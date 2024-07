https://consortiumnews.com/2024/07/15/settled/



Besiedelt

Von Ellen Cantarow

TomDispatch.com

15. Juli 2024

1979 terrorisierten israelische Siedler und Soldaten bereits die Bewohner des palästinensischen Dorfes Halhoul und verübten auch anderswo Gewalt, schreibt Ellen Cantarow.

Die israelische Siedlung Har Homa, auch bekannt als Homat Shemu’el, in Ost-Jerusalem, Westjordanland, 2016. (Ronan Shenhav, Flickr, CC BY-NC 2.0)

1979unternahm ich den ersten von – wie sich herausstellen sollte – jahrzehntelangen regelmäßigen Besuchen in Israel und im Westjordanland. Ich reiste für die New Yorker Alternativpublikation The Village Voice dorthin, um Israels wachsende Siedlerbewegung Gush Emunim (oder der Block der Gläubigen) zu untersuchen.

Die englischsprachige israelische Zeitung The Jerusalem Post berichtete damals, dass Siedler aus Kiryat Arba, einem jüdischen Außenposten im Westjordanland, zwei palästinensische Teenager aus dem Dorf Halhoul ermordet hatten. Dort, in einer der frühesten Siedlungen im Westjordanland, die von Gush Emunim gegründet wurden, hatte ein entfernter Cousin meines Mannes zwei Bekannte. Unter dem Deckmantel, ein Jude auf der Suche nach Erleuchtung zu sein, verbrachte ich mehrere Tage und Nächte mit ihnen.

Gush Emunim: Der Ursprung der Siedlungsbewegung

Zvi und Hannah Eidels, meine Gastgeber, lebten in einer Vier-Zimmer-Wohnung in der Siedlung, die aus einer ansonsten lieblichen mediterranen Landschaft mit Steinterrassen, Olivenbäumen, Obsthainen und Weinstöcken herausragt. Kiryat Arba grenzt an die palästinensische Stadt Hebron und ist nur acht Autominuten von Halhoul entfernt, über das ich einen eigenen Artikel über die Ermordung der beiden Teenager geschrieben habe.

Mein erster Abend bei den Eidels fiel zufällig auf den heiligen Tag Schabat.

Kurz vor Sonnenuntergang war die Eile mit dem Kochen vorbei und die 32-jährige Hannah, hochschwanger mit ihrem sechsten Kind, wandte sich an mich. „Haben Sie Feuer?“, fragte sie. Einen Moment lang dachte ich, sie würde mich fragen, wie ich mit Stromausfällen in der amerikanischen Wirtschaftsdämmerung zurechtkomme.

Sie führte mich in das 10 mal 12 Fuß große Wohnzimmer. Direkt über einem Foto des geistigen Vaters von Gush Emunim, Rabbi Avraham Kook, einem bärtigen Mann mit pelzverbrämter Mütze und schweren Augen, stand eine Reihe von Kerzen auf einem kleinen Regal. Plötzlich erinnerte ich mich an die Freitagabende in der Wohnung meiner Großmutter in Philadelphia und war entnervt, dass ich, ein assimilierter Jude – noch dazu ein Atheist – in Kiryat Arba stand und wieder einmal gegen die Orthodoxie stieß. Dennoch nahm ich die Streichholzschachtel, zündete die Kerzen an und stand eine hoffentlich angemessene Zeit lang still da.

Später klärte mich Hannah über ihre Theorie der jüdischen Überlegenheit auf: Die gesamte Schöpfung, so versicherte sie mir, ist in einer großen Kette des Seins aufgehängt. Ganz unten: unbelebte, nicht lebende Dinge. Ein Glied weiter oben: die belebte Vegetation. Dann die nicht-menschliche Tierwelt. Dann belebte Nicht-Juden. An der Spitze standen natürlich die Juden. „Es mag Sie schockieren“, sagte sie, „aber ich glaube nicht wirklich an die Demokratie. Wir glauben“, sie zögerte einen Moment und blickte zu Zvi, der ruhig neben uns saß, Sonnenblumenkerne knackte und die Schalen gekonnt auf einen Teller spuckte, “an die Theokratie. Stimmt’s, Zvi?“ „Nicht ganz“, sagte Zvi. „Keine Theokratie. The government of God.“

Gush Emunim war sowohl religiös als auch militant. In einer merkwürdigen Mischung aus Ultra-Orthodoxie und historisch säkularem Zionismus beanspruchten „die Gläubigen“ einige der Gebiete für sich, die im Sechstagekrieg erobert worden waren, dem Konflikt von 1967, in dem Israel gegen eine Koalition arabischer Staaten kämpfte und in dessen Verlauf es das Westjordanland eroberte, das seine Führer „Judäa und Samaria“ nannten.

