Der Märtyrertod von Al-Arouri ebnet den Weg für die Befreiung Palästinas: Hamas

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

2. Januar 2025

Die Hamas betont, dass die Ermordung von al-Arouri und seinen Mitstreitern durch die israelische Besatzung „die Entschlossenheit unseres Volkes und seinen unerschütterlichen Widerstand nicht brechen konnte und auch in Zukunft nicht brechen wird.“

Der damalige Hamas-Vertreter Saleh al-Arouri spricht nach der Unterzeichnung eines Versöhnungsabkommens mit einem hochrangigen Fatah-Funktionär während einer kurzen Zeremonie im ägyptischen Geheimdienstkomplex in Kairo, Ägypten, am 12. Oktober 2017. (AP)

Die islamische Widerstandsbewegung Hamas hat bekräftigt, dass das Blut des stellvertretenden Hamas-Politbüromitglieds und Märtyrers Saleh al-Arouri und seiner Mitstreiter zusammen mit Zehntausenden von palästinensischen Märtyrern aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland, der Diaspora und den Märtyrern der gesamten arabischen Nation in der Operation „Al-Aqsa-Flut“ weiterhin als Leitfeuer für den Widerstand bis zur vollständigen Befreiung Palästinas dienen wird.

Am ersten Jahrestag der Ermordung von al-Arouri veröffentlichte die Hamas am Donnerstag eine Erklärung zu diesem Anlass. Die Bewegung ehrte das Andenken al-Arouris zusammen mit seinen Mitstreitern: Qassam-Befehlshaber Samir Fandi (Abu Amer), Qassam-Befehlshaber Azam al-Aqra (Abu Ammar) und mehrere andere Mitglieder der Bewegung, die im Kampf für Freiheit und Würde ihr Leben ließen.

In ihrer Erklärung betonte die Hamas, dass die israelische Besatzung mit der Ermordung von al-Arouri und seinen Mitstreitern und Kadern „die Entschlossenheit unseres Volkes und seinen unerschütterlichen Widerstand nicht brechen konnte und auch in Zukunft nicht brechen wird“.

Sie erinnerte auch daran, dass al-Arouri und seine Kameraden ihr Leben für Palästina geopfert haben, mit dem Schwerpunkt auf der Befreiung von al-Quds und der Al-Aqsa-Moschee. Sie hinterließen ein Vermächtnis starker Widerstandskämpfer, die entschlossen sind, ihre Mission fortzusetzen und palästinensisches Land, Rechte und heilige Stätten zu verteidigen, bis die vollständige Befreiung erreicht ist.

Die Hamas erklärte weiter, dass „eine Bewegung, die bereit ist, ihre Führer und Gründer für die Würde ihres Volkes zu opfern, niemals besiegt werden wird“.

In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass die Bewegung auf diesem Weg den Märtyrertod ihrer führenden Köpfe erlebt hat, darunter Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, der Gründungsimam Ahmed Yassin, Dr. Abdel Aziz al-Rantisi und eine lange Liste weiterer Märtyrer, die den anhaltenden Kampf der Bewegung geprägt haben.

Sie rief auch dazu auf, das Andenken an diese gefallenen Helden weiterhin gemeinsam zu ehren und den Widerstand gegen die israelische Besatzung, deren Verbrechen alle Grenzen des menschlichen Anstands überschritten haben, weiter zu verstärken.

Wer ist Saleh al-Arouri, der von „Israel“ getötete Hamas-Widerstandsführer?

Am Abend des 2. Januar 2024 ermordete das israelische Regime den stellvertretenden Leiter des Politbüros der Hamas , Scheich Saleh al-Arouri, in der südlichen Vorstadt von Beirut, Libanon.

Die erschreckende Nachricht vom Märtyrertod des großen Führers kam nach einer Reihe israelischer Drohungen, die im August 2023 ihren Höhepunkt erreichten. Die israelischen Behörden nahmen al-Arouri übel, dass er jahrelang direkt am Aufbau der Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands im Westjordanland beteiligt war, was die Anfälligkeit der israelischen Sicherheit deutlich machte.

Die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas trauerte um einen ihrer gläubigsten Anführer, der mehr als 15 Jahre im Gefängnis saß und schließlich 2010 aus Palästina vertrieben wurde und nach Syrien ging. Al-Arouri blieb in dem arabischen Nachbarland, bevor er in die Türkei, nach Katar und Malaysia zog und sich schließlich in einem südlichen Vorort von Beirut im Libanon niederließ, wo er seine revolutionären Beiträge wieder aufnahm.

In einer Erklärung, die die Hamas nach der Nachricht von al-Auris Ermordung veröffentlichte, wurde seine führende politische und militärische Rolle sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen hervorgehoben. Tatsächlich spielte der am 19. August 1966 geborene al-Arouri eine wesentliche Rolle bei der Gründung des militärischen Flügels der Hamas, der al-Qassam-Brigaden, im Westjordanland.

Der ursprüngliche Geburtsname des Anführers lautet Saleh Mohammad Suleiman Khaseeb. Wie bei anderen Familien in der Region leitet sich seine einzigartige Bezeichnung „al-Arouri“ jedoch von seinen Wurzeln in der kleinen Stadt Arura im Bezirk Ramallah ab. Diese Verbindung ist der Grund, warum er heute als al-Arouri bezeichnet wird, was im Arabischen als eine Person, die aus der Stadt Arura stammt, interpretiert wird.

Die Verwurzelung des Märtyrers in seiner Stadt prägte seinen politischen Werdegang, in dem er sich unermüdlich dafür einsetzte, die Rechte seines Volkes aus den Händen der Besatzer zu reißen. Al-Arouri machte sich bewusst das Erbe früherer Märtyrer zu eigen und passte sich dem Bild der Revolutionäre an, die dem verbrecherischen israelischen Regime unnachgiebig entgegentreten.

Der Anführer trug nicht nur zur Organisation von Widerstandszellen im Westjordanland und an anderen Fronten bei, sondern führte auch die Verhandlungen über den Austausch von Gefangenen, den der Widerstand der Besatzung aufzwang.

Nach seinem Bachelor-Abschluss 1987 an der Universität al-Khalil im Westjordanland und einem Studium des islamischen Rechts (Scharia) stieg al-Arouri in den Reihen der Bewegung auf und wurde schließlich 2010 zum Mitglied des Politbüros gewählt.

Der Widerstandsführer befand sich zeitweise in Gefangenschaft, als er Anfang der 1990er Jahre von den israelischen Besatzungstruppen aufgrund seiner Aktivitäten in der Hamas-Bewegung zunächst in Verwaltungshaft genommen wurde. Später wurde er freigelassen, dann aber erneut inhaftiert und wegen der Gründung von Widerstandszellen im Westjordanland zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, wurde er erneut inhaftiert und 2010 freigelassen, um noch im selben Jahr das Land zu verlassen.

Anschließend leitete er das Verhandlungsteam der Hamas, das für den Abschluss des von Ägypten vermittelten Gefangenenaustauschs mit der israelischen Besatzungsmacht im Jahr 2011 verantwortlich war. Die Hamas nannte die Operation „Treu den Freien“ (Wafaa Al-Ahrar). Im Rahmen des Abkommens wurde Gilad Shalit, ein israelischer Soldat, der von der Hamas gefangen gehalten wurde, im Austausch für die Freilassung von 1 027 palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen freigelassen, darunter der derzeitige Hamas-Führer Yahya al-Sinwar und andere prominente palästinensische Persönlichkeiten.

Am 9. Oktober 2017 wurde al-Arouri zum stellvertretenden Leiter des Politbüros der Hamas gewählt. Ein Jahr später setzten ihn die Vereinigten Staaten auf ihre berüchtigte „Terroristenliste“, und 2021 wurde er zum Chef der Hamas-Bewegung im Westjordanland ernannt.

Die makellose Karriere des Anführers machte ihn für israelische Offizielle, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, zu einer ernst zu nehmenden Größe. Dieser schwor, al-Arouri zu ermorden, worauf er damals in einem Exklusivinterview für Al Mayadeen mit den Worten reagierte: „Die israelische Drohung gegen mich wird meine Überzeugungen nicht ändern und keinen Einfluss auf den Weg haben, den ich eingeschlagen habe“.

Seine Ermordung löste eine Welle von Verurteilungen und Ankündigungen von Vergeltungsmaßnahmen aus, insbesondere von Seiten des palästinensischen Widerstands, und warf ein Licht auf die engen Beziehungen, die al-Arouri zu palästinensischen Kadern aufgebaut hatte, sowie auf seine unbestreitbare Popularität unter den Palästinensern.

