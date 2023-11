Stories of despair and displacement from a Khan Younis sanctuary IN PICTURES: No water, little food and overcrowded conditions as 40,000 displaced people crowd into an UNRWA facility for shelter and safety.

Geschichten von Verzweiflung und Vertreibung aus einem Zufluchtsort in Khan Younis

Von Mahmoud Nasser

Die elektronische Intifada

1. November 2023

Etwa 40.000 Menschen haben in der UNRWA-Einrichtung in Khan Younis Zuflucht gesucht. Mahmoud Nasser

Niemandem ist wirklich nach Reden zumute.

Von den mehr als 1 Million Menschen, die aus ihren Häusern im nördlichen und zentralen Gazastreifen geflohen sind, um dem unerbittlichen und wahllosen Bombardement durch das israelische Militär zu entkommen, haben etwa 40 000 in Khan Younis in einem ehemaligen Berufsbildungszentrum des UN-Hilfswerks UNRWA Zuflucht gefunden.

Die meisten trauen sich nicht zu sprechen.

Tod und Vertreibung sind zu ihrer Realität geworden. Sie wollen nicht von den Schrecken erzählen, die sie hierher geführt haben, oder sich an die vielen erinnern, die sie bereits verloren haben.

Aber ihre Gesichter erzählen ihre eigene Geschichte. Es sind die Gesichter eines Traumas, eines Volkes, das von einer kollektiven Katastrophe erschüttert wurde.

In diesem Lager gibt es eine echte Gleichheit des Elends. Ob arm oder reich, alt oder jung, alle stehen morgens an, um die Wasserversorgung zu nutzen, die nicht mehr als ein oder zwei Stunden beträgt.

Niedergeschlagen und schmutzig, scheinen alle verwirrt und ratlos zu sein. Zweiundzwanzig Tage nach Beginn des Krieges scheint niemand in der Lage zu sein, das Unglück zu begreifen, und niemand weiß, was mit ihm geschehen wird.

Einige haben gesprochen, und im Folgenden finden Sie die Geschichten von sechs der 40 000 Menschen, die jetzt in Khan Younis in provisorischen Unterkünften oder Zelten leben, vertrieben, entmenschlicht und abhängig von dem Rinnsal an Hilfe, das alles ist, was die Welt für sie aufbringen kann oder will.

Ein Mann posiert mit zwei Jungen

Abu Omar mit seinen beiden Kindern am 25. Oktober. Mahmoud Nasser

Abu Omar

Abu Omar, 36, wurde während des israelischen Angriffs auf Gaza 2014 am Knie verletzt. Der ehemalige Bauarbeiter verlor daraufhin seinen Job.

Außerdem verlor er in jenem Krieg 2014 sowohl seinen Vater als auch seine Großmutter, und sobald dieser Krieg ausbrach, kamen seine alten Ängste und sein Kummer wieder zum Vorschein.

Sein Haus stand in al-Shujaiya, dem Ort eines Massakers bei einem anderen israelischen Angriff auf den Gazastreifen in den Jahren 2008-09.

Die Nähe zur Grenze zu Israel bedeutete, dass er seit dem Morgen des 7. Oktobers über die Kämpfe informiert war.

Dennoch, so sagte er, „hatten wir keine Ahnung, dass es sich so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat“. Typischerweise, so fügte er hinzu, „ist es nach ein paar Tagen vorbei“.

Er verließ sein Haus, sobald das israelische Militär die Bewohner ein paar Tage später dazu aufforderte.

„Ich war nicht weiter als 500 Meter gegangen,“ sagte er, „als das Haus zerstört wurde.“

Da er nicht wusste, wohin er gehen sollte, ging er in Richtung Süden. Auf seinem Weg wurde er Zeuge des Massakers in der Salah al-Din-Straße, bei dem am 13. Oktober etwa 70 Menschen aus dem Norden flohen.

Er erreichte schließlich Khan Younis und war froh, dass er noch lebte, aber auch traumatisiert von den zerfetzten und verkohlten Leichen, die er auf seinem Weg gesehen hatte.