Generalstabschef Generalleutnant Yitzhak Rabin, rechts, am Eingang zur Altstadt von Jerusalem während des Sechstagekriegs, mit Moshe Dayan und Uzi Narkiss, links. (Ilan Bruner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

„Hier begann unser erster Ort“, sagte mir ein Führer der Bewegung, „in Schechem [Nablus], wo Jakob ein Stück Land kaufte. Hier ist die wahre Welt des Judentums“.

„Manche Leute denken, das Ziel des Zionismus sei der Frieden“, erklärte ein anderer Gush-Aktivist. „Das ist lächerlich. Das Ziel des Zionismus ist es, ein Volk auf seinem Land zu errichten.“ Aber, so fuhr er fort, „es gab moralische Probleme. Es lebten Araber hier. Mit welchem Recht haben wir sie vertrieben? Und wir haben sie rausgeworfen… All das Zeug über Sozialismus, über nationale Erlösung mag wahr sein, aber das ist nur ein Teil. Tatsache ist, dass wir hierher zurückgekehrt sind, weil der Ewige uns das Land gegeben hat. Das ist lächerlich, dumm, simpel, aber genau das ist es. Alles andere ist oberflächlich. Wir sind zurückgekommen, weil wir hierher gehören.“

Und so begann die Siedlerbewegung, die bis heute nicht aufgehört hat, den Palästinensern Land zu nehmen.

Der Alon-Plan

Noch vor diesem jüdischen Überfall entwarf der israelische Politiker Yigal Alon einen Plan, der Siedlungen vorsah, die die politischen Grenzen Israels bis zum Jordan erweitern sollten. Diese neuen jüdischen Siedlungen sollten palästinensische Dörfer und Städte umschließen und sie voneinander trennen.

Als ich 1979 den Bürgermeister von Halhoul interviewte, wo die beiden Teenager ermordet worden waren, nahm er mich mit auf einen Hügel, zeigte auf Kiryat Arba und sagte nur allzu prophetisch: „Die Siedlungen sind ein Krebsgeschwür in unserer Mitte. Ein Krebsgeschwür kann einen Menschen töten. Aber dieser Krebs kann ein ganzes Volk töten.“

Nach dem Sechs-Tage-Krieg lieferten die Führer der Gläubigen die Stoßtruppen für die wachsenden Siedlungen. Damals war es allgemein bekannt, dass sich die Lage „vor Ort“ von Monat zu Monat zugunsten der Israelis veränderte.

Als ich anfing, über diese Region zu berichten, dauerte eine Fahrt zwischen Ost-Jerusalem und Ramallah etwa 20 Minuten. Nachdem jedoch reine Siedlerautobahnen gebaut und Kontrollpunkte für Palästinenser eingerichtet worden waren, wurde die Fahrt mindestens doppelt so lang. Waren es anfangs nur Soldaten, die an den Straßen postiert waren, so wurden diese Kontrollpunkte später mit Fußwegen, Tunneln und Drehkreuzen ausgestattet, die denjenigen in der New Yorker U-Bahn ähnelten, in der ich später lebte. Die Palästinenser mussten dann oft stundenlang warten, bevor sie an ihr Ziel weiterreisen durften – oder auch nicht.

Der israelisch-amerikanische Friedensprozess

Der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, US-Präsident Bill Clinton und Jassir Arafat von der PLO bei der Unterzeichnungszeremonie des Osloer Abkommens am 13. September 1993. (Wikimedia Commons)

1993 wurde in Oslo, Norwegen, ein „Friedensprozess“ eingeleitet – ja, weiter weg konnte man kaum kommen. Er „veränderte die Modalitäten der Besetzung“, wie Noam Chomsky es ausdrückte,

„aber nicht das Grundkonzept… Der Historiker Shlomo Ben-Ami schrieb, dass die Osloer Abkommen auf einer neokolonialistischen Basis beruhten, auf einem Leben in Abhängigkeit des einen vom anderen für immer“.

Die amerikanisch-israelischen Vorschläge von Camp David im Jahr 2000 haben diesen kolonialistischen Drang nur noch verstärkt. Die Palästinenser sollten auf 200 verstreute Gebiete beschränkt werden. Präsident Bill Clinton und Premierminister Ehud Barak schlugen die Konsolidierung der palästinensischen Bevölkerung in drei Kantonen unter israelischer Kontrolle vor, die voneinander und von Ostjerusalem getrennt sein sollten.

Von da an setzte Israel seine unerbittliche Besetzung palästinensischen Landes nur noch fort. Im Jahr 2002 begann es mit dem Bau einer riesigen Sperrmauer entlang der Grünen Linie und in Teilen des Westjordanlands. In ihrer dramatischsten Form ist diese Mauer eine Reihe von 25 Fuß hohen Betonplatten, die von militarisierten Wachtürmen unterbrochen und durch elektronisch überwachte Elektrozäune ergänzt werden, die sich über weite Strecken erstrecken.

Israelische Sperrmauer im Westjordanland in der Nähe des Berges Zion im Jahr 2009. (Kyle Taylor, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Nach 1979 sah ich bei jeder Reise in das Westjordanland neue jüdische Siedlungen mit ihren charakteristischen roten Ziegeldächern und weißen Mauern entstehen. In der Zwischenzeit hinderten die Israelis die Palästinenser daran, neue Häuser zu bauen oder auch nur ihre bestehenden Häuser zu erweitern. In der Stadt Ramallah im Westjordanland hat dieses Verbot zu einem hässlichen Stadtzentrum mit immer höheren Gebäuden geführt. Heute erkenne ich auf Fotos der modernen Innenstadt von Ramallah nicht einmal mehr den Ort, den ich 2009 das letzte Mal besucht habe.

Gewalt

Von Anfang an war die Ausbreitung der Siedlungen von jüdischer Gewalt begleitet. Bereits 1979 terrorisierten Siedler und Soldaten die Bewohner des palästinensischen Dorfes Halhoul und verübten auch anderswo Gewalt. „Im letzten Frühjahr kam es zu einem Ausbruch von Vandalismus unter der Zivilbevölkerung“, schrieb ich in jenem Jahr. „Siedler… entwurzelten mehrere Hektar Weinreben, die Bauern aus Hebron gehörten… Bewohner von Kiryat Arba brachen auch in mehrere arabische Häuser in Hebron ein und verwüsteten sie.“

Ein 4-jähriger Junge schlich sich während einer der Ausgangssperren (die von den Israelis in Halhoul verhängt wurden, aber natürlich nicht in Kiryat Arba) aus seinem Haus. Das Kind wurde daraufhin von israelischen Soldaten gesteinigt. Fünf Monate später berichtete ich von einem Gespräch mit seiner Mutter. Sie „schob das Kind zu mir und zeigte auf eine Narbe, die noch auf seiner Stirn zu sehen war. ‚Was können wir tun?‘, flehte sie mich an. Wir haben keine Waffen. Wir sind hilflos. Wir können uns nicht verteidigen.'“

1994 ermordete ein amerikanischer extremistischer Siedler, Baruch Goldstein, 29 palästinensische Gläubige in der Höhle der Patriarchen in Hebron und verletzte weitere 125 von ihnen. Er war Anhänger der vom amerikanischen Rabbiner Meir Kahane gegründeten extremistischen Kach-Bewegung (So). Im Jahr 1988 wurden diese Bewegung und eine Abspaltung namens Kahane Chai (Es lebe Kahane) von der israelischen Regierung als „terroristisch“ eingestuft. Dies spielte jedoch kaum eine Rolle, da der Terrorismus gegen Palästinenser weiterhin florierte.

Zu wenig, zu spät

Israelische Soldaten durchsuchen einen Palästinenser am Gilbert-Kontrollpunkt Tel Rumaida in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland. (Friends123, CC0, Wikimedia Commons)

Fünfundvierzig Jahre nach meinem ersten Bericht über die Siedlungen schrieb der Kolumnist der New York Times, Nicholas Kristof, dass ein Bauer in den Siebzigern, der in dem Dorf Qusra im Westjordanland lebt, Abdel-Majeed Hassan, ihm gezeigt habe

„den geschwärzten Boden, auf dem sein Auto in Brand gesetzt worden war, das letzte von vier Autos seiner Familie, die seiner Meinung nach von [israelischen] Siedlern zerstört worden waren“.

Zwischen Oktober 2023 und Ende Juni 2024 seien sechs Bewohner von Qusra bei solchen Angriffen getötet worden, berichtete Kristof. Israels Regierung reagierte auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober in Gaza mit der Befürwortung von „mehr Kontrollpunkten, mehr Razzien, mehr israelischen Siedlungen“. Ein anderer Palästinenser, ein amerikanischer Ingenieur, der in das Westjordanland zurückgekehrt war, sagte Kristof: „Ich bin amerikanischer Staatsbürger, aber wenn sie mich hier angreifen, was kann ich tun? Sie können mein Tor aufbrechen; sie können mich töten.“

Sein Artikel trug den Titel „Wir kommen in schreckliche Tage“. Kommen? Der Horror begann vor über einem halben Jahrhundert. Hätte die New York Times ab den späten 1970er Jahren ähnliche Artikel veröffentlicht, hätten die aufeinander folgenden amerikanischen Regierungen nicht die Augen davor verschlossen, was geschah, hätte Washington die Verbrechen Israels nicht weiterhin mit rund 3 Milliarden Dollar pro Jahr unterstützt, hätten der Landraub und andere Verbrechen im Westjordanland niemals fortgesetzt werden können. 1979 konfiszierte Israel bereits das Wasser aus Halhoul und anderen palästinensischen Dörfern, während man in den darauffolgenden Jahren in den jüdischen Siedlungen Swimmingpools und üppige Rasenflächen sehen konnte, während die palästinensischen Dörfer und Städte sich damit begnügen mussten, das Regenwasser in Fässern auf den Hausdächern zu sammeln.

Dreiundzwanzig Jahre nach meiner ersten Reise berichtete die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem, dass „im ersten Jahrzehnt nach der Besetzung die linksgerichteten ‚Alignment‘-Regierungen dem Alon-Plan folgten“. Darin wurde die Besiedlung von Gebieten befürwortet, „die als sicherheitspolitisch wichtig angesehen wurden“ und in denen es kaum palästinensische Bevölkerung gab. Später begannen die Regierungen der weitaus konservativeren Likud-Partei mit der Errichtung von Siedlungen im gesamten Westjordanland, und zwar nicht nur aus sicherheitspolitischen, sondern auch aus ideologischen Erwägungen heraus.

Jüdische Vorherrschaft

Ein Wort zur Haltung der israelischen Juden. Im Jahr 1982 interviewte ich eine Gruppe israelischer Jugendlicher, von denen mir eine, die Tochter eines mir bekannten israelischen Linken, sagte, dass jede neue Generation in ihrem Land rechter sei als die ihrer Eltern. Bei einer von mehreren Reisen nach Hebron in jenen Jahren las ich dieses Graffiti an einer Wand: „ARABER IN DIE GASKAMMERN“. Es hat sicherlich die Stimmung dieses Moments und der darauffolgenden bis zum heutigen Tag eingefangen. Jahrzehntelang war der Ruf „Tod den Arabern!“ auf einigen israelischen Demonstrationen zu hören. Als Israel 2023 seinen völkermörderischen Feldzug im Gazastreifen begann, konnte man Videos sehen , in denen israelische Soldaten tanzten und „Tod den Amalekiten“ riefen. (Der Name Amalek bezieht sich auf die alten biblischen Feinde der Juden.)

„Gas the Arabs“ wurde von israelischen Siedlern auf das Tor vor einem palästinensischen Haus in Hebron, Westjordanland, gemalt. Unterzeichnet ist es mit „JDL“ für Jewish Defence League, 2008. (Magne Hagesæter, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Kristof schreibt, dass

Israels „staatlich unterstützte Siedlergewalt“, wie Amnesty International sie beschreibt, wird durch amerikanische Waffen durchgesetzt, die Israel zur Verfügung gestellt werden. Wenn bewaffnete Siedler Palästinenser terrorisieren und sie von ihrem Land vertreiben – wie es seit Oktober [2023] in 18 Gemeinden geschehen ist – tragen sie manchmal amerikanische M16-Gewehre. Manchmal werden sie von israelischen Truppen eskortiert… Die Vereinigten Staaten sind bereits mitten in den Konflikt im Westjordanland verwickelt… Viele Siedler haben einen amerikanischen Akzent und erhalten finanzielle Unterstützung von Spendern aus den Vereinigten Staaten.“

Aber bedenken Sie, dass dies nichts Neues ist. Baruch Goldstein, der berüchtigte Massenmörder von 1994, war Amerikaner, und schon damals war klar, dass amerikanische Juden zu den fanatischsten Siedlern gehörten.

Im Jahr 2021 erfüllte das israelische Regime die Prophezeiung des allerersten israelischen Siedlers, den ich je besucht habe, Zvi Eidels, und errichtete, wie die Menschenrechtsorganisation B’tselem es nannte, „eine Anerkennung der jüdischen Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer“.

Es ist ein bitteres Gefühl für mich, sagen zu können: „Ich hab’s ja gesagt.“ Meine Berichte wurden in den Jahrzehnten, in denen ich regelmäßig aus dem Westjordanland berichtete, weitgehend ignoriert. Schließlich schrieb ich für The Village Voice und andere Publikationen, die nicht dem Mainstream angehören. Die New York Times schwieg damals weitgehend zu diesem Thema, und Kristofs jüngste aufschlussreiche Beobachtungen kommen leider Jahrzehnte zu spät. Noch während ich diesen Artikel fertigstellte, bombardierten israelische Streitkräfte dicht besiedelte Viertel in den Flüchtlingslagern Nur Shams und Tulkarem im nördlichen Westjordanland. (Die Nur-Shams-Brigade, die ein israelisches Ziel war, ist eine bewaffnete Widerstandsgruppe, die laut Mondoweiss mit dem militärischen Flügel des palästinensischen Islamischen Dschihad verbunden ist.)

Raja Shehadeh, einer der größten palästinensischen Schriftsteller, ließ mich kürzlich wissen, dass selbst er – den die israelischen Streitkräfte einst als illustre Persönlichkeit anerkannten und ihm erlaubten, in relativer Freiheit zu reisen – Angst davor hat, sich nach draußen zu wagen, da die Siedler „überall“ im Westjordanland sind. In einem kürzlich erschienenen Artikel im Guardian schrieb er: „Ich habe die letzten 50 Jahre meines Lebens damit verbracht, mich an den Verlust des Palästinas meiner Eltern zu gewöhnen; und… ich könnte die verbleibenden Jahre meines Lebens damit verbringen, mich an den Verlust von Palästina in seiner Gesamtheit zu gewöhnen.“

Ich kenne Shehadeh seit 1982 und habe ihn in all den Jahren noch nie verzweifelt gesehen. Es ist unglaublich deprimierend, dass er dies jetzt schreibt. Ich konnte nur zurückschreiben: „Ich fürchte, du könntest Recht haben.“ Manchmal triumphiert das Böse tatsächlich. Israel ist heute ein weitgehend faschistisches Land mit einer zutiefst faschistischen Regierung, und es hat sich in ein solches Land verwandelt, zumindest zu einem bedeutenden Teil, weil mein Land die bösartigsten Entwicklungen dort, die immer noch andauern, großzügig unterstützt hat.

Gerade als ich diesen Artikel beendete, meldete die Associated Press, dass „Israel die größte Landbeschlagnahme im besetzten Westjordanland seit über drei Jahrzehnten genehmigt hat“. Dieser Landraub, so der Bericht weiter, „spiegelt den starken Einfluss der Siedlergemeinschaft in der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu wider, der religiösesten und nationalistischsten in der Geschichte des Landes.“ Damit haben sich die Prophezeiungen des religiös-nationalistischen Gush Emunim erfüllt.

[Anmerkung des Autors: Ich stehe für immer in der Schuld von Noam Chomsky, mit dem ich mich 1964 zum ersten Mal anfreundete und dessen Buch Peace in the Middle East? aus demJahr 1974 mich über die Realitäten der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel aufklärte. Für meine erste Reise nannte er mir den Namen einer sehr einflussreichen Person, des unvergleichlichen Dr. Israel Shahak, sowie anderer Holocaust-Überlebender, die sich der israelischen Besatzung widersetzen. Noam Chomsky gab mir den Anstoß für meine lange schriftstellerische Tätigkeit über Palästina von 1979 bis heute. Er ist jetzt 95 Jahre alt und befindet sich mit seiner Frau Valeria in Brasilien, wo er sich von einem Schlaganfall erholt. Möge er bis in alle Ewigkeit gesegnet sein].

Ellen Cantarow hat seit 1979 über Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk geschrieben, unter anderem für TomDispatch, The Village Voice, Mother Jones und Grand Street.

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …