https://www.palestinechronicle.com/gaza-will-never-be-defeated-interview-with-argentinian-jewish-director-norman-briski/



Gaza wird niemals besiegt werden“: Interview mit dem argentinisch-jüdischen Regisseur Norman Briski

Von Enrico Di Gregorio

23. Dezember 2024

Der argentinische Filmemacher Norman Briski. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Teilen Tweet Pin Email

Die Palestina Chronicle und die brasilianische Zeitung A Nova Democracia haben den bekannten argentinisch-jüdischen Filmemacher Norman Briski über das Wesen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk befragt. Ein wahrer Jude wird das palästinensische Volk verteidigen“, sagte er.

Am 24. Oktober verblüffte der renommierte argentinisch-jüdische Filmemacher Norman Briski das Publikum des Martín-Fierro-Filmpreises mit einer kraftvollen Rede über Palästina.

„Gaza, Gaza, Gaza. Gaza wird niemals besiegt werden“, erklärte er vor dem vollbesetzten Saal und den Kameras, die die Veranstaltung aufnahmen.

„Es ist mir egal, ob sie mir viel oder wenig applaudieren, aber ich fühle hier in meinem Blut, in meinen Vorfahren, meine Solidarität mit einem Volk, das ermordet wird“, fuhr der 86-jährige Regisseur fort, dessen glanzvolle Filmkarriere sich über Jahrzehnte erstreckt.

Briskis Rede löste eine Welle der Verfolgung gegen ihn aus, obwohl die Unterstützung und Solidarität, die er erhielt, die Gegenreaktion bei weitem übertraf. Künstler und Aktivisten organisierten schnell Kampagnen zu seiner Verteidigung und standen fest zu der moralischen Position des Filmemachers.

In einem gemeinsamen Interview mit The Palestina Chronicle und der brasilianischen Zeitung A Nova Democracia erläuterte Briski die Beweggründe für seine starke Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Er betonte, dass diejenigen, die heute für die Freiheit kämpfen, „Palästinenser sein müssen“, und stellte Verbindungen zwischen den antiimperialistischen Kämpfen in Lateinamerika und dem aktuellen palästinensischen Widerstand her.

Ein wahrer Jude wird das palästinensische Volk verteidigen“.

In Ihrer Rede erklärten Sie mit Nachdruck, dass Gaza niemals besiegt werden wird. Warum sind Sie sich dessen so sicher?

Weil es eine Sache der Gerechten ist. Und wegen der Solidarität, die Studenten aus aller Welt und viele Einzelpersonen, auch aus der pro-palästinensischen jüdischen Gemeinschaft, gezeigt haben.

Der Gedanke, dass es sich um einen Völkermord handelt, hat sich bereits weitgehend durchgesetzt. Natürlich wird ein wahrer Jude das palästinensische Volk in seinem Streben nach Frieden und Harmonie verteidigen – einer Koexistenz zwischen zwei Völkern, die historisch zusammen gelebt und ihre Kulturen gegenseitig bereichert haben.

Sie haben auch andere Kämpfe in der Welt gelobt. Wie sehen Sie die Beziehung zwischen dem palästinensischen Kampf und den lateinamerikanischen Kämpfen gegen Kolonialismus und Imperialismus?

Heute müssen wir Palästinenser sein. Genauso wie wir Mapuche sein müssen, wenn wir Argentinier sind, oder Schwarze, wenn wir mit den Ungleichheiten konfrontiert sind, die Schwarze in den Vereinigten Staaten ertragen müssen. Wir müssen uns mit jedem emanzipatorischen Kampf gegen die Unterdrückung verbünden.

Es ist die Pflicht eines jeden, der sich für die Befreiung – oder warum sollte man es nicht Revolution nennen – einsetzt, sich an die Seite derer zu stellen, die für die Freiheit von der Herrschaft kämpfen.

In Argentinien haben wir derzeit einen Präsidenten, der sich offen für Israel ausspricht. In Ihrer Rede erwähnten Sie, dass Sie in einer „fiktionalen“ Realität leben, mit Javier Milei in der Casa Rosada. Was haben Sie damit gemeint, und wie sehen Sie Mileis Haltung zum Krieg in Palästina?

Dieses Wirtschaftsmodell, das in Argentinien verfolgt wird, ist überall sonst auf der Welt gescheitert. Es spiegelt ein Stadium wider, in dem die bürgerliche Komplizenschaft ein bürgerliches oder abhängiges Projekt unterstützt – eines, das die Flagge eines anderen Landes trägt.

Im Moment befinden wir uns im Grunde wieder in einem Kolonialstaat. Das ist nicht das erste Mal, und ohne Widerstand wird es auch nicht das letzte Mal sein. Der Imperialismus hat nur ein Ziel: Expansion, wie wir in Syrien und im gesamten Nahen Osten sehen.

Eine Regierung zu haben, die von einer Fiktion angetrieben wird, die eine völkermörderische Politik als wirtschaftliche Lösung einsetzt, bedeutet, dass wir in der Barbarei leben. Und dennoch verweigert man uns sogar die Mittel zur Förderung des nationalen Kinos – eines Kinos, das einst neue Projekte und Ideen für eine volksnahe, volksnahe Erzählung hervorgebracht hat.

Die Rolle der Intellektuellen

Welche Rolle spielen Intellektuelle und Künstler beim Widerstand gegen den Völkermord in Palästina? Sind sie moralisch dafür verantwortlich, sich an den Bewegungen für den Wandel zu beteiligen?

Die historische Rolle der Intellektuellen in Volkskämpfen ist nicht gerade inspirierend, nicht wahr? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Allgemeinen wurden Intellektuelle vom System absorbiert – gebunden an universitäre Positionen oder Institutionen, die sie davon abhalten, sich klar in diesen Kämpfen zu engagieren.

Das heißt aber nicht, dass es keine Ausnahmen gibt. Diese Ausnahmen unterstreichen den wahren Wert von Künstlern und ihre Verbindung zu den Kämpfen des Volkes.

Das Kino war schon oft eine Plattform für antiimperialistische Erzählungen, wobei das palästinensische Kino als Beispiel für militante Kunst hervorsticht. Wie sehen Sie die Rolle des Kinos heute bei der Aufdeckung von Unterdrückung?

Das Kino ist nach wie vor ein Industriezweig, was es von Natur aus vom Kapital abhängig macht. Es gibt zwar nationale Helden – wie Pino Solanas – und Filme, die sich mit revolutionären Themen befassen, aber es ist schwierig, sich dem Einfluss der multinationalen Konzerne zu entziehen.

Selbst ein Film wie 1985, der historische Ereignisse auf „zivilisierte“ Weise behandelt, bleibt in dieser Abhängigkeit gefangen.

Die palästinensischen Filmemacher hingegen verkörpern die Liebe zu ihrem Volk und zeigen der Welt ihr Engagement für ihre Sache. Sie sind das beste Beispiel für das Kino als Instrument des Widerstands und der Solidarität.

Welche Botschaft würden Sie abschließend an das palästinensische Volk richten?

Es sind ihr Mut, ihre Tapferkeit und ihr Einsatz für Gerechtigkeit, die mir die Botschaft vermitteln. Ihre Stärke inspiriert uns, immer nach Gleichberechtigung zu streben.

Das Einzige, was sie von der Welt brauchen, ist Solidarität mit ihrem Kampf.

(The Palestina Chronicle)

– Enrico Di Gregorio ist ein brasilianischer Journalist. Er schreibt derzeit für A Nova Democracia und hat diesen Artikel für The Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …