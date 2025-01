https://english.almayadeen.net/articles/analysis/israeli-quadcopters–ongoing-crimes-against-humanity



Israelische Quadrocopter: Fortlaufende Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

29. Januar 2025

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Quadrocopter ein grundlegender Bestandteil des unbestreitbaren Völkermords von Tel Aviv in Gaza sind.

Quadrocopter; eine weitere tödliche israelische Waffe (illustriert von Batoul Chamas; Al Mayadeen English)

Im November 2024 sagte der renommierte Chirurg Nizam Mamode vor dem Ausschuss für internationale Entwicklung des britischen Parlaments aus, der die „humanitäre Lage“ in Gaza untersucht. Als erfahrener Mediziner, der an vorderster Front des Völkermords der zionistischen Entität an Palästinensern, vor allem Frauen und Kindern, steht, brach er während der gesamten Anhörung wiederholt in Tränen aus. Bei der Beschreibung von Szenen, die er und sein Team persönlich miterlebten, als sie unzählige verstümmelte und entstellte Opfer versorgten, zeichnete er ein „besonders beunruhigendes“ Bild von „Israels“ unaufhaltsamer, wahlloser Verstümmelung und Ermordung von Zivilisten nach dem 7. Oktober 2023.

Mamodes intensivste Trauer zeigte sich, als er den systematischen, industriellen Einsatz von Quadrocopter-Drohnen durch Tel Aviv erläuterte, mit denen „regelmäßig“ wehrlose Palästinenser erschossen werden – insbesondere Kinder, die bei Luftangriffen der israelischen Besatzungstruppen verletzt oder von Trümmern eingeschlossen wurden. Von all den Schrecken, die er und sein Team miterlebten, empfand Mamode „die vorsätzliche und anhaltende … gezielte Tötung von Zivilisten, Tag für Tag“, als die perverseste Art und Weise. Immer wieder fielen Bomben der israelischen Armee, die von den USA geliefert wurden, „auf einen überfüllten Zeltplatz“, dann:

„Die Drohnen kamen herunter und schossen auf Zivilisten – Kinder [im Alter von sieben Jahren] … Das ist keine gelegentliche Sache. Tag für Tag wurden Kinder angegriffen, die sagten: „Ich lag auf dem Boden, nachdem eine Bombe gefallen war, und dieser Quadrocopter kam herunter, schwebte über mir und schoss auf mich.“ Das ist eindeutig eine vorsätzliche und anhaltende Handlung; es gab eine anhaltende gezielte Bedrohung von Zivilisten, Tag für Tag. Wir hatten jeden Tag ein oder zwei Massenunfälle.“

Mamode, der „in einer Reihe von Konfliktgebieten in verschiedenen Teilen der Welt“ gearbeitet hat – unter anderem in Ruanda während des Völkermords von 1994 – sagte, er habe „noch nie etwas“ in der Größenordnung der Barbarei in Gaza gesehen, „niemals“. Diese Einschätzung wurde von „allen erfahrenen Kollegen“, mit denen er zusammenarbeitete, geteilt. Ein Chirurg aus Mamodes Team, der fünf Mal in der Ukraine gewesen war, erklärte, die Situation in Gaza sei „zehnmal schlimmer“.

Benjamin Netanyahu hat endlich scheinbar ein Waffenstillstandsabkommen akzeptiert, das mit mehreren früheren Vorschlägen identisch ist, die er wiederholt abgelehnt hatte, während der Völkermord in Gaza seinen ungeheuren Höhepunkt erreichte. Doch in den Tagen vor dem Beginn der Siedlung am 19. Januar intensivierte „Israel“ seine Angriffe auf Palästinenser erheblich und setzte dabei großzügig Quadrocopter ein. Auch im Vormonat wurde diese Technologie konsequent eingesetzt, um nicht nur überlebende Opfer von Bombenangriffen der israelischen Armee zu verletzen und zu töten, sondern auch, um Opfer ins Visier zu nehmen.

So wurde beispielsweise am 12. Dezember 2023 der letzte verbliebene Orthopäde im belagerten nördlichen Gazastreifen, Dr. Said Joudah, per Quadrocopter hingerichtet. Dies geschah nach Angriffen auf die medizinische Infrastruktur und das Personal in der Region in den vorangegangenen zweieinhalb Monaten, bei denen dieselbe Technologie zum Einsatz kam. Darüber hinaus stellen sich viele Fragen, ob Quadrocopter im Juli 2024 zur Ermordung von Ismail Haniyeh, dem politischen Führer der Hamas, eingesetzt wurden. Wird ihr Einsatz angesichts ihrer tödlichen Wirkung aus der Sicht der zionistischen Entität und ihrer langen Geschichte der Verletzung von Waffenstillstandsabkommen nun wirklich ein Ende haben?

