrangiger Berater von Biden, am Montag zu Gesprächen in Israel eintreffen wird, um eine weitere Eskalation zwischen Israel und dem Libanon zu vermeiden.

Abendlicher Rückblick

vor 10 Stunden

Guten Abend, liebe Leser von Middle East Eye.

Unsere Live-Berichterstattung über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen wird in Kürze beendet sein.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen des Tages 254 des Konflikts.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben die israelischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei vier „Massakern“ mindestens 41 Palästinenser getötet und 102 weitere verwundet. Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 37.337, mit mehr als 85.299 Verwundeten und schätzungsweise 10.000 Vermissten, die wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben sind.

Über 9.300 Palästinenser, darunter mindestens 75 Frauen und 250 Kinder, befinden sich in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten, wie die Palästinensische Gefangenengesellschaft (PPS) am Sonntag mitteilte.

Israelische Streitkräfte töteten zwei Palästinenser im Viertel Tal as-Sultan in Rafah und schossen auch auf Krankenwagen, die versuchten, die Verletzten zu erreichen, berichtete Al Jazeera Arabic.

Bei israelischen Luftangriffen auf ein Haus im Flüchtlingslager al-Bureij wurden am Sonntag vier Menschen getötet, darunter ein neunjähriges Mädchen, wie lokale Medien berichteten.

Das israelische Militär hat mehrere Drohnenangriffe auf angebliche Ziele der Hisbollah in den südlibanesischen Dörfern Yaroun, Aamra, Kila und Marwahin gemeldet.

Die Palästinenser im Gazastreifen und im besetzten Ostjerusalem feierten das Zuckerfest inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe im Gazastreifen. Israelische Streitkräfte hinderten Palästinenser am Sonntag gewaltsam daran, die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem zu betreten, um am Eidgebet teilzunehmen. Hunderte von Menschen, vor allem junge Männer, wurden an Kontrollpunkten in der Altstadt daran gehindert, zu der religiösen Stätte zu gelangen, wobei einige von israelischen Beamten mit Schlagstöcken geschlagen, geschubst und gestoßen wurden.

Die UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge (Unrwa) teilte mit, dass ihre Teams in einer humanitären Zone in Mawasi, Khan Younis, Aktivitäten zum Zuckerfest für vertriebene Kinder organisiert hätten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die islamische Welt feiere das Zuckerfest mit Trauer über den Krieg in Gaza.

Die Reaktion der Hamas auf den jüngsten Waffenstillstandsvorschlag für den Gazastreifen stehe im Einklang mit den Grundsätzen des Plans von US-Präsident Joe Biden, sagte der in Katar ansässige Führer der Gruppe, Ismail Haniyeh, in einer Fernsehansprache.

Das israelische Militär kündigte am Sonntag eine „taktische Pause“ der Kämpfe auf einer Straße südlich des Gazastreifens an, um Hilfslieferungen in den Streifen zu ermöglichen. Die Entscheidung wurde offenbar ohne Absprache mit der politischen Führung getroffen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, die vom Militär angekündigte vorübergehende „humanitäre Pause“ in Teilen von Rafah sei „nicht akzeptabel“.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden am Samstag zwei weitere Soldaten bei einem Angriff im nördlichen Gazastreifen getötet, als ein Sprengsatz gegen ihren Panzer detonierte. Zuvor hatte die Hamas ein Militärfahrzeug mit Panzerfäusten beschossen und am selben Tag acht Soldaten in Rafah getötet.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …