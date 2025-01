Gaza und Trumps Vorschlag für eine ethnische Säuberung des Jahrhunderts

https://www.counterpunch.org/2025/01/29/gaza-and-trumps-ethnic-cleansing-of-the-century-proposal/



Jamal Kanj

29. Januar 2025

Vor fast acht Jahren stellten Donald Trump und sein zionistischer Schwiegersohn Jared Kushner den sogenannten „Deal des Jahrhunderts“ vor – einen Plan, den die Palästinenser treffend als „Raub des Jahrhunderts“ bezeichneten. Der sogenannte Friedensvorschlag zielte darauf ab, illegale jüdische Siedlungen im Westjordanland zu normalisieren und den Palästinensern ihre Bestrebungen nach einem unabhängigen Staat zu verweigern. Vier Jahre später stellte sich heraus, dass der einzige „Deal des Jahrhunderts“ die 2 Milliarden Dollar Investition war, die Jared Kushner für seinen neuen Fonds aus Saudi-Arabien sicherte.

Jetzt schlägt Trump vor, Palästinenser aus Gaza umzusiedeln, und fordert die arabischen Regime auf, „Wohnraum an einem anderen Ort zu bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung in Frieden leben können“. Er brachte die Idee auf, etwa 1,5 Millionen Menschen zu vertreiben – eine Zahl, die der Zahl der Flüchtlinge von 1948, die heute in Gaza leben, auffallend ähnlich ist.

Ich stimme Trump zu – aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Anstatt 1,5 Millionen Menschen an einen anderen Ort umzusiedeln, sollten wir 1,6 Millionen Palästinenser in ihre ursprünglichen Heimatdörfer zurückbringen, aus denen sie 1948 vertrieben wurden, nicht nach Ägypten, nicht nach Jordanien.

Trump wendet sich an Abdel Fattah al-Sisi in Ägypten und an König Abdulla in Jordanien, obwohl er mit Benjamin Netanjahu sprechen sollte. Anstatt nach Fernost und West zu schauen, sollte er nach Nord- und Ost-Gaza schauen und von Netanjahu verlangen, dass er die Palästinenser in ihre ursprünglichen Dörfer und Städte zurückbringt. Jeder Vorschlag, Palästinenser aus dem historischen Palästina zu vertreiben, verschlimmert nur die ursprüngliche Sünde der ethnischen Säuberung von 1948.

Der Kern des alten „Jahrhundertabkommens“ von Trump und des aktuellen Vorschlags, „… das Ganze einfach auszuräumen“, in Gaza, entspringt derselben tief verwurzelten zionistischen Entmenschlichung der Palästinenser. Trumps Vorschlag, Palästinenser zu vertreiben, ist nichts anderes als eine Wiederholung der rassistischen Agenda der israelischen Likud-Partei, die darauf abzielt, einen jüdischen Apartheidstaat vom Fluss bis zum Meer aufrechtzuerhalten. Diese Idee ist eine groteske Verkehrung der Gerechtigkeit, bei der die Unterdrückten für ihr Opfer weiter bestraft werden, während der Unterdrücker ermächtigt und belohnt wird.

Die unmittelbare und unverblümte Reaktion auf Trumps rassistischen Vorschlag kam von den Hunderttausenden, die trotz großer Not in der Kälte auf die Rückkehr in ihre Häuser warteten – viele davon im Norden Gazas in Schutt und Asche gelegt. Ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit sind eine deutliche Absage an alle Pläne, sie von ihrem Land zu vertreiben.

Diese unerschütterliche Entschlossenheit unterstreicht die unzerbrechliche Bindung zwischen dem palästinensischen Volk und seiner Heimat, eine Verbindung, die selbst angesichts immensen Leids und Zerstörung Bestand hat. Für diese Menschen stellen ihre Häuser – egal wie verwüstet sie sind – mehr als nur physische Strukturen dar; sie verkörpern Identität, Geschichte und eine tiefe Verbindung zum Land.

Trumps anmaßender Vorschlag ist eine Fortsetzung des Erbes der systematischen israelischen Apartheidpolitik, die der Ausweitung illegaler, ausschließlich jüdischer Kolonien auf palästinensischem Land Vorrang einräumt. Er spiegelt eine unverhohlene Missachtung der Rechte der Palästinenser wider und setzt Unterdrückung und Enteignung unter dem Deckmantel falschen Mitgefühls fort. Es ist nicht überraschend, dass die ersten beiden Personen, die Trumps Vorschläge begrüßten, die israelischen rassistischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir waren.

Wie die rassistischen israelischen Minister Smotrich und Ben Gvir betrachtet Trump die bloße Existenz der Palästinenser als Hindernis für den Frieden. Diese Denkweise erinnert an die Ideologie der Nazis, die die Anwesenheit europäischer Juden als Problem betrachteten – eine Ideologie, die trotz der Schrecken des Holocaust letztendlich gescheitert ist. Auch Israels Versuche, Gaza ethnisch zu säubern, sind gescheitert, selbst nachdem Gaza mehr Sprengstoff ausgesetzt wurde, als im Zweiten Weltkrieg auf Dresden, Hamburg und London abgeworfen wurde.

Die Opfer zu beschuldigen, dient nur dazu, die Aufmerksamkeit abzulenken und den Aggressor von der Verantwortung für die von ihm verursachten strukturellen Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen zu befreien. Eine derart verzerrte Perspektive ermöglicht es Israel, seine böswillige Politik fortzusetzen und gleichzeitig einer sinnvollen internationalen Kontrolle und Rechenschaftspflicht zu entgehen.

Die Palästinenser in Gaza, die in einer der unmenschlichsten Wirtschaftsblockaden der Welt leben, haben sich lange Zeit gegen eine Vertreibung gewehrt. Nach einem 15 Monate andauernden völkermörderischen Krieg, in dem 66 % der Häuser zerstört und mehr als 10 % der Bevölkerung ermordet oder verletzt wurden, ist ihre Widerstandskraft ungebrochen. Der neue „sanfte Ansatz“, Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, erinnert an die Nakba von 1948, als Hunderttausende Palästinenser „vorübergehend“ vertrieben wurden, um Platz für die europäischen jüdischen Einwanderer zu schaffen, die vor den Gräueltaten der Nazis flohen.

Wenn die Idee der Umsiedlung irgendeine Logik hat, dann sollte sie bei israelischen Politikern wie Benjamin Netanjahu, Smotrich und Ben Gvir ansetzen, deren Vorfahren aus Ländern wie Polen, der Ukraine und dem Irak stammen und die vielleicht in Betracht ziehen sollten, in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren, anstatt die Vertreibung einheimischer Palästinenser aus ihren Häusern zu fordern.

Jeder Vorschlag, Palästinenser zu vertreiben – ob offen oder verdeckt – stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention dar und ermöglicht und bestärkt die rechte Politik Israels, die die palästinensische Eigenstaatlichkeit und das Recht auf Selbstbestimmung untergräbt. Diese Handlungen sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern schaffen auch einen gefährlichen Präzedenzfall, der ethnische Säuberungen unter dem Deckmantel des politischen Pragmatismus legitimiert.

Trumps Vorschlag sollte jedoch nicht überraschen, da sich viele seiner Kabinettsmitglieder offen der rechten Agenda Israels anschließen. Tatsächlich scheinen einige von ihnen zionistische Interessen noch leidenschaftlicher zu vertreten und zu priorisieren als Trumps sogenannte „America First“-Agenda.

Wie sein sogenannter „Deal des Jahrhunderts“ kann jeder Vorschlag, der Ungerechtigkeit aufrechterhält, keinen Frieden bringen; er schürt nur Hass und sät die Saat für endlose Konflikte. Trumps Plan ist nicht nur unmoralisch, sondern steht auch sinnbildlich für ein umfassenderes Muster von anti-palästinensischem Rassismus, Entmenschlichung und Enteignung. Die Menschen in Gaza verdienen Gerechtigkeit, keine weitere Demütigung; Würde, keine ethnische Säuberung.

Jamal Kanj ist der Autor von „Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America“ und anderen Büchern. Er schreibt regelmäßig über Themen der arabischen Welt für verschiedene nationale und internationale Kommentare.