„Ein Haus kann ich wieder aufbauen. Ich kann meinen Vater nicht ersetzen. Ich kann meine Großmutter nicht ersetzen. Ich kann mein Volk nicht ersetzen.“

Kinder rennen

Kinder rennen hinter einem Auto her, das Nahrungsmittelhilfe verteilt. Mahmoud Nasser

Nabil

Nabil Shaheen ist 55 Jahre alt. Er ist ein ehemaliger Polizeibeamter der Palästinensischen Autonomiebehörde. Sein Haus wurde bei einem Bombenanschlag in der Nähe einer Moschee im Lager Beach in Gaza-Stadt vollständig zerstört. Er besaß auch eine Wohnung im Mukhabarat-Viertel der Stadt.

Auch diese wurde dem Erdboden gleichgemacht.

Zwei ganze Familien von Nabils Verwandten wurden in ihren eigenen Häusern in Tal El-Zaatar ausgelöscht. Soweit er weiß, liegen ihre Leichen noch immer unter den Trümmern, verwest und verrottet.

Er machte sich früh auf den Weg in den Süden und fand in dieser UN-Einrichtung in Khan Younis Unterschlupf. „Als ich ankam, war es leer. Jetzt gibt es nicht einmal mehr Platz zum Essen. Es gibt keine sanitären Einrichtungen und kein sauberes Wasser. Es ist eine Tragödie“.

Das Gelände ist voll mit Zelten. Es gibt keinen Platz und keine Privatsphäre. Es wird Platz geschaffen, wo und wie es nur geht.

„Wir sind hier insgesamt 12 Personen“, sagt Nabil. „Wenn ich schlafe, schlafe ich auf einem Tisch.“

Ein Mann trägt einen großen Behälter

Ein Frühaufsteher trägt einen mit knappem Wasser gefüllten Behälter. Mahmoud Nasser

Sitti

Nabils Mutter, die alle nur Sitti – Großmutter – nennen, ist bei ihm.

Wie Nabil musste auch sie mit ansehen, wie ihr Haus im Lager Beach durch die israelische Bombardierung zerstört wurde.

Die 82-Jährige hat nur einen Wunsch: ein Ende des Krieges.

„Die Menschen schlafen übereinander. Man kann sich nirgends bewegen“, sagt sie. „Ich schlafe auf dem Boden. Solange ich lebe, habe ich noch nie auf dem Boden geschlafen.“

Wo ist die arabische Welt, fragte sie sich. Wo sind die Diplomatie und der Druck auf Israel, diese Brutalität zu beenden?

„Womit haben wir das verdient?“, fragte sie.

„Warum tut ihr uns das an?“

Ein Mann sitzt auf einem Stuhl

Zuhair al-Shaweesh. Mahmoud Nasser

Zuhair

Zuhair al-Shaweesh, 60, ist ein Mukhtar aus Beit Hanoun im Norden des Landes. Dies ist eine ehrenvolle Position in seiner Gemeinde, die normalerweise für einen angesehenen Ältesten steht, dessen Aufgabe es ist, Konflikte zwischen und innerhalb von Familien zu lösen und zu vermitteln.

Zuhair sagte, dass er und seine Familie in den frühen Morgenstunden der ersten Kriegstage evakuiert worden seien.

„Wir flohen zunächst in Richtung al-Karama. Aber noch in der gleichen Nacht mussten wir erneut evakuieren, weil dort alle in Panik gerieten und anfingen zu gehen.

„Verirrt und gestrandet“ schlängelte sich die Familie schließlich nach Khan Younis, wo es eine Art von Sicherheit gibt.

„Die Dinge sind hier schwierig. Aber wenigstens wird meiner Familie kein Dach über dem Kopf zusammenbrechen.“

So etwas wie diese Aggression habe er noch nie erlebt, sagt er.

