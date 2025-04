https://www.middleeasteye.net/news/gaza-photojournalist-fatima-hassouna-killed-israeli-strike-mourns



Gaza trauert um die beliebte Fotojournalistin Fatima Hassouna, die von Israel getötet wurde

Die Fotografin freute sich auf ihre Hochzeit, als sie zusammen mit fünf Geschwistern bei einem Angriff auf ihr Familienhaus in Gaza-Stadt getötet wurde

Fatima Hassouna, eine beliebte Fotojournalistin in Gaza, wurde am 16. April 2025 zusammen mit ihren fünf Schwestern getötet (Instagram/fatma_hassona2)

Von Ahmed Dremly in Gaza-Stadt, besetztes Palästina, und Mera Aladam

Veröffentlichungsdatum: 18. April 2025

Die geschätzte und bewunderte Fotojournalistin Fatima Hassouna war in Gaza vielen Menschen für ihre Kreativität, ihr Talent und zuletzt für ihre Dokumentation des israelischen Krieges gegen Gaza bekannt.

„Fatima träumte davon, zu reisen und die Welt zu sehen“, erzählte ihre Cousine Salma al-Suwairki gegenüber Middle East Eye.

„Sie sagte mir, dass sie das Geld, das sie mit ihrer Arbeit verdiente, sparte, damit sie und ihre Familie nach dem Krieg reisen und gemeinsam die Umrah vollziehen konnten.“

Doch die 25-Jährige sollte, wie viele andere in der belagerten Enklave, keinen weiteren Moment des Krieges mehr erleben.

Am frühen Mittwochmorgen wurde Hassouna bei einem israelischen Luftangriff getötet, der auf das Haus ihrer Familie in Gaza-Stadt abzielte.

„Die Nachricht von ihrem Tod war für alle ein großer Schock. Wir waren sehr traurig für sie, denn Fatima hätte ein gutes Leben verdient und dieses Ende nicht verdient“, fügte der 34-jährige Suwairki hinzu. „Fatima hätte ein besseres Leben verdient gehabt.“

Die Fotografin wurde bei dem Angriff zusammen mit sechs weiteren Geschwistern getötet. Ihre Eltern wurden verletzt, überlebten jedoch.

Ihr Vater weiß nichts vom Tod seiner Kinder: Er befindet sich nach dem Angriff weiterhin in kritischem Zustand.

Hassounas Mutter ist jedoch bei Bewusstsein, obwohl sie laut Suwairki ihren Verlust nicht begreifen kann.

„Ihre Mutter erlitt leichte Verletzungen, steht aber unter Schock und denkt und spricht nur noch von Fatima“, fügte Suwairki hinzu.

Hassouna wurde einen Tag nach der Ankündigung der Premiere des Dokumentarfilms ‚Put Your Soul on Your Hand and Walk‘ der französisch-iranischen Regisseurin Sepideh Farsi, in dem sie eine wichtige Rolle spielt, bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai getötet.

Wie alle Palästinenser in Gaza hatte Hassouna 18 Monate des Grauens durchlebt. Sie hatte bereits mehrere Familienmitglieder bei israelischen Angriffen verloren, bei denen seit Oktober 2023 mehr als 51.000 Palästinenser getötet wurden. Dennoch freute sie sich auf ihre Verlobung mit Aziz und ihre bevorstehende Hochzeit.

Hassounas 18-jähriger Bruder Jihad, der zusammen mit einem weiteren 22-jährigen Geschwisterkind, das an einer Tetraplegie leidet, in Ägypten lebt, erzählte MEE, dass er seine Familie kurz vor dem Angriff gegen Mitternacht angerufen habe.

„Wir waren glücklich, weil sich der Gesundheitszustand meines Bruders Mujahid verbessert hat, und Fatoum [ihr Spitzname] sagte uns, was wir ihr zur bevorstehenden Hochzeit schenken sollten“, sagte er.

Zwei Stunden nach dem Anruf sah Jihad Nachrichten über Beschuss in ihrem Viertel al-Tuffah im Osten von Gaza-Stadt. Er versuchte, seine Familie zu erreichen, aber seine Anrufe kamen nicht durch.

Später erzählte ihm sein Onkel, dass das Haus seiner Familie im zweiten Stock eines fünfstöckigen Gebäudes vollständig zerstört worden war, sechs seiner Geschwister tot waren und viele andere Verwandte und Nachbarn schwer verletzt worden waren.

Jihad erzählte MEE, dass Hassouna ihren Tod zwei Wochen zuvor vorausgesagt hatte, als die nahe gelegene Dar al-Arqam-Schule angegriffen wurde.

„Sie weinte während des Telefonats und sagte mir, ich solle auf meinen Bruder und mich aufpassen, und dass sie das Gefühl habe, dass sie und ihre Familie in Gaza wegen der ständigen Bombardierungen und der allgegenwärtigen Gefahr sterben würden“, berichtete er.

