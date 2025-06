Gedanken über Schwerverbrecher in Deutschland Von Yavuz Özoguz

Gedanken über Schwerverbrecher in Deutschland Gedanken über Schwerverbrecher in Deutschland Was wäre, wenn Deutschland von Schwerverbrechern regiert würde, wir es aber nicht wüssten oder wissen wollten,

Von Yavuz Özoguz

6. Juni 2025

Was wäre, wenn Deutschland von Schwerverbrechern regiert würde, wir es aber nicht wüssten oder wissen wollten, weil allein die Vorstellung derart absurd erschiene, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.

Der Begriff Schwerverbrecher ist kein juristisch definierter Fachbegriff, sondern umfasst umgangssprachlich viele Straftaten wie Mord oder Totschlag, Sexualstraftaten mit Gewalt, Terroristische Straftaten, schwerer Menschenhandel, Geiselnahme oder schwere Erpressung, schwerer Raub oder organisierte Kriminalität. Außerdem kann die Bezeichnung fallen bei minderschweren Fällen, wenn es sich um notorische Wiederholungstäter handelt. Wollten wir diejenigen als Schwerverbrecher zusammenfassen, die zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt sind, dann wären das ungefähr 7500 bis 8000 Personen, die aktuell mit solch einer Strafe in Deutschland absitzen, wobei die Hälfte wegen anschließender Sicherheitsverwahrung nie wieder rauskommen wird. Nehmen wir zudem extrem vereinfacht an, dass jeder dieser 8000 Personen einen Mord begangen hätte, was total übertrieben erscheint, so wären das 8000 Morde verteilt über zwei Jahrzehnte, die hier im Gefängnis gebüßt werden. Wenn wiederum großzügig aufgerundet von ca. 300 Morden in Deutschland im Jahr ausgegangen wird bei einer Aufklärungsquote von weit über 90%, so würden derzeit die Mörder von rund 23 Jahren einsitzen, was die Plausibilität der Zahlen verdeutlicht.

Nehmen wir einmal an, dass ein Massenmörder vor Gericht steht und einem Mitangeklagten nachgewiesen wird, er hätte den Mörder jahrelang mit Munition versorgt, welche Mitschuld würde er tragen? Kann sich jener Munitionslieferant damit aus dem Gefängnis retten, indem er dem Richter erklärt, er hätte seinem Kunden aber immer wieder gesagt, er soll es nicht übertreiben mit seinen Morden?

Aktuell ist Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant Israels, welches inzwischen weit über 50.000 Menschen in wenigen Monaten getötet hat, die meisten davon Frauen und Kinder. Der israelische Ministerpräsident wird wegen Völkerrechtsverbrechen mit internationalem Haftbefehl gesucht. Südafrika hat Klage eingereicht und Nicaragua hat Deutschland wegen Unterstützung eines Massenmörder-Regimes angezeigt. Selbst sämtliche Schwerverbrecher Deutschlands der letzten 20 Jahre zusammen konnten nicht das Leid anrichten, welches das rassistische Regime Israels in weniger als zwei Jahren angerichtet hat. Neben den Massenmorden stehen weitere schwerste Verbrechen auf der weltweit bekannten Anklage wie Massendeportation, ethnische Säuberung, Besatzung, Aushungern, Zerstörung der gesamten medizinischen Infrastruktur, Abwerfen einer Bombentonnage, neben der Hiroshima und Nagasaki wie harmlose Böller wirken, komplette Zerstörung einer zwei-Millionen-Stadt und vieles andere mehr. Und die ganze Welt kann live zusehen. Versuche des UN-Sicherheitsrat einen Waffenstillstand zu bewirken, scheitern an den USA, die Veto gegen den Rest der Welt einlegen. Einige deutsche Politiker haben erkannt, wie ihre Nibelungentreue zum Zionismus und den Groß-Israel-Träumen des zionistischen Regimes bei der eigenen Bevölkerung ankommen, und rudern verbal vorsichtig zurück. Aber die Waffenlieferungen gehen unvermindert weiter. Auch weiterhin erkennt Deutschland Palästina nicht an, obwohl es das Land ist, in das die von Deutschen verjagten Juden einstmals geflohen sind. Und nicht nur das: Deutschland setzt sich auch bei den anderen Europäern dafür ein, dass niemand Palästina anerkennen und Israel für seine Verbrechen sanktionieren soll.