„Präzise Überwachung“

„Israels“ Hauptlieferant für tödliche Quadrocopter ist Elbit Systems, ein in Haifa ansässiges Unternehmen mit bedeutenden ausländischen Produktionsstätten, insbesondere in Großbritannien. Ursprünglich wurden diese Drohnen ausschließlich für nachrichtendienstliche Zwecke eingesetzt – zur Aufnahme von Fotos und Videos. Erst im Januar 2023 erteilte die britische Armee Elbit einen lukrativen Auftrag für eine Flotte dieser Drohnen aufgrund ihrer ‚umfassenden Fernaufklärungsfähigkeiten‘. Ein solches Spionagepotenzial würde dazu dienen, „Kampf- und Geheimdienstoperationen bis zu 60 Minuten lang zu unterstützen“.

Im März 2024 jedoch präsentierte Elbit stolz raffinierte Videos dieser unbemannten Fluggeräte im Einsatz als „Greifvögel“. In einem begleitenden Eintrag auf der Website des Unternehmens wird aktiv mit den tödlichen Fähigkeiten seiner Quadrocopter geprahlt. Diese „agilen, kompakten und vollständig stabilisierten Waffensysteme“ sollen „die Tödlichkeit von Infanterietrupps über ihre Erkennungs- und Angriffsreichweite hinaus mit Fernkampffähigkeiten verbessern“. Ihre innovativen Fähigkeiten können eingesetzt werden, um „Ziele zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen … Tag und Nacht“, in „Szenarien zum Schutz von Städten und Streitkräften“.

Irgendwann scheint die zionistische Entität erkannt zu haben, dass Quadrocopter in Tötungsmaschinen umgewandelt werden können. Wie Euro-Med Human Rights Monitor bereits im Februar 2024 feststellte, wurden Elbit-Drohnen „für die absichtliche und direkte Ausführung rechtswidriger Ziele umfunktioniert“. Die ursprüngliche Funktion dieser Drohnen zur Informationsbeschaffung, fügte die Organisation hinzu, bedeutet, dass sie „über sehr präzise Abhörinstrumente und hochwertige Kameras verfügen und zusätzliche militärische Aufgaben wie das Abfeuern und Tragen von Bomben ausführen können sowie zu Selbstmorddrohnen umgebaut werden können“.

Unter den offen mörderischen Drohnen, die von Elbit verkauft und vermarktet werden, nimmt LANIUS eine herausragende Stellung ein. In einem offiziellen Werbeprospekt wird damit geprahlt, dass diese „äußerst manövrierfähige und vielseitige drohnenbasierte Loitering-Munition“ „Gebäude und Sehenswürdigkeiten autonom auf mögliche Bedrohungen auskundschaften und kartieren“ kann. LANIUS „manövriert in der Nähe des Ziels und verwendet Videoanalysen, um Einstiegspunkte in ein Gebäude zu bestimmen, das Innere unbekannter Gebäude zu kartieren und gleichzeitig zu lokalisieren und zu kartieren sowie Kombattanten und Nichtkombattanten zu identifizieren“. Das System ist außerdem „dazu ausgerüstet, Bedrohungen mit explosiven Nutzlasten zu bekämpfen“.

Euro-Med Human Rights Monitor hat dokumentiert, wie zionistische Quadrocopter im Januar 2024 unter anderem „das Feuer auf Palästinenser eröffneten, die sich versammelt hatten, um Mehl zu erhalten, das von Lastwagen der Vereinten Nationen gebracht wurde“, nachdem sie „plötzlich“ am Tatort eintrafen. Bei diesem abscheulichen Vorfall wurden mindestens 50 Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt. Diese Drohnen werden außerdem „insbesondere gegen Zivilisten eingesetzt, die versuchen, nach dem Rückzug des israelischen Militärs aus Gebieten, die es zu Lande oder aus der Luft angegriffen hat, zurückzukehren und ihre Häuser zu inspizieren“.

Ein solches Vorgehen gegen Zivilisten kann nach Ansicht von Euro-Med Human Rights Monitor nur „absichtlich“ erfolgen. Die Organisation leitet dies daraus ab, dass „dies offensichtlich ist, da die Mehrheit der Angriffe Israels im öffentlichen Raum stattfindet, wo es leicht ist, Kämpfer von Zivilisten zu unterscheiden“. Darüber hinaus „überfliegen“ zionistische Streitkräfte die Gebiete, auf die sie zielen, über einen Zeitraum, der lang genug ist, um eine genaue Überwachung und Bewertung der Bedingungen vor Ort zu ermöglichen, und die meisten Tötungen finden in unmittelbarer Reichweite statt.

