Roger Waters: USA und Israel begehen Völkermord an den Palästinensern

23. Dezember 2024

Der englische Musiker Roger Waters tritt während seiner Tournee „This Is Not a Drill“ in Bogota am 5. Dezember 2023 auf. (Raul ARBOLEDA / AFP/Getty Images)

Der Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, hat die Vereinigten Staaten und Israel beschuldigt, Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen zu begehen, und ein sofortiges Ende der Aggression gefordert.

In einem Interview sagte Waters: „Jeder Mensch auf der Welt, der ein Herz und einen Verstand hat, ist sich sicher, dass der Völkermord, den Israel und die Vereinigten Staaten am palästinensischen Volk begehen, falsch ist und dass ein ganzes Volk nicht vernichtet werden darf.“

Waters hat die Unterdrückung der Palästinenser durch die israelische Besatzungsregierung stets offen kritisiert.

Israel hat 45.227 Palästinenser getötet und 107.573 verletzt, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder.

Israel ist vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes angeklagt, und der Internationale

Strafgerichtshof (ICC) hat Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu

und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

für die Durchführung des Krieges gegen Gaza.

Roger Waters: „Wir werden nicht nachgeben, der Zionismus ist vorbei!

