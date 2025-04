https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/key-7-october-mass-rapes-witness-denounced-liar-israeli-reporter



Kronzeuge der „Massenvergewaltigungen“ vom 7. Oktober von israelischem Reporter als Lügner entlarvt

Ali Abunimah

Media Watch

4. April 2025

Debunking the lies of 7 October „witness“ Rami Davidian This video contains excerpts from a longer report debunking „Screams Before Silence,“ the film featuring Sheryl Sandberg that purports to document sexual violence by Hamas on 7 October 2023. These excerpts focus on debunking the claims made by an Israeli man called Rami Davidian.

Ein israelischer Mann, der behauptete, am 7. Oktober 2023 Hunderte von Menschen heldenhaft vor Hamas-Kämpfern gerettet zu haben, wurde als glatter Lügner entlarvt, der Geschichten „von Anfang bis Ende“ erfand.

Die Entlarvung von Rami Davidians Erfindungen durch einen hochkarätigen israelischen Mainstream-Journalisten ist von großer Bedeutung.

Aber es kommt ein Jahr, nachdem The Electronic Intifada aufgrund eigener Untersuchungen zu dem Schluss kam, dass Davidians selbstverherrlichende Berichte voller Ungereimtheiten, Unmöglichkeiten und Lügen waren.

Davidian, der in Sheryl Sandbergs grausamen Propagandafilm „Screams Before Silence“ vom 7. Oktober als Kronzeuge auftrat, behauptete außerdem, an diesem Tag Dutzende von toten Opfern mutmaßlicher Vergewaltigungen gesehen zu haben, von denen einigen Gegenstände in die Genitalien eingeführt worden waren.

Raviv Drucker, ein Journalist des israelischen Senders Channel 13, gab bekannt, dass sein Sender in den kommenden Tagen eine Enthüllung über Davidians Lügen ausstrahlen werde.

Die Sendung wurde jedoch abgesagt, nachdem eine Promo-Sequenz vor dem Bericht eine öffentliche Gegenreaktion hervorrief.

„Heute am frühen Nachmittag rief der CEO von Channel 13, Elimiano Calemzuk, an und sagte, dass er beschlossen habe, den Beitrag über Rami Davidian, der am Sonntag ausgestrahlt werden sollte, nicht zu senden“, verriet Drucker am Freitag in einem Beitrag auf Twitter/X.

„Dies war das erste Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben„, sagte Drucker. ‚Ich habe ihm gesagt, dass es ein schwerwiegender Fehler wäre.“

‘Von Anfang bis Ende erfunden“

Drucker war sichtlich verärgert über die Unterdrückung des Beitrags seines Teams und beschrieb anschließend, wie sorgfältig der Bericht vorbereitet wurde, und was er über Davidians Behauptungen aussagt.

„Das sind keine geringfügigen Übertreibungen, die die Zahl der Geretteten leicht erhöhen, absolut nicht„, schrieb Drucker. ‚Das sind Geschichten, die von Anfang bis Ende erfunden sind. Haarsträubende Geschichten, die nie und nimmer passiert sind.“

Drucker merkt an, dass Davidians Behauptungen, Israelis gerettet zu haben, ‘in einem renommierten Film, in Zeitungen auf der ganzen Welt [und] in einem wichtigen Buch zitiert wurden“.

Die Electronic Intifada hatte Davidians Lügen bereits vor fast einem Jahr aufgedeckt, als sie Screams Before Silence entlarvte – wahrscheinlich der „seriöse Film“, auf den sich Drucker bezieht.

Der Sandberg-Film wurde als „Dokumentarfilm über die sexuelle Gewalt der Hamas“ beworben, aber dieser Autor entlarvte ihn als totalen Schwindel im Livestream der Electronic Intifada am 1. Mai 2024.

The Electronic Intifada kam auch aufgrund von Ungereimtheiten in seinen Berichten zu dem Schluss, dass Davidian eine superheldenähnliche Geschichte über die Rettung einer von Hamas-Kämpfern an einen Baum gefesselten israelischen Frau erfunden hatte.

Sie können sich die für Davidian spezifischen Abschnitte im Video oben auf dieser Seite ansehen.

Mit Lügen Geld verdienen

Seit dem 7. Oktober 2023, so Drucker von Channel 13, hat Davidian „seine Geschichten zu einer Industrie gemacht“ und nimmt an bezahlten Vortragsreisen in Israel und im Ausland sowie an Spendenaktionen teil.

In vielleicht Hunderten von Interviews, so Drucker, „wiederholt Davidian immer wieder Geschichten, die einfach nie passiert sind“.

Davidians widerlegte Behauptungen werden auch in einem Bericht einer parteiübergreifenden Gruppe britischer Abgeordneter zitiert.

Der „Bericht der parlamentarischen Kommission vom 7. Oktober“ gibt vor, „das grausame Schicksal der 1.182 Menschen, die von der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad getötet wurden, akribisch zu dokumentieren“.

Der parlamentarische Bericht zitiert Davidians Geschichten – wie sie Sandberg erzählt wurden – als Teil seiner „Beweise“ und verleiht seinen Lügen den Anschein offizieller Glaubwürdigkeit.

Bis heute gibt es kein einziges eindeutig identifiziertes Opfer der angeblichen Massenvergewaltigungen vom 7. Oktober 2023, weder lebend noch tot.

Wie The Electronic Intifada seit den ersten Wochen des Völkermords in Gaza berichtet hat, handelt es sich bei Israels Erzählung von den Massenvergewaltigungen um Gräueltatenpropaganda.

Sie wurzelt in rassistischen Stereotypen über kolonisierte und unterworfene Völker, ähnlich wie die routinemäßig fabrizierten Anschuldigungen der Vergewaltigung weißer Frauen, die jahrzehntelang zur Rechtfertigung der Lynchmorde an schwarzen Männern in den Vereinigten Staaten herangezogen wurden.

Die wenigen anderen „Augenzeugen“ von Vergewaltigungen oder Tatorten vom 7. Oktober gaben Berichte ab, die bei genauerer Betrachtung vollständig zusammenbrachen, und es kam zu einem großen Skandal, nachdem die New York Times im Dezember 2023 einen berüchtigten Artikel veröffentlichte, der mehrere widerlegte Vergewaltigungsvorwürfe enthielt.

Davidian ist auch nicht der erste Betrüger, der angeblich mit dem Massenvergewaltigungsschwindel Geld und Ruhm sucht.

Mit Druckers Aufdeckung von Davidians Lügen – nur die neuesten vom 7. Oktober wurden entlarvt – gibt es für westliche Medien und Politiker keine Entschuldigung mehr, weiterhin Propaganda nachzuplappern, deren einziger Zweck darin besteht, den Völkermord Israels am palästinensischen Volk anzuheizen oder zu rechtfertigen.

Übersetzung bereitgestellt von David Sheen

Übersetzt in Deutsch mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …