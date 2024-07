https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/15/is-americas-gun-fixation-backfiring-on-its-pushers



Geht Amerikas Fixierung auf Waffen auf Kosten der Verursacher?

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

15 Juli 2024

Das Attentat auf Donald Trump hätte vielleicht nicht stattgefunden, wenn es in diesem Land eine echte Waffenkontrolle gegeben hätte.

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht während der National Rifle Association Convention am 18. Mai 2024 in Dallas [Datei: AP/LM Otero]

Es war ein Schuss, der um die Welt ging – vor allem aber für den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania Opfer eines Attentats wurde.

Eine Kugel streifte Trumps rechtes Ohr, als er die Zuhörer über seine Pläne informierte, die Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten für Schutzsuchende noch schlimmer zu machen. Ein Mitglied der Menge wurde durch die Schüsse getötet, zwei weitere wurden verletzt. Der Schütze, der vom FBI als der 20-jährige Thomas Matthew Crooks identifiziert wurde, wurde von Beamten des Secret Service erschossen.

Die Episode wird Trump zweifellos viele Pluspunkte bei seinen Anhängern einbringen, die immer mehr davon überzeugt sind, dass ihr Held in seinem soziopathischen Bestreben, „Amerika wieder groß zu machen“, existenziell angegriffen wird.

Und während sich ein Großteil der Analysen nach der Kundgebung in Pennsylvania auf die „Polarisierung“ der US-Bürger konzentrierte, sollte man auch auf das Offensichtliche hinweisen: Das Blutvergießen im Zusammenhang mit Schusswaffen würde sich nicht mit solcher Regelmäßigkeit ereignen, wenn es im Land nicht mehr Waffen als Menschen gäbe.

Anfang dieses Jahres hielt Trump selbst eine Rede auf einer Veranstaltung der National Rifle Association – zufällig in Pennsylvania -, auf der er den Teilnehmern versprach, dass im Falle seiner Wiederwahl „niemand einen Finger auf Ihre Schusswaffen legen wird“.

Weiter erklärte er, dass er den Schaden, den Präsident Joe Biden angeblich in der amerikanischen Waffenlandschaft angerichtet hat, rückgängig machen werde: „Jeder einzelne Angriff von Biden auf Waffenbesitzer und -hersteller wird in meiner ersten Woche im Amt, vielleicht sogar an meinem ersten Tag, beendet werden“.

Nicht, dass Bidens, ähm, „Angriff“ so gut gelaufen wäre. Erinnern wir uns an das Massaker vom Mai 2022, bei dem 19 Kinder und zwei Erwachsene in der Robb-Grundschule in Uvalde, Texas, getötet wurden – nur eines von zahlreichen Blutbädern, die in der Amtszeit des derzeitigen Präsidenten stattfanden. In den USA kommt es nach wie vor durchschnittlich zu mehr als einer Massenschießerei pro Tag – wobei der Begriff „Massenschießerei“ einen Vorfall bezeichnet, bei dem vier oder mehr Menschen durch Schüsse verletzt oder getötet werden, der Schütze nicht mitgerechnet.

Am Samstag, dem Tag der Trump-Kundgebung, wurden bei einer Massenschießerei in einem Nachtclub in Birmingham, Alabama, vier Menschen getötet und mindestens 10 verletzt.

Hinzu kommt natürlich die lange Geschichte der USA, in der massenhaft Menschen auf der ganzen Welt erschossen wurden, was das (Waffen-)Feuer im eigenen Land nur noch weiter anfacht, indem es den Amerikanern beibringt, dass das menschliche Leben von vernachlässigbarem Wert ist und dass alles sowieso nur ein großes Videospiel ist.

Neben den eher praktischen, selbst durchgeführten Tötungsaktionen in Afghanistan und im Irak sind die USA auch ein wichtiger Akteur bei Israels anhaltenden Bemühungen, die Bevölkerung des Gazastreifens zu vernichten. Der jüngste völkermörderische Angriff hat in etwas mehr als neun Monaten offiziell fast 40.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, obwohl eine aktuelle Lancet-Studie herausfand, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer 186.000 Menschen übersteigen könnte.

Trotz Bidens Drohungen, dem israelischen Militär bestimmte Offensivwaffen vorzuenthalten, enthüllte ein am 28. Juni veröffentlichter Exklusivbericht von Reuters, dass die USA bisher „mindestens 14.000 2.000-Pfund-Bomben des Typs MK-84, 6.500 500-Pfund-Bomben, 3.000 präzisionsgelenkte Hellfire-Luft-Boden-Raketen, 1.000 Bunkerbomben, 2.600 aus der Luft abgeworfene Bomben mit kleinem Durchmesser und andere Munition“ geliefert haben.

Wie ist das mit der Waffenkontrolle?

Letzten Endes haben Amerikas Waffenfixierung und Schießwütigkeit vorhersehbare Auswirkungen auf die politische Kultur des Landes. In einem Bericht aus dem Jahr 2009 listete der Congressional Research Service (CRS) 15 Fälle auf, in denen direkte Angriffe auf US-Präsidenten, designierte Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten verübt wurden. Vier dieser Angriffe endeten mit dem Tod, wie in den Fällen der Präsidenten Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley und John F. Kennedy.

Der erste aufgezeichnete Angriff fand am 30. Januar 1835 statt und richtete sich gegen Präsident Andrew Jackson, der überlebte, als die Pistole fehlzündete. Der Erklärung von CRS zufolge sagte Jacksons Angreifer Richard Lawrence, dass Jackson ihn daran hindere, große Geldsummen zu erhalten, und dass er das Land ruiniere“.

Ein weiterer gescheiterter Anschlag ereignete sich am 29. Oktober 1994, als der Angreifer Francisco M. Duran ein halbautomatisches Sturmgewehr auf das Weiße Haus abfeuerte, während sich Präsident Bill Clinton darin aufhielt. Der CRS-Bericht nennt in diesem Fall kein Motiv, aber in einem Artikel der New York Times aus dem Jahr 1995 heißt es, dass die Geschworenen in Durans Prozess „die Argumente der Verteidigung zurückgewiesen haben, wonach Herr Duran an paranoider Schizophrenie litt und glaubte, er sei auserwählt worden, einen bösen ‚Nebel‘ zu erschießen, der das Weiße Haus umhüllte“.

Sicherlich wird psychische Instabilität häufig als ein Faktor bei Schießereien in den USA angeführt – sei es aus politischen oder anderen Gründen -, obwohl der offizielle Diskurs dazu neigt, die übergroße Rolle des US-Kapitalismus bei der buchstäblichen Verursachung von Geisteskrankheiten im Lande zu verschweigen.

Und doch ist es nicht weit hergeholt zu behaupten, dass Amerikas giftiger Kult des Individualismus die Menschen zuweilen dazu verleitet, zu glauben, dass der einzige Weg, etwas zu erreichen, darin besteht, die Dinge – und die Waffen – in die eigenen Hände zu nehmen.

Nach Trumps eigener Begegnung mit dem Tod fragt man sich, ob er seinen Rat an die Bewohner von Iowa, die im Januar von einer Schießerei an einer Schule erschüttert wurden, überdenken wird: „Kommt darüber hinweg“.

Wie man so schön sagt: Man erntet, was man sät. Und wenn es eine Sache gibt, über die die USA hinwegkommen müssen, dann ist es das „Recht, Waffen zu tragen“.

Übersetzt mit deepl.com

