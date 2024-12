Patriarch Pizzaballa zu Solidaritätsbesuch in Gaza

Das römisch-katholische Oberhaupt im Heiligen Land, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, ist am Sonntagmorgen zu einem Solidaritätsbesuch bei der katholischen Gemeinde im Gazastreifen gereist. In der Gemeinde „Zur Heiligen Familie“ feierte er mit den Gläubigen einen Gottesdienst zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, wie das Lateinische Patriarchat in Jerusalem mitteilte. Weitere Details sollten nach Abschluss des Besuchs folgen. Am Samstag hatte Papst Franziskus vor der Römischen Kurie im Vatikan bedauert, dass die israelischen Behörden dem Patriarchen die zunächst genehmigte Einreise in den Gazastreifen verwehrt hätten.

Beim Weihnachtsempfang für seine vatikanischen Mitarbeiter beklagte Franziskus, dass Israel am Freitag in Gaza Kinder bombardiert habe. „Das ist Grausamkeit, das ist nicht Krieg“, das berühre das Herz, sagte er. Weiterlesen bei domradio.de