Gaza und der Tod des westlichen Journalismus

Von Mohamad Elmasry

2. August 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat mehr Journalisten getötet als jeder andere Konflikt der jüngeren Vergangenheit – warum also schweigen die westlichen Medien noch immer?

Trauernde und Kollegen mit „Presse“-Schildern umringen die Leiche des arabischen Al-Jazeera-Journalisten Ismail al-Ghoul, der zusammen mit seinem Kameramann Rami al-Refee bei einem israelischen Angriff während ihrer Berichterstattung über das Al-Shati-Flüchtlingslager in Gaza getötet wurde, am 31. Juli 2024. (Omar Al-qatta/AFP)

Am Mittwoch hat die israelische Armee zwei weitere palästinensische Journalisten in Gaza getötet.

Ismail al-Ghoul und Rami al-Rifi arbeiteten in Gaza-Stadt, als sie von den israelischen Streitkräften angegriffen wurden.

Al-Ghoul, dessen Al Jazeera-Reportagen bei den arabischen Zuschauern beliebt waren, trug zum Zeitpunkt seiner Ermordung eine Presseweste.

Mit den jüngsten Morden hält Israel den Weltrekord an getöteten Journalisten während des derzeitigen Völkermords im Gazastreifen bei mindestens 113, so die konservativere Schätzung.

In keinem anderen Konflikt der Welt sind in jüngster Zeit so viele Journalisten getötet worden.

Israel hat eine lange Geschichte von gewaltsamen Angriffen auf Journalisten, daher ist die Zahl der getöteten Journalisten im Gazastreifen nicht unbedingt überraschend.

In einem Bericht des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) aus dem Jahr 2023 wird ein „jahrzehntelanges Muster“ dokumentiert, nach dem Israel palästinensische Journalisten angreift und tötet.

So ergab eine Untersuchung von Human Rights Watch, dass Israel im Jahr 2012 bei vier verschiedenen Gelegenheiten „Journalisten und Medieneinrichtungen“ angriff. Bei diesen Angriffen wurden zwei Journalisten getötet und viele andere verletzt.

Im Jahr 2019 stellte eine Kommission der Vereinten Nationen fest, dass Israel 2018 „absichtlich“ auf zwei palästinensische Journalisten schoss und beide tötete.

Erst kürzlich, im Jahr 2022, erschoss Israel die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh im Westjordanland und tötete sie.

Israel versuchte, die Verantwortung zu leugnen, wie es das fast immer tut, nachdem es eine Gräueltat verübt hat, aber die Videobeweise waren überwältigend, und Israel war gezwungen, die Schuld zuzugeben.

Weder für den Soldaten, der auf Abu Akleh schoss, der eine Presseweste und einen Pressehelm trug, noch für die Israelis, die an den anderen Vorfällen mit Journalisten beteiligt waren, gab es Konsequenzen.

Das CPJ hat darauf hingewiesen, dass die israelischen Sicherheitskräfte bei Angriffen auf Journalisten „fast uneingeschränkte Immunität“ genießen.

In Anbetracht dieses breiteren Kontextes sind die israelischen Angriffe auf Journalisten während des gegenwärtigen Völkermordes wirklich nicht überraschend oder außergewöhnlich.

Was jedoch wirklich überrascht und sogar schockiert, ist das relative Schweigen der westlichen Journalisten.

Zwar gab es in Nordamerika und Europa einige Berichte und Sympathiebekundungen, insbesondere von Überwachungsorganisationen wie dem CPJ, aber von journalistischer Solidarität ist wenig zu spüren, und schon gar nicht von einer weit verbreiteten Empörung und einem Aufschrei über die Bedrohung der Pressefreiheit durch Israels Vorgehen.

Können wir uns einen Moment lang vorstellen, wie die westliche Presse reagieren würde, wenn russische Streitkräfte in der Ukraine in weniger als einem Jahr mehr als 100 Journalisten töten würden?

Selbst wenn westliche Nachrichtenagenturen über palästinensische Journalisten berichtet haben, die seit Beginn des gegenwärtigen Krieges getötet wurden, neigte die Berichterstattung dazu, Israel im Zweifelsfall den Vorzug zu geben und die Tötungen oft als unbeabsichtigte Opfer moderner Kriegsführung darzustellen.

Außerdem hat die überwältigende Abhängigkeit des westlichen Journalismus von pro-israelischen Quellen dafür gesorgt, dass farbenfrohe Adjektive und Verurteilungen vermieden wurden.

Darüber hinaus hat der übermäßige Rückgriff auf pro-israelische Quellen mitunter die Feststellung erschwert, welche Konfliktpartei für bestimmte Tötungen verantwortlich war.

Ein Einzelfall?

Man könnte vermuten, dass westliche Nachrichtenagenturen hier einfach ihren erklärten westlichen Berichterstattungsgrundsätzen der Distanz und Neutralität treu geblieben sind.

Doch in anderen Situationen haben westliche Journalisten gezeigt, dass sie sehr wohl in der Lage sind, viel Aufhebens zu machen und auch Solidarität zu zeigen.

Die Ermordung von 12 Journalisten von Charlie Hebdo im Jahr 2015 ist ein gutes Beispiel dafür.

Nach diesem Anschlag kam es zu einem wahren Medienspektakel, bei dem sich scheinbar die gesamte Institution des westlichen Journalismus auf das Ereignis konzentrierte.

Innerhalb weniger Wochen wurden Tausende von Berichten verfasst, ein Solidaritäts-Hashtag („Je suis Charlie“ oder „Ich bin Charlie“) ging viral, und Erklärungen und Solidaritätsbekundungen von westlichen Journalisten, Nachrichtensendern und Organisationen, die sich den Grundsätzen der Meinungsfreiheit verschrieben haben, häuften sich.

So bezeichnete beispielsweise die amerikanische Society of Professional Journalists den Angriff auf Charlie Hebdo als „barbarisch“ und als „Versuch, die Pressefreiheit zu unterdrücken“.

Freedom House sprach eine ähnlich strenge Empfehlung aus, nannte den Angriff „entsetzlich“ und stellte fest, dass er eine „direkte Bedrohung für das Recht auf freie Meinungsäußerung“ darstelle.

PEN America und die britische National Secular Society zeichneten Charlie Hebdo aus, und die Guardian Media Group spendete einen hohen Betrag an die Publikation.

Das relative Schweigen und die Gelassenheit westlicher Journalisten angesichts der Ermordung von mindestens 100 palästinensischen Journalisten im Gazastreifen ist besonders schockierend, wenn man den größeren Kontext von Israels Krieg gegen den Journalismus betrachtet, der alle Journalisten bedroht.

Im Oktober, etwa zu Beginn des aktuellen Krieges, teilte Israel westlichen Nachrichtenagenturen mit, dass es die Sicherheit von Journalisten bei der Einreise nach Gaza nicht garantieren würde.

Seitdem hat Israel ein Verbot für internationale Journalisten aufrechterhalten und sogar dafür gesorgt, dass sie während einer kurzen Kampfpause im November 2023 nicht nach Gaza einreisen konnten.

Noch wichtiger ist vielleicht, dass Israel seinen Einfluss im Westen genutzt hat, um die westliche Berichterstattung über den Krieg zu steuern und zu kontrollieren.

Westliche Nachrichtensender haben den israelischen Manipulationstaktiken oft gehorsam Folge geleistet.

Als beispielsweise im Dezember 2023 die weltweite Empörung gegen Israel zunahm, verbreitete Israel am 7. Oktober falsche Berichte über massenhafte, systematische Vergewaltigungen israelischer Frauen durch palästinensische Kämpfer.

Westliche Nachrichtenagenturen, darunter die New York Times, fielen darauf herein. Sie spielten die wachsende Empörung gegen Israel herunter und begannen, die Geschichte von der „systematischen Vergewaltigung“ in den Vordergrund zu rücken.

Später, im Januar 2024, erließ der Internationale Gerichtshof (IGH) vorläufige Maßnahmen gegen Israel.

Israel reagierte fast sofort mit absurden Terrorismusvorwürfen gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA).

Westliche Nachrichtenagenturen spielten den Bericht über die vorläufigen Maßnahmen, der Israel sehr kritisch gegenüberstand, herunter und stellten die Anschuldigungen gegen das UNRWA in den Vordergrund, die die Palästinenser in ein schlechtes Licht rückten.

Diese und andere Beispiele israelischer Manipulation westlicher Nachrichten sind Teil eines umfassenderen Beeinflussungsmusters, das dem aktuellen Krieg vorausgeht.

Eine empirische Studie hat ergeben, dass Israel Angriffe, insbesondere solche, bei denen palästinensische Zivilisten getötet werden könnten, routinemäßig so terminiert, dass sie von den US-Nachrichtenmedien ignoriert oder heruntergespielt werden.

Während des gegenwärtigen Völkermords haben westliche Nachrichtenorganisationen auch dazu tendiert, die weit verbreitete Zensur von pro-palästinensischen Inhalten in den sozialen Medien zu ignorieren, eine Tatsache, die jeden, der sich für die Meinungsfreiheit interessiert, beunruhigen sollte.

Es ist leicht, auf eine Handvoll westlicher Nachrichtenberichte und Untersuchungen hinzuweisen, die einige israelische Aktionen während des aktuellen Völkermords kritisiert haben.

Aber diese Berichte sind in einem Meer von Duldung israelischer Narrative und allgemeiner pro-israelischer, anti-palästinensischer Berichterstattung untergegangen.

Mehrere Studien, darunter Analysen des Zentrums für Medienbeobachtung und von The Intercept, haben überwältigende Beweise für ein pro-israelisches und anti-palästinensisches Framing in der westlichen Nachrichtenberichterstattung über den aktuellen Krieg erbracht.

Ist der westliche Journalismus tot?

Viele Journalisten in den Vereinigten Staaten und Europa positionieren sich als Wahrheitsverkünder, Kritiker der Macht und Wächter.

Sie räumen zwar Fehler in der Berichterstattung ein, sehen sich selbst und ihre Nachrichtenorganisationen aber oft in einem angemessenen Bemühen um Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit, Ausgewogenheit, Neutralität und Unvoreingenommenheit.

Doch dies ist der große Mythos des westlichen Journalismus.

Ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur legt nahe, dass westliche Nachrichtensender ihren erklärten Grundsätzen nicht annähernd gerecht werden.

Der Krieg Israels gegen den Gazastreifen hat jedoch noch mehr dazu beigetragen, dass sich die Nachrichtensender als betrügerisch erwiesen haben.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben Nachrichtenagenturen in Nordamerika und Europa ihre erklärten Prinzipien aufgegeben und es versäumt, palästinensische Kollegen zu unterstützen, die massenhaft angegriffen und getötet werden.

Angesichts dieses spektakulären Versagens und der umfangreichen Untersuchungen, die zeigen, dass westliche Nachrichtensender weit hinter ihren Idealen zurückbleiben, müssen wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, weiterhin am Mythos des westlichen journalistischen Ideals festzuhalten.

Ist der westliche Journalismus, wie man ihn sich vorstellt, tot?

Mohamad Elmasry Professor in the Media Studies program at the Doha Institute for Graduate Studies.