Fatima Hassouna wurde als ‚ehrgeizig und leidenschaftlich‘ beschrieben (Instagram/fatma_hassona2)

Jihad beschrieb Hassouna als ‚ehrgeizig und leidenschaftlich‘.

„Sie hatte große Träume. Sie wollte reisen und an internationalen Fotoausstellungen teilnehmen. Sie interessierte sich sehr für Fotografie“, erinnert er sich und fügt hinzu, dass sie ihn ermutigte, seine eigenen fotografischen Fähigkeiten zu verbessern.

„Sie war meine engste Freundin und brachte mir alles, was ich wollte. Sie half uns bei den Haushaltsausgaben und schickte mir Geld nach Ägypten. Sie hat mich immer unterstützt. Ich bin am Boden zerstört und kann mir nicht vorstellen, dass Fatima und meine anderen Geschwister tot sind und nie wieder zurückkommen werden.“

Hassouna beschrieb ihre Arbeit als eine Art Widerstand gegen den Krieg Israels. Sie lud Speicherkarten in ihre Kamera, als würde sie eine Waffe laden. Ihre Kamera, sagte sie in einem kürzlich geführten Interview, sei ihr Gewehr.

„Sie verändert die Welt und verteidigt mich … Ich kann die Geschichten der Menschen dokumentieren, damit auch die Geschichten meiner Familie nicht einfach in Luft aufgehen“, sagte sie.

„Es geht nicht wirklich darum, ob die Welt es sieht. Was für mich zählt, ist, was ich tue und wie nachhaltig die Wirkung meiner Arbeit sein wird. Wird diese Arbeit für immer weiterleben? Ich strebe danach, dass meine Fotos unvergänglich sind.“

Der Krieg Israels gegen den Gazastreifen, bei dem seit dem 7. Oktober 2023 über 200 palästinensische Journalisten getötet wurden, ist laut einem Bericht des Watson Institute for International and Public Affairs der „schlimmste Konflikt aller Zeiten“ für Journalisten.

Liebe zum Leben

Hanin Salem, Hassounas Freundin und Kollegin, lernte die Fotografin kennen, als beide für die Plattform „Untold Palestine“ arbeiteten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschlichkeit und das tägliche Leben in Palästina zu zeigen.

„Am Anfang meiner Bekanntschaft mit Fatima war es eher eine Freundschaft als eine Arbeit“, erinnert sie sich.

Die Schriftstellerin und Fotografin aus Gaza-Stadt entdeckte, dass sie beide eine Leidenschaft dafür hatten, ihre Liebe zum Leben festzuhalten.

„Wir hatten einen sehr ähnlichen Fotografie-Stil, da wir beide das schöne Leben in Gaza zeigen wollten. Wir lieben beide das Leben und die Hoffnung, deshalb versuchten wir, wann immer wir unterwegs waren, die Schönheit des Lebens in Gaza zu zeigen“, sagte sie.

Französische Journalisten protestieren mit einer Die-In-Aktion gegen die Tötung von Reportern durch Israel in Gaza

Weiterlesen »

Die 27-jährige Salem beschrieb ihre Freundin als „sehr großzügig“ und „eine Kämpferin, die sich alles selbst erarbeitet hat“ und sagte, dass sie sich sehr für ihre Familie engagierte.

„Sie hat eine sehr liebevolle Art und liebt das Leben sehr. Fatima strahlt eine positive Energie aus, die alle um sie herum ansteckt. Fatima würde niemals sagen, dass sie müde ist oder sich über das Leben beschwert, trotz der schwierigen Umstände, der Ungerechtigkeit, des Hungers und des Leidens, das der Krieg verursacht hat. Sie war immer optimistisch und sagte: ‚Gott wird uns ernähren und uns entschädigen.

Als Hassouna immer bekannter wurde und ihre Beiträge in internationalen Medien wie der Zeitung Guardian veröffentlicht wurden, wurde sie zu einer Ausstellung in Jordanien eingeladen.

„Ihr Verlobter ermutigte sie, weiterzuarbeiten. Er liebte sie sehr, und sie liebte ihn auch. Fatima sah in der Liebe ein Heilmittel, um sich von den Leiden des Krieges zu erholen“, sagte Salem gegenüber MEE.

„Sie hatten geplant, nächste Woche zu heiraten. Jetzt steht er unter Schock und kann es nicht glauben.“

Suwairki sagte, Hassouna wollte „ein außergewöhnliches Zuhause schaffen, viele Kinder haben, sie gut erziehen und ihnen eine Ausbildung ermöglichen, damit sie ein glückliches Leben führen können“.

„Sie hatte eine Vision für eine großartige Zukunft“, fügte ihre Cousine hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …