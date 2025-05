Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Gaza „mit Liebe“ zerstören: Israels neue Yogi-Nazis

Wer hat gesagt, dass Spiritualität und ethnische Säuberungen nicht zusammenpassen? Israel ist voll von spirituellen Menschen, die die Vernichtung anderer als eine Form des persönlichen Wachstums betrachten.

Rivka Lafair. Sogar Babys. Bildquelle: Screenshot von Rivka Lafairs Facebook-Seite.

Alon Idan

18. Mai 2025, 18:04 Uhr IDT

Rivka Lafair ist „Moderatorin von Workshops, Meetups und Gruppensitzungen zu Yoga-Themen, Lehrerin für femininen Yoga und persönliche Entwicklung“. Sie lebt in der Siedlung Shiloh im südlichen Westjordanland und bezeichnet sich selbst als „stolze Jüdin“, die „über den Tellerrand hinausschaut“. Reizend. Außerdem möchte sie zwei Millionen Menschen im Gazastreifen vernichten und vertreiben.

Lafair gehört zu einer Strömung innerhalb des israelischen Judentums, die man als „Yogi-Nazis“ bezeichnen könnte: Menschen, deren Spiritualität ihren Nazismus untermauert. Sie sind eine relativ neue Untergruppe – wenn auch mit tiefen Wurzeln in der lokalen Kultur –, die seit dem 7. Oktober an Popularität gewonnen hat, vor allem weil sie Konzepte miteinander verbindet, die oberflächlich betrachtet gegensätzlich erscheinen: Spiritualität und Vernichtung, Empowerment und Vertreibung, Yoga und Hunger, Retreats und Flächenbombardements.

Lafair ist jemand, der glaubt, dass „Musik die Kraft hat, unser Bewusstsein zu verändern“, aber auch, dass die Vertreibung und Vernichtung von zwei Millionen Menschen in Gaza damit beginnt, „das eigene Bewusstsein zu verändern“. Um diesen wichtigen Bewusstseinswandel zu vollziehen, müssen wir verstehen, dass „wir hier einen Feind haben – den wir in die Augen schauen und eliminieren müssen“. Ja, schaut ihnen in die Augen – tut es nicht hinter ihrem Rücken, denn wir müssen in direktem und unvermittelten Kontakt mit denen stehen, die wir vernichten.

Und um klarzustellen, dass sie mit „Feind“ nicht nur Hamas-Terroristen meint, präzisiert sie: „Wir sind entschlossen, Rache zu nehmen und Gaza zu vernichten. Vom Säugling bis zur alten Frau.“ Sie krönt das Ganze mit einem passenden Bibelvers: „Du sollst den Namen Amaleks unter dem Himmel auslöschen; du sollst ihn nicht vergessen.“ Weiterlesen in haaretz. com