„Militärische Gewalt“

Der Einsatz von Quadrocoptern für gezielte Tötungen ist nach internationalem Recht nicht ausdrücklich verboten oder auch nur formell geregelt. Allerdings muss ihr Einsatz wie bei jeder anderen Waffe stets im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht in Bezug auf alle bewaffneten Konflikte stehen. Darüber hinaus stellt ihr routinemäßiger Einsatz bei außergerichtlichen Tötungen von Palästinensern eindeutig ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, sowohl nach den Genfer Konventionen als auch nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Quadrocopter ein grundlegender Bestandteil von Tel Avivs unleugbarem Völkermord in Gaza sind.

So schwerwiegend sie aus „israelischer“ Sicht auch sein mögen, so wirksam Quadrocopter auch bei der Hinrichtung unschuldiger, wehrloser Palästinenser in großer Zahl sein mögen, so haben sie sich doch als militärisch nutzlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv erwiesen. Kurz gesagt, sie haben es nicht nur nicht geschafft, der Hamas nennenswerten Schaden zuzufügen, sondern haben auch als potenzieller Rekrutierungsmechanismus für die Widerstandsgruppe gedient. Im Juni 2024 legte das elitäre imperialistische Journal Foreign Affairs in forensischen Details dar, dass „die Hamas heute, gemessen an den entscheidenden Kriterien, stärker ist als am 7. Oktober 2023“.

Die „wachsende“ Widerstandsgruppe hatte sich zu diesem Zeitpunkt „zu einer zähen und tödlichen Guerilla-Truppe in Gaza entwickelt“ und startete „tödliche Operationen“ in Gebieten, die zuvor von der israelischen Armee „leicht“ „geräumt“ worden waren. Diese Fähigkeiten haben sich seitdem nur noch erweitert, und die Hamas fügt den Streitkräften Tel Avivs auch heute noch regelmäßig erhebliche Verluste zu. Der Schlüssel zur militärischen Katastrophe der zionistischen Entität in Gaza liegt laut Foreign Affairs darin, dass sie nicht begreift, dass „das von ihr ausgelöste Gemetzel und die Verwüstung … ihren Feind nur stärker gemacht haben“.

Dieses Blutvergießen verbessert die „Fähigkeit [der Hamas], neue Generationen von Kämpfern und Aktivisten zu rekrutieren, insbesondere ihre Fähigkeit, neue Generationen von Kämpfern und Aktivisten anzuziehen“. Die Gräueltaten gegen Zivilisten, auch wenn sie nicht speziell mit Quadrocoptern zu tun haben, haben die Widerstandsgruppe unversehrt gelassen und dienen gleichzeitig als wirksames Rekrutierungsinstrument. Foreign Affairs stellt fest, dass durchschnittliche Palästinenser, „die oft entweder über den Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden verärgert sind oder ganz allgemein über den Einsatz schwerer militärischer Gewalt durch [Israel] empört sind“, sich entweder der Hamas angeschlossen haben oder der Gruppe Hilfe leisten.

Da über 60 % der Palästinenser in Gaza und Umgebung während des Völkermords Familienmitglieder verloren haben, kann die Hamas „ihre Reihen auffüllen, Ressourcen gewinnen, unentdeckt bleiben und im Allgemeinen mehr Zugang zu den erforderlichen personellen und materiellen Ressourcen haben“, um Krieg gegen die zionistische Entität zu führen. Foreign Affairs schätzte zu diesem Zeitpunkt, acht Monate nach Beginn der Bemühungen Tel Avivs, die Widerstandsgruppe vollständig zu zerschlagen, dass die Zahl der Hamas-Kämpfer „etwa zehnmal“ größer war als am 7. Oktober.

Inzwischen sind „mehr als 80 % des unterirdischen Tunnelnetzes der Gruppe weiterhin für die Planung, die Lagerung von Waffen und die Umgehung der israelischen Überwachung, Gefangennahme und Angriffe nutzbar“, und „der größte Teil“ ihrer „Spitzenführung in Gaza bleibt intakt“. Heute gibt es keine Anzeichen dafür, dass die israelische Armee der Hamas ernsthaften Schaden zugefügt hat – ganz im Gegenteil. In gewisser Weise sind Quadrocopter ein mephitischer Mikrokosmos der Kriegsanstrengungen der zionistischen Entität seit dem 7. Oktober und der Streitkräfte im Allgemeinen.

Tel Aviv hat über viele Jahre hinweg auf allen Ebenen ein Militär aufgebaut, das ausschließlich für stumpfe, wahllose Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen geeignet ist. Im Gegensatz dazu sind seine tatsächlichen Kampffähigkeiten nicht vorhanden, wie die katastrophale Invasion des Libanon durch die Entität im Oktober 2024 und die routinemäßige Zerschlagung israelischer Bodentruppen durch die Hamas deutlich gezeigt haben. Während Netanjahu den Sturz von Baschar al-Assad persönlich für sich verbuchen kann und „Großisrael“ jetzt in zionistischen Medien offen diskutiert wird, würde sich der Widerstand in jeder zukünftigen direkten Konfrontation unweigerlich durchsetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Investigativer Journalist.

