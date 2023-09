Countering NATO’s Efforts to Destroy China NATO’s efforts to destroy Russia’s Black Sea fleet is a practice run to destroy China’s, Declan Hayes writes. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . NATO’s efforts to…

Gegen die Bemühungen der NATO, China zu zerstören



Von Declan Hayes



18. September 2023

Die Bemühungen der NATO, Russlands Schwarzmeerflotte zu zerstören, sind ein Probelauf für die Zerstörung der chinesischen Flotte, schreibt Declan Hayes.

Die Bemühungen der NATO, die russische Schwarzmeerflotte zu zerstören, sind ein Probelauf für die Zerstörung der chinesischen Flotte. Obwohl einige der Soldaten, die diese Luft- und Seedrohnen in Richtung Krim steuern, Ukrainer sein mögen, sind die meisten von ihnen zweifellos Briten und Amerikaner. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Spionageflugzeuge, die ihre russischen Ziele anpeilen.

Obwohl Russland auf diese beispiellose Aggression mit sanfter Gewalt reagiert, liegt unser Augenmerk auf dem längeren Spiel, bei dem die NATO versucht, die russische Marine einzudämmen und die russische Armee und Luftwaffe zu korrumpieren. Für die NATO ist die ukrainische Souveränität so oder so nicht von Belang. Das Hauptziel besteht darin, die russischen Streitkräfte in ein strategisches Bollwerk zu treiben, aus dem sie nicht mehr vorstoßen können. Das scheint bei dieser NATO-Marineguerilla-Kampagne gegen Sewastopol gut zu funktionieren, bei der die NATO die Korridore für den Getreidehandel genauso ausgenutzt hat wie die israelische Luftwaffe, die sich hinter zivilen Flugzeugen versteckt, um zivile Ziele in Syrien zu bombardieren.

Nachdem die NATO ihre russische Front stabilisiert hat, kann sie sich nun der chinesischen Front zuwenden, von der sie hofft, dass sie sich in ähnlicher Weise entwickeln wird. Da die chinesische Armee keine Notwendigkeit hat, die russische Grenze zu überschreiten, ist sie für externe Berechnungen überflüssig, es sei denn, sie überquert erneut den Yalu-Fluss.

Sollte eine Alibi-Truppe von 100.000 KPLA-Beratern mit dem Segen Pjöngjangs nach Süden in Richtung des 38. Breitengrades vorstoßen, würde dies die Lage für Chinas amerikanische Freunde erheblich erschweren, da dann mehr Seegewässer im Spiel wären, als sie derzeit bewältigen könnten. Angesichts der Tatsache, dass sich Nordkorea hinter Russland gestellt hat, würde Pjöngjang zweifellos die militärische Hilfe begrüßen, die China bei der Verbesserung seiner Raketentechnologie und verwandter Technologien leisten könnte.

Da der Krieg gegen China zweifellos in erster Linie ein Seekrieg sein wird, dürfte die koreanische Halbinsel nicht ganz im Auge des Sturms liegen, der darauf abzielt, Chinas wichtigste Schifffahrtsrouten zu unterbrechen. So wie die Dinge derzeit stehen, ist Nordkorea nur eine Karte, die China in Reserve halten kann, bis es an der Zeit ist, sie auszuspielen.

Josh Kozlov, der Leiter des 350th Spectrum Warfare Wing der US-Armee, und das britische Royal United Services Institute (RUSI) gehören zu den NATO-Größen, die sich zu der entscheidenden Rolle geäußert haben, die fortgeschrittene elektronische Kriegsführung im Schwarzen Meer spielt und im Südchinesischen Meer spielen wird. Da der britische Verteidigungsminister Ben Wallace laut Hansard die Ukraine als „Gefechtslabor“ bezeichnete, in dem die beste britische Hard- und Software getestet werden könne, wird Wallace zweifellos einen guten Stresstest gegen die nordkoreanische und chinesische elektronische Kriegsführung genießen.

Die nicht gewählte EU-Diktatorin Ursula von der Leyen beschwert sich derweil darüber, dass China billige Elektroautos produziert. Diese chinesischen Idioten! Wie können sie es wagen, Japans wirtschaftliche Wachstumstaktiken zu kopieren.

Japan, erinnern Sie sich an Japan, als die US-Besatzungstruppen während des Koreakriegs zum Spaß ihre nachgemachten Uhren und Batterieradios kauften. Seiko, Mitsubishi, Toshiba und Panasonic hatten damals das Nachsehen.

Genauso wie die Chinesen, es sei denn, von der Leyens amerikanische Chefs verhängen eine Seeblockade gegen China und schneiden China damit von seinen Schifffahrtsrouten ab, um veraltete europäische Konkurrenten und „die auf Regeln basierende Ordnung“ zu schützen.

Obwohl die Amis den alternativen India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel und Jordanien vorgeschlagen haben, Die Welt und seine Mutter wissen, dass das alles nur heiße Luft ist, um so zu tun, als hätte die NATO eine brauchbare Alternative zu Chinas verschiedenen wirtschaftlichen Infrastrukturinitiativen, und dass dieses ganze Schattenboxen eine Wiederholung des Vorspiels zum Ersten Weltkrieg ist, als der Aufstieg der Dreadnoughts der deutschen Marine und die geplante Berlin-Bagdad-Eisenbahn als tödliche Bedrohung für die maritime Vorherrschaft der Royal Navy angesehen wurden.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und das CIA-Drehkreuz Jordanien, die alle dem BRIICS-Team angehören, müssen mit zahlreichen Drohungen der NATO rechnen, wenn sie nicht mitspielen und die Chinesen und – im Falle Saudi-Arabiens – auch die Inder im Stich lassen, die im Rahmen der chinesischen BRI-Initiative ebenfalls Fracht durch saudische Gewässer schicken wollen.

Und obwohl die Eisenbahninfrastruktur, die Griechenland mit Mitteleuropa verbindet, Teil der BRI-Initiative und der pakistanische Hafen Gwadar Teil des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) ist, würde sich die NATO berechtigt fühlen, sie als Teil ihrer wankelmütigen „regelbasierten Ordnung“ zu kapern, ebenso wie die Öl- und Gasleitungen unter dem Schwarzen Meer aus denselben Gründen, die mit Nordstream zusammenhängen, vorrangige Ziele für die ukrainischen Stellvertreter der NATO sind.

Dies sind keine Mutmaßungen. In dem Bericht von Senator Tom Cotton wird sehr detailliert dargelegt, dass sich die NATO von China abkoppeln muss, und das Cato Institute, das Bipartisan Policy Center und der australische Verrückte Dr. Ross Babbage haben uns freundlicherweise darüber informiert, wie sich dieser Krieg mit China mehr oder weniger so abspielen wird, wie wir es zuvor dargelegt haben.

Admiral James Stavridis, ehemaliger 16. Oberster Alliierter Befehlshaber der NATO, schreibt in AsiaNikkei, dass der entscheidende Vorteil der NATO wie in der Ukraine in ihren Verbündeten liegt, d. h. in ihrem philippinischen, taiwanesischen, koreanischen und japanischen Kanonenfutter, und Forbes sagt uns, dass der Schlüssel zum Erfolg, wie gesagt, in einer Seeblockade liegen würde.

Vorausgesetzt natürlich, dass China nicht gezwungen wird, die gleichen Fehler zu begehen, zu denen die kaiserliche japanische Marine unter Admiral Yamamoto gezwungen war, als sie Pearl Harbor und die amerikanische Kolonie der Philippinen angriff. Das chinesische Oberkommando kennt die Fähigkeiten des militärisch-industriellen Komplexes in den USA und die Fortschritte, die dieser gemacht hat, seit China ihn im Koreakrieg ausgeschaltet hat, sehr genau.

Vergessen wir aber auch nicht die Kriege in Indochina, wo die Viêt Minh ihr Hauptquartier in einer Eisdiele in Hanoi und die Viêt Cong ihr Hauptquartier in einem Nudelladen in Saigon hatten und wo der große britische Reiseschriftsteller Norman Lewis einige sehr treffende Bemerkungen über die Chinesen, die Kambodschaner, die Laoten und insbesondere die Vietnamesen machte, als er seine Erfahrungen in Französisch-Indochina zu Beginn des Zweiten Indochinakrieges dokumentierte.

Advantage at Sea-Prevailing With Integrated All-Domain Naval Power beschreibt, wie die US-Marine, das Marine Corps und die Küstenwache wie Britannia vor Yamamotos Auftauchen die Wellen beherrschen werden. Da die NATO Notfallpläne für die Verminung der Meerengen von Hormuz, Suez, Gibraltar, Malakka, Panama und Dover erstellt, um die Versorgungsketten zu unterbrechen, muss dies auch China tun.

Aber wenn wir solche primitiv wirksamen Sabotageaktionen beiseite lassen, können wir davon ausgehen, dass die NATO die digitale Infrastruktur ins Visier nehmen wird, die den Transport von etwa sechs Millionen Containern auf rund 61 000 Schiffen ermöglicht, die den Welthandel außerhalb von Öl, Gas und Rohstoffen ausmachen. Wie bereits erwähnt, hat die amerikanische Marionette von der Leyen diese Taktik bereits angedeutet, die angesichts der unverhältnismäßig großen Macht Chinas über die Infrastruktur, durch die der internationale Handel fließt, aus Sicht des Pentagons sinnvoll ist. Da das Pentagon im Zusammenhang mit der Ukraine bereits viele solcher Pilotprogramme im Versicherungs- und Bankwesen gegen Russland durchgeführt hat, müssen solche Bemühungen auch in Chinas Kalkül einfließen, das angesichts der geografischen und wirtschaftlichen Größe Chinas monumental global sein wird.

Da aber alle Politik lokal ist, muss China Nordkorea und Vietnam in seine Umlaufbahn locken, anstatt sie zu zwingen, und insbesondere Vietnam so viel Unklarheit lassen, wie diese undurchschaubaren Meister der Intrige brauchen, um ihre eigenen Interessen im östlichen (südchinesischen) Meer zu verteidigen. Und nach Vietnam kommen die Philippinen, die unter den Amerikanern ebenso zu leiden haben wie die Vietnamesen. Wie bei Hanoi muss China auch bei Manila in aller Stille große diplomatische und wirtschaftliche Fortschritte machen, ohne sich dabei zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Mehr Zuckerbrot, weniger Peitsche, mit anderen Worten.

Was Taiwan betrifft, so wissen alle wichtigen Akteure, dass es dort keine chinesische Eile gibt und dass es Amerika und nur Amerika ist, das Taiwan als casus belli benutzt. Was schließlich die leidgeprüfte Bevölkerung Okinawas und ganz Japans betrifft, so ist Yamamoto, falls sie es noch nicht gehört haben, tot, ermordet von den Amis im Jahr 1943. Nicht nur, dass Japan mit oder ohne einen weiteren Yamamoto keinen weiteren Krieg gewinnen kann, es besteht auch keine Notwendigkeit für Japan, sich auf ein solches Abenteuer einzulassen, denn es gibt viel einfachere Wege, Harakiri zu begehen, als einen nicht zu gewinnenden Krieg mit China im Süden und Russland im Norden zu beginnen.

Die Japaner sollten ebenso wie die Chinesen ihre diplomatischen Fähigkeiten verbessern, vielleicht mit Hilfe ihrer guten Freunde in Hanoi und Bangkok und der guten Menschen in Taiwan, wo Japan und die Japaner sehr bewundert werden.

Die Regierungen Chinas, Vietnams, Thailands, Koreas, Japans, der Philippinen und der ihnen nahestehenden Länder haben viel wichtigere Dinge zu tun, als sich gegenseitig umzubringen, um die Gewinne von Lockheed Martin, Northrop und BAE Systems zu steigern und weitere Schmiergelder für die Kriegsfalken im Capitol Hill zu sichern, die diese Gangster bestechen. Der Weg in die Zukunft besteht für sie alle darin, für eine gegenseitige und respektvolle wirtschaftliche Entwicklung zusammenzuarbeiten, ihre militärischen Fähigkeiten nach Bedarf zu verbessern und die tonlosen Kriegstrommeln, die die Amis und ihre Kumpane immer wieder schlagen, so weit wie möglich zu ignorieren. Übersetzt mit Deepl.com