Wie kann es zu solch einer geradezu tragischen Konstellation in der deutschen Politik kommen? Wie kann es sein, dass Deutschland schon wieder an der Seite der Faschisten, der Völkerrechtsverbrecher, der Besatzer, der Wahnsinnigen mit Deportationsphantasien und der Massenmörder von Frauen und Kindern stehen kann? Wie ist das möglich?

Es ist möglich, weil alle diese Verbrechen mittragenden Politiker nicht damit rechnen, jemals selbst für diese Verbrechen oder für die uneingeschränkte Unterstützung dieser Verbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden. Sowohl frühere als auch amtierende Politiker fühlen sich sicher. Sie glauben an der Seite der Macht und der Stärke zu stehen, die sich selbst über das Recht und über die Menschlichkeit hochhievt, so dass sie nichts zu befürchten hätten. Sie werden dabei unterstützt vom Finanzkapital der Welt und den Massenmedien, die jeden angreifen, der die Wahrheit über die Verbrechen des Zionismus all zu deutlich und mit zu großer Reichweite verbreitet. Wenn ein Michael Lüders mit seinen über 80.000 Abonnenten einen Podcast verbreitet mit dem Titel: Stoppt den Völkermord [1], so ist das zwar sehr mutig und lobenswert, aber ARD, ZDF und die privaten Sender werden schon dafür sorgen, dass Israels Verbrechen relativiert und reingewaschen werden mit mehreren Millionen Zuschauern. Der westliche Kapitalismus in der Dreieinigkeit von Finanzmacht, Politmarionetten und Medienpropaganda sind der festen Überzeugung, dass sie siegen, koste es, was es wolle. Das nennt man Arroganz der Macht.

Doch geschichtliche Ereignisse verlaufen nicht immer so, wie es sich die Arroganten vorstellen. Überzieht ein Verbrechersystem stürzt es in sich zusammen. Das hat mit der menschlichen Seele zu tun, die solche Verbrechen nicht ertragen kann, ohne wahnsinnig zu werden. Und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Zionismus an seinen eigenen Verbrechen ersticken wird. Israel hat sich in eine Lage manövriert, aus der es nicht wieder herauskommen kann. Jede Institution in der Welt, die nicht vollständig von Zionisten kontrolliert wird, versucht in Abstand zu Israel zu treten, selbst in der Westlichen Welt. Menschen, die diese Verbrechen nicht mehr aushalten, verüben zuweilen selbst Verbrechen, um ihrem aufgestauten Ärger Luft zu machen, wie jüngst bei der Ermordung von zwei israelischen Diplomaten in den USA durch einen nichtmuslimischen Latino-Amerikaner [2]. Das muss man heute dazu schreiben, um nicht in die Hetze von Rassisten zu geraten.

In Israel selbst tobt eine Art innerer Bürgerkrieg, von dem die deutschen Konsumenten der Groß-Israel-Rechtfertigungs-Sender nichts erfahren dürfen, aber selbst das zionistische „Israel Heute“ davon berichtet: „Zum ersten Mal seit der Staatsgründung Israels droht ein amtierender Generalstabschef mit der Verhaftung ultraorthodoxer Jeschiwa-Studenten, die sich der Wehrpflicht entziehen. Die Reaktion folgt prompt“ [3]. Gezeigt wird ein Foto von konservativen Rabbinern und deren Schülern, die ein Protestplakat hochalten mit der Aufschrift: „Lieber sterben wir als Juden, als als Zionisten zu leben“! Israelische Rabbiner unterscheiden auf israelischen Straßen unzweifelhaft zwischen Judentum und Zionismus, und in Deutschland wird jeder als Antisemit diffamiert, der den Zionismus kritisiert. Nach der in Deutschland gegen das eigene Grundgesetzt durchgesetzten Antisemitismusdefinition handelt es sich bei jenen jüdischen Rabbinern in Israel allesamt um Antisemiten, weil sie Israel delegitimieren. Plakativer lässt sich der deutsche Wahnsinn bezüglich Antisemitismus-Keule kaum darstellen.