„Dieser Krieg hat niemanden verschont“, sagte er. „Ich habe Freunde verloren, zwei meiner Cousins und die gesamte Familie al-Zaneen, allesamt Verwandte.“

Er sagte, er sei einfach nur dankbar, dass er mit seiner Familie an seiner Seite am Leben sei.

Einige Menschen finden Schatten hinter einem Laken

Die Menschen suchen hier Schatten und Privatsphäre, wo sie können. Mahmoud Nasser

Abu Muhammad

Abu Muhammad, 37, ist Lehrer für arabische Sprache. Oder war es. Sein Leben liegt, wie das aller anderen, in Trümmern.

Er verließ sein Haus in der Gegend von Karama bei Beit Hanoun im Norden, als das israelische Militär die Bewohner aufforderte, sofort in den Süden zu fliehen. Zunächst nahm er nur einige Taschen mit und ging zum Haus eines Verwandten in der Nähe, weil er dachte, er könne am nächsten Tag zurückkehren.

Doch als er am selben Tag zurückkehrte, fand er sein Haus in Trümmern vor. In dieser Nacht wurde sein Cousin auf dem Rückweg vom Isha-Gebet in einer Moschee bei Al-Karama getötet.

Er trauert. Er nahm seine Sachen und verließ den Norden, um in diesem UNRWA-Lager in Khan Younis zu landen. Alles, was einst ein angenehmer Teil des Lebens war, ist verschwunden, sagt er.

„Alles ist ein Kampf. Die Warteschlangen für Brot nehmen kein Ende. Mein Kind geht jeden Abend hungrig zu Bett. Es gibt kein Wasser. Die Warteschlangen vor den Toiletten sind tragisch.

Jetzt träumt er nur noch von den einfachen Dingen. Davon, auf einer Matratze zu liegen. Nach einem funktionierenden Kühlschrank zu greifen. Sauberes Wasser zu trinken.

Ein Mädchen sitzt auf einem Pflasterstein

Bisan Afana Mahmoud Nasser

Bisan

Bisan Afana, 12 Jahre alt, wachte am 7. Oktober mit den Geräuschen der Eskalation auf, glaubte aber, dass alles in ein paar Tagen vorbei sein würde.

Selbst in ihrem Alter hat sich das Muster der israelischen Bombardierungen des Gazastreifens tief eingeprägt.

Doch dieses Mal war es anders. Als eine Bombe das nahe gelegene Haus ihrer besten Freundin im Viertel Tel al-Zaatar in Gaza-Stadt traf, wurden ihre Mutter und ihre Schwester durch die Trümmer verletzt.

Maysi Shaheen hatte nicht so viel Glück. Sie und ihre ganze Familie wurden bei dem Angriff am fünften Tag des Krieges getötet, so Bisan.

„Ich konnte es nicht glauben. Maysi war wie meine Schwester. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Teil von mir selbst verloren.“

Sie lebt auch mit dem Wissen, dass das, was ihr zugestoßen ist, jederzeit auch mir passieren könnte“.

Nachdem sie von der Notunterkunft in Khan Younis gehört hatte, packten sie und ihre Familie ihre Sachen und machten sich auf den Weg nach Süden.

Auf dem Weg dorthin verirrten sie sich. Es war Abend. Es war dunkel. Bisan erinnert sich, dass sie Angst hatte und die anderen Kinder vor Angst weinten.

Aber ein Anwohner nahm die Familie auf und brachte sie am nächsten Tag in die UNRWA-Einrichtung.

Dort sind sie seither geblieben. Sie fanden dort sogar eine von Bisans Tanten, die ebenfalls Schutz suchte.

„Wir umarmten uns und weinten“, erinnert sich Bisan. „Wir waren glücklich. Wir waren noch am Leben.“

„Wir sind noch am Leben.“

Männer stehen hinter Wäscheleinen

Wäsche trocknet am 24. Oktober. Mahmoud Nasser

Mahmoud Nasser ist ein in Gaza lebender Fotograf und Schriftsteller.

Übersetzt mit Deepl.com



