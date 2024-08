https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israeli-strike-kills-15-members-same-family-central-gaza



Gaza live: Palästinenser fliehen aus dem Al Aqsa Martyrs Hospital

Kairoer Waffenstillstandsgespräche enden ohne Einigung

Wichtige Punkte

HRW: Israel foltert palästinensisches Gesundheitspersonal

Griechischer Tanker brennt drei Tage nach Houthi-Angriff

UN-Organisationen starten Polio-Impfaktion in Gaza

Griechischer Tanker im Roten Meer brennt auch drei Tage nach Houthi-Angriff

vor 44 Minuten

Das unter griechischer Flagge fahrende Schiff Sounion steht seit dem 23. August nach einem Angriff der jemenitischen Houthis in Flammen, wie die EU-Marinemission Aspides am Montag in einem Beitrag auf X mitteilte.

Berichte von Reuters

Israels Militär foltert palästinensisches Gesundheitspersonal, HRW sagt

vor 1 Stunde

In seinem jüngsten Bericht stellt Human Rights Watch (HRW) fest, dass Israel seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober palästinensisches Gesundheitspersonal willkürlich inhaftiert, in israelische Haftanstalten verschleppt und dort gefoltert und misshandelt haben soll.

„Die Inhaftierung von medizinischem Personal im Zusammenhang mit den wiederholten Angriffen des israelischen Militärs auf Krankenhäuser im Gazastreifen hat zu einer katastrophalen Verschlechterung des Gesundheitssystems in dem belagerten Gebiet beigetragen“, heißt es in dem Bericht.

Entlassene Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter berichteten der Organisation von ihren Misshandlungen, zu denen „Demütigungen, Schläge, erzwungene Stresspositionen, lange Handschellen und Augenbinden sowie die Verweigerung von medizinischer Versorgung“ gehörten.

„Sie berichteten auch von Folter, einschließlich Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch durch israelische Streitkräfte, Verweigerung medizinischer Versorgung und schlechten Haftbedingungen für die allgemeine Häftlingsbevölkerung.“

Balkees Jarrah, stellvertretender Direktor für den Nahen Osten bei Human Rights Watch, sagte, dass „die Folter und andere Misshandlungen von Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern gründlich untersucht und angemessen bestraft werden sollten, auch durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC)“.

Aktualisierung am Morgen

vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Nachrichten:

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Norden von Gaza-Stadt wurden fünf Menschen getötet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet. Auch in anderen Teilen der Enklave wurden Bombenanschläge gemeldet.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) meldete eine Explosion in der Nähe des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses, kurz nachdem Israel eine Massenevakuierung für Gebiete in der Nähe der Einrichtung angeordnet hatte

Ein US-Beamter sagte der Times of Israel, die Kairoer Waffenstillstandsgespräche seien konstruktiv und alle Seiten seien an einer endgültigen Vereinbarung interessiert.

Ägyptische Sicherheitsquellen teilten Reuters jedoch mit, dass die Waffenstillstandsgespräche ohne eine Einigung endeten, da weder Israel noch die Hamas mehreren Kompromissen zustimmten, die von den Unterhändlern vorgelegt wurden, darunter die Frage der israelischen Präsenz auf den Korridoren Philadelphi und Netzarim

Die israelische Armee teilte mit, dass eine von der Hamas abgefeuerte Rakete in einem offenen Gebiet südlich von Tel Aviv gelandet sei.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die Reaktion seines Landes auf die Ermordung des politischen Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran durch Israel werde „maßvoll und wohlüberlegt“ sein.

