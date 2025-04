https://www.palestinechronicle.com/qassam-brigades-release-video-of-israeli-prisoners-time-is-running-out/



Qassam-Brigaden veröffentlichen Video mit israelischen Gefangenen: „Die Zeit läuft ab“

5. April 2025 News

Die Al-Qassam-Brigaden haben ein neues Video mit zwei israelischen Gefangenen veröffentlicht. (Foto: Videomitschnitt)

Zwei von der Hamas gefangen gehaltene israelische Gefangene melden sich in einem Video zu Wort und fordern die israelischen Behörden auf, Druck für ihre Rückkehr auszuüben, während sie die harten Bedingungen beschreiben, denen sie ausgesetzt sind.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, veröffentlichten am Samstag ein Video mit dem Titel „Time is Running Out“, in dem zwei israelische Gefangene zu sehen sind, die derzeit in Gaza festgehalten werden.

In dem Video schilderten die beiden Gefangenen, wie sie in einen Beschuss der israelischen Armee gerieten, als sie aus einem Tunnel kamen, um frische Luft zu schnappen.

Obwohl sie von Granaten getroffen wurden, konnten sie überleben, was sie Gott und den Bemühungen der Qassam-Kämpfer zuschrieben, die sie zurück in den sicheren Tunnel brachten.

Die israelischen Gefangenen betonten die prekäre Lage, in der sie sich befanden, und beschrieben ihre derzeitige Umgebung als unsicher und ohne Grundversorgung wie Essen, Trinken und Decken.

Sie wiesen auch auf den Kontrast zwischen ihrer Situation und den Aktionen der israelischen Armee hin, die sie bombardieren, während Hamas-Kämpfer ihr Leben riskieren, um sicherzustellen, dass sie außerhalb des Tunnels frische Luft atmen können.

In ihrer Botschaft forderten die Gefangenen, Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auszuüben, um ihre sichere Rückkehr zu gewährleisten.

Sie äußerten auch ihre Frustration über die mangelnde Aufmerksamkeit für den Zustand anderer Gefangener, die nach Hause zurückgekehrt sind, und forderten, dass diesen Personen eine Plattform gegeben wird, um über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Die Gefangenen schlossen ihre Botschaft mit den Worten: „Bringt uns zurück ins Leben, wir sind hier tot“, und warnten die Zuschauer davor, der Darstellung der israelischen Regierung, sie würde die Hamas unter Druck setzen, Glauben zu schenken, da sie argumentierten, dass die Bombardierung eine direkte Folge der Handlungen der Regierung sei.

In diesem Zusammenhang veranstalteten Familien israelischer Gefangener, die in Gaza festgehalten werden, eine Mahnwache in der Nähe des israelischen Militärhauptquartiers in Tel Aviv.

Die Familien, die sich seit der Wiederaufnahme der Militäroperationen Israels im Gazastreifen im vergangenen Monat sichtlich Sorgen um das Schicksal der Gefangenen machen, forderten ein Abkommen über einen Gefangenenaustausch mit der Hamas.

Während des Protests hielten einige der Angehörigen Reden, in denen sie US-Präsident Donald Trump aufforderten, jeglichen verfügbaren Druck auf Premierminister Netanjahu auszuüben, um die Kämpfe zu beenden.

Die Demonstranten warfen Netanjahu außerdem vor, Staat und Gesellschaft zu spalten und das Leben von Gefangenen und Soldaten für seine politische Agenda zu riskieren.

(PC, AJA)

