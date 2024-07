https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/16/israeli-courts-cannot-and-will-not-prosecute-israels-war-crimes



Israelische Gerichte können und wollen Israels Kriegsverbrechen nicht verfolgen

Von Taj Hussain und Laurent A Lambert

16 Jul 2024

Die traurige Bilanz der israelischen Justiz in Bezug auf Folter und kollektive Bestrafung von Palästinensern beweist dies.

Oberste Richterin Esther Hayut und andere Richter des Obersten Gerichtshofs Israels bei einer Anhörung am Obersten Gerichtshof in Jerusalem am 5. Januar 2023 [Datei: Reuters/Ronen Zvulun]

Seit über neun Monaten haben die Vereinigten Staaten und andere enge Verbündete Israels wiederholt das Verhalten der israelischen Armee im Gazastreifen und im Westjordanland verteidigt. Sie haben Vorwürfe des Völkermords, der Folter, der kollektiven Bestrafung und anderer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zurückgewiesen oder ignoriert, trotz zahlreicher Berichte von UN-Experten und Menschenrechtsorganisationen, in denen verschiedene Grausamkeiten beschrieben werden.

Bei der Verteidigung der israelischen Armee verweisen die israelischen Verbündeten häufig auf die Möglichkeit, Verbrechen vor israelischen Gerichten zu ahnden. In seiner Antwort auf die Forderung des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, nach Haftbefehlen gegen israelische Beamte hat das US-Außenministerium beispielsweise behauptet, dass der Ankläger nicht zuerst eine nationale Untersuchung durchführen ließ. Auch die israelische Regierung hat dieses Argument angeführt.

Ein genauerer Blick auf das israelische Justizsystem zeigt jedoch, dass eine solche Strafverfolgung von Kriegsverbrechen, die von israelischen Beamten begangen wurden, kaum zu Ergebnissen führen dürfte.

Die israelischen Gesetzgebungs- und Justizbehörden erkennen zwar internationales Recht und Konventionen an. Durch gesetzliche Ausnahmen schaffen sie jedoch auch Raum für die völlige Missachtung des Völkerrechts durch israelische Beamte und Sicherheits- und Militärkräfte. Dadurch werden die völkerrechtlichen Verbote in Angelegenheiten von großer Bedeutung ausgehöhlt.

Zwei Beispiele für Verbrechen, die diesen rechtlichen Widerspruch zwischen der israelischen Rechtsprechung und dem Völkerrecht verdeutlichen, sind Folter und kollektive Bestrafung.

Folter ist nach dem humanitären Völkerrecht und den internationalen Menschenrechtsnormen eindeutig verboten. Dieses Verbot ergibt sich aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen, der Anti-Folter-Konvention usw.

Auf der Grundlage von Paragraph 277 des israelischen Strafgesetzbuchs von 1977 und der israelischen Ratifizierung des Übereinkommens gegen Folter von 1991 erkennt das israelische Rechtssystem Folter als illegal an. In der Realität wird die Praxis der Folter jedoch von israelischen NRO und israelischen Medien ausführlich dokumentiert, und sie bleibt ohne rechtliche Folgen. In den vergangenen neun Monaten hat sich diese illegale Praxis nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten sogar noch verschärft.

Das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel (Public Committee Against Torture in Israel, PCATI) hat dokumentiert, dass zwischen 2001 und 2022 mehr als 1.400 Anzeigen wegen Folter durch israelische Behörden erstattet wurden, aber nur zwei davon wurden untersucht und keine führte zu einer Anklage.

Das liegt daran, dass Agenten des Shin Bet (interner Sicherheitsdienst) und israelische Soldaten durch ein rechtliches Schlupfloch geschützt sind, das es erlaubt, in allen so genannten „tickenden Bomben“-Situationen zu entscheiden, ob Folter angewendet werden kann. Diese Szenarien sind nicht genau definiert und rechtfertigen die Anwendung von Folter, um Informationen aus einem Verdächtigen herauszuholen, die angeblich dazu beitragen können, eine unmittelbare Gefahr für das Leben und die nationale Sicherheit abzuwenden. Obwohl der Begriff „tickende Bombe“ sehr auslegungsfähig ist, wurde diese Ausnahmeregelung in zwei Urteilen des Obersten Gerichtshofs Israels im Jahr 1999 und dann erneut im Jahr 2018 bestätigt.

Das Schlupfloch wurde von den israelischen Behörden als problematisch erkannt, die versprochen haben, ein ausdrückliches Gesetz gegen Folter zu schaffen, was jedoch nicht geschehen ist. PCATI hat 2022 sogar 17 seiner Fälle an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) weitergeleitet, da es erkannt hat, dass es vor israelischen Gerichten unmöglich ist, Folteropfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Denn die meisten Fälle werden schnell mit der Begründung abgewiesen, dass es angeblich „keine Beweise für die Version des Verhörten gibt“.

Bei der Frage der kollektiven Bestrafung zeigt sich ein ähnliches Muster. Unter Kollektivstrafen versteht man die Verhängung von Strafen gegen eine Vielzahl von Zivilisten aufgrund der Handlungen einer oder mehrerer Personen. Ihr internationales Verbot geht auf die Haager Konvention von 1899 zurück, die durch die Genfer Konvention bekräftigt wurde und zum Völkergewohnheitsrecht geworden ist.

Die israelische Justiz hat wiederholt bekräftigt, dass sie sich an das Verbot der Kollektivbestrafung hält. Darüber hinaus erleichtert Abschnitt 16 des Strafgesetzbuchs die Strafverfolgung auf der Grundlage internationaler Abkommen.

In der Praxis wendet die israelische Armee jedoch regelmäßig Kollektivstrafen in großem Umfang an. Dazu gehören die Zerstörung von Familienhäusern mutmaßlicher „Terroristen“ in den besetzten palästinensischen Gebieten und die seit 17 Jahren andauernde Belagerung des Gaza-Streifens.

Israelische Gerichte haben die Behauptung, dass diese beiden Maßnahmen einer kollektiven Bestrafung gleichkommen, stets zurückgewiesen.

Verordnung 119 (1) der israelischen Notstandsgesetze erlaubt den Abriss von Häusern als Strafe für die Begehung illegaler Handlungen oder wenn der Verdacht besteht, dass in diesem Haus eine illegale Handlung stattfindet, selbst wenn mehrere Generationen darin leben. Dies steht in direktem Widerspruch zu Artikel 33 der Genfer Konvention, da die Politik keine Rücksicht auf die unbeteiligten Bewohner des Hauses nimmt und somit eine Kollektivstrafe darstellt.

Dennoch entschied ein israelisches Gericht 1986, dass Abrisse keine kollektive Bestrafung darstellen, und zwar nicht aufgrund der Auswirkungen von Hauszerstörungen (die ganze Familien betreffen), sondern aufgrund der merkwürdigen Überlegung, dass dies die Verordnung 119 (1) überflüssig machen würde, da sie nur auf „Terroristen“ angewendet würde, die angeblich allein leben.

Überraschenderweise argumentierte dasselbe Gericht, dass Abrisse eher eine „Abschreckung“ als eine „Bestrafung“ darstellen und dass die kollektive Wirkung (der Bestrafung) die abschreckende Wirkung tatsächlich verstärkt.

Die Richter waren auch nicht gewillt, „einzugreifen“, da sie die Autorität der israelischen Feldkommandeure nicht antasten wollten und diese Entscheidungen ganz in deren Ermessen stellten, was einen Verstoß gegen Artikel 71 der Genfer Konvention darstellt. Diese Urteile haben die Tür zur gerichtlichen Verantwortlichkeit für dieses Verbrechen praktisch geschlossen. Bis heute wurde noch kein israelischer Soldat wegen der Zerstörung von palästinensischen Familienhäusern strafrechtlich verfolgt.

Auch im Falle der israelischen Belagerung des Gazastreifens – die weithin als eine Form der kollektiven Bestrafung anerkannt ist – hat Israel versucht, die Bestimmungen des Völkerrechts zu umgehen.

Vor dem 7. Oktober argumentierten israelische Beamte und Rechtsexperten, dass es sich bei der Belagerung um eine Reihe von Wirtschaftssanktionen handele. Nach dem 7. Oktober verhängte die israelische Regierung eine totale Blockade, die die Versorgung mit Wasser, Strom, Lebensmitteln und Medikamenten unterbrach. Obwohl die UNO und verschiedene Menschenrechtsorganisationen auf die eindeutigen Beweise für eine kollektive Bestrafung, einschließlich des Hungertods, hinwiesen, behaupteten israelische Beamte, dass die israelischen Streitkräfte genügend Hilfe zuließen, „um eine humanitäre Krise zu verhindern“. Nach Angaben von Oxfam liegt die Kalorienzahl im Gazastreifen derzeit bei 245 pro Tag, was etwa einem Viertel des Minimums entspricht, das notwendig ist, um nicht zu verhungern.

Vor dem Hintergrund dieser international verbotenen Praktiken, die durch gerichtlich geschaffene Ausnahmeregelungen genehmigt werden, die dem Völkerrecht widersprechen, hat es das israelische Rechtssystem stets versäumt, die israelischen Behörden für Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen. Durch die Aufrechterhaltung von Schlupflöchern hat die israelische Justiz systematisch Folter und kollektive Bestrafungen ermöglicht.

Im Laufe der Jahre hat Israel große Anstrengungen unternommen, um die abgrundtiefe Kluft zwischen internationalen Standards und der Politik der israelischen Armee zu vertuschen, was durch ein verworrenes System rechtlicher Ausnahmen erleichtert wurde. Jetzt ist das Kartenhaus eingestürzt.

Taj HussainRechtsanwaltund ForscherTaj Hussain ist Rechtsanwalt und Forscher auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts am Zentrum für Konflikt- und humanitäre Studien (CHS).

Laurent A. LambertAssoziierterProfessor für öffentliche Ordnung am Doha InstituteLaurent A. Lambert ist außerordentlicher Professor für öffentliche Ordnung am Doha Institute for Graduate Studies und Leiter der Abteilung für humanitäre und Flüchtlingsstudien am Center for Conflicts and Humanitarian Studies (CHS).