Zurück zur Arroganz der Macht: Kein früherer oder amtierender deutscher Politiker, die allesamt wie an Strippen gezogene Marionetten wirken, macht sich Sorgen, dass er eines Tages wegen Beihilfe zum Massenmord festgenommen werden könnte. Keiner dieser Politiker scheint an das ewige Leben mit Tag des Jüngsten Gerichtes zu glauben und auch nicht daran, dass bereits in diesem Leben die Weltlage derart umkippen könnte, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Doch dabei merken sie eines nicht. Selbst wenn es kein Jenseits gäbe, und selbst wenn sie in diesem Leben nicht zur Verantwortung gezogen werden, sind sie schon Bestrafte, denn sie haben ihre Menschlichkeit verloren. Keine Seele verträgt es auf Dauer mitschuldig am Leid und Massenmord so vieler unschuldiger Menschen zu sein. Sie sind zwar noch nicht im Gefängnis aber bereits jetzt Gefangene ihrer Verbrechen. Sie leben scheinbar in Saus und Braus, aber ihre Seelen verhungern und verdursten. Sie können Handstände in Fernsehshows machen und in gut bezahlte UN-Jobs hochgelobt werden, aber ihre Seelen verarmen zusehens, was sich auch in ihrem Familienleben widerspiegelt.

Unter den 8000 lebenslänglichen Gefängnisinsassen mag der eine oder andere zutiefst bereut haben, was er getan hat. Er sitzt zwar körperlich noch in Gefangenschaft, aber seine Seele hat sich befreit. Die wenigen Dutzend Hauptverantwortlichen in der deutschen Politik mit ihrer kleinen Hundertschaft an Hofschreibern und der Handvoll Auftraggeber in der Finanzmacht mögen alle körperlich in Freiheit schwelgen, aber sie sind bereits jetzt heillos gefangen ohne Aussicht auf jegliche Befreiung.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Tag kommen wird, an dem Juden, Christen und Muslime in Frieden in Jerusalem leben werden! Es gibt auch keinen Zweifel daran, dass das westliche Imperial-System angeführt von den USA mit ihrem Raubtierkapitalismus untergehen wird. Das sind historische Naturgesetze. Selbst der deutschen Faschismus, der offensichtlich seit über 100 Jahren mal offensichtlicher und mal im Deckmantel anderer Ideologien weiter zu existieren scheint, wird eines Tages vergehen. Was dann kommt, hängt von uns ab, von denjenigen, die erkennen, dass das von uns ausgehende Übel nicht nur die Opfer jenes Übel schädigen, sondern vor allem uns selbst.

Wenn wir diese jahrhundertealte Weisheit aller Religionen eines Tages erkannt haben, werden wir voller Dankbarkeit auf die heutige Zeit schauen, dass uns die Gnade zuteil geworden ist, nicht an der Seite der Unterdrücker zu stehen, sondern auf der Seite der Menschlichkeit, nicht auf der Seite der Reichen und Mächtigen, sondern auf der Seite der Nächstenliebe.

Heute ist das Opferfest der Muslime. Jeder muss zuerst einen Ismael opfern, jede übermächtige Scheinliebe, die ihn von der Liebe zur Wahrheit abzuhalten versucht, dann wird ihm Ismael geschenkt werden. Übermorgen ist Pfingsten. Jeder muss erkennen, dass der Heilige Geist nicht nur zwölf Aposteln ausgeschüttet worden ist, sondern der gesamten Menschheit. Ja, selbst jene deutschen Politiker, die uneingeschränkt an der Seite der Groß-Israel-Träume des Zionismus stehen, sind Träger Geist Gottes. Schade, dass sie ihr eigenes Herz so verdunkelt haben, dass jenes Licht nicht mehr hervorscheinen kann. Aber das Licht in der Welt überwiegt und wird zweifelsohne siegen. Gesegnet sind jene, die nicht erst nach dem Sieg der Wahrheit für diese einstehen. Ich wünsche den Muslimen ein gesegnetes Opferfest und den Christen ein gesegnetes Pfingstfest.

