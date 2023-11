Ihr Leben ist in mein Leben getreten, und Israel hat sie getötet. Dies sind einige ihrer Geschichten. Von Tareq S. Hajjaj

Their lives came into my own, and Israel killed them. These are some of their stories. These are some of the stories of the people whose lives came into my own. Israel killed them during its genocidal war on our homeland.



Von Tareq S. Hajjaj

1. November 2023

Traurigkeit ersetzt Traurigkeit. Ein neues Unglück lässt die Menschen das vorangegangene vergessen. In diesem Krieg haben die Menschen wenig Zeit zu trauern. Sie kommen zusammen, sie sterben zusammen, sie werden zusammen in demselben Leichentuch begraben.

Diejenigen, die bei einem nächtlichen Luftangriff gemeinsam in ihren Betten sterben, werden später in derselben Position begraben, in der sie gefunden wurden. Niemand kann eine Tochter aus den Armen ihrer Mutter befreien, die beide unter den Trümmern begraben wurden.

Dies sind die Geschichten von Menschen, deren Leben in mein Leben getreten ist. Ich habe sie im Leben gesehen, und ich habe sie im Tod gesehen.

Verheiratet und im Krieg gemartert

Wa’d Abu Shouq, 27, ist Mutter von drei Töchtern. Lara, ihre Älteste, ist 7 Jahre alt, dann die 5-jährige Yara und die 3-jährige Judy.

Sie wurde am 15. Oktober in der Region Zawaydeh im Süden des Gazastreifens getötet. Sie starb zusammen mit ihrer Jüngsten, Judy.

Ich habe Wa’d immer wie einen Vogel gesehen, leicht und beweglich, sie liebte jeden, vor allem aber ihre drei Mädchen. Sie schwebten immer um sie herum, als wären sie eine einzige Herde. Ihre Hingabe an sie war unermüdlich und unendlich. Sie war eine wunderbare Mutter, und ihre Töchter hatten Glück, sie zu haben.

Wa’d, deren Name „Versprechen“ bedeutet, floh aus dem Gebiet al-Tawam im Norden des Gazastreifens und suchte bei einem ihrer Verwandten in al-Zawaydah Zuflucht. Sie lebte in einer Wohnung, in der über 25 Menschen lebten, allesamt Frauen und Kinder sowie einige junge Männer.

Als das Haus bombardiert wurde, hielt Wa’d ihre jüngste Tochter im Arm, ihre beiden anderen Töchter und ihr Mann schliefen neben ihnen. Alle im Haus wurden verletzt, aber Wa’d starb neben Judy, während sie sie in den Armen hielt. Als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, war niemand in der Lage, Judys leblosen Körper aus der Umarmung ihrer Mutter zu lösen, so dass sie in dasselbe Leichentuch gewickelt und zusammen begraben wurden.

Ihre anderen Töchter wurden schwer verletzt, und ihr Ehemann erlitt katastrophale Verletzungen an seinen Beinen. Auch ihre Tante wurde getötet.

Wa’d hatte 2014 während eines kurzen Waffenstillstands mitten in einem der israelischen Kriege gegen Gaza geheiratet. Ihre Hochzeit sollte ungefähr zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem der Krieg begann, aber die Zerstörungen des Krieges machten dies unmöglich. Als ein humanitärer Waffenstillstand ausgerufen wurde, konnte Wa’d heiraten.

Die Eltern von Wa’d leben nicht in Gaza. Ihre Mutter und ihr Vater sind vor vielen Jahren in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert, aber Wa’d hatte sich geweigert, ihnen zu folgen, und zog es vor, bei ihrer Großmutter in Gaza zu bleiben. Sie wuchs in Gaza auf, bis sie einen ihrer Verwandten aus derselben Familie heiratete.

Sie hat immer gesagt, dass es nirgendwo schöner ist als in Gaza zu leben. Sie sagte immer, dass sie niemals weggehen würde, obwohl ihre gesamte Familie bereits weg war und ihr Vater immer wieder versuchte, sie zu einem Leben in Luxus und Komfort im Exil zu überreden.

Aber sie sagte immer, dass Leben und Tod nicht in den Händen Israels oder in der Kraft des Feuers der Erde lägen, sondern in den Händen Gottes. Sie bestand darauf, in ihrer Heimat zu leben, in der sie geboren wurde, denn sie liebte ihr Meer und ihre Sonne, ihr Land und ihr Volk. Sie konnte sich nicht von ihren Wurzeln trennen und dieses Land verlassen, nur weil es besetzt und bombardiert wurde. Nach jedem Krieg pflegte sie zu sagen, dass wir wieder einmal überlebt haben, weil das Leben der Menschen nicht in den Händen der israelischen Kampfflugzeuge liegt, sondern in den Händen des Schöpfers.

Selbst als ihre jüngeren Schwestern beschlossen, den Bitten ihres Vaters aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nachzukommen und ohne Rückkehr auszuwandern, war sie fest entschlossen, nicht zu gehen.

Und das tat sie auch nie, bis sie diese Welt verließ.

Die Mutter der Märtyrerin

Maram Shaqalia ist 32 Jahre alt. Sie arbeitete als Leiterin der Buchhaltung bei der Rayyan Company, wo ich 2016 und 2017 auch als Redakteurin tätig war. Maram hat immer gesagt, dass es ihr Traum war, zu heiraten und eine Tochter zu bekommen. Sie sagte immer, alles, was sie sich auf der Welt wünsche, sei ein kleines Mädchen, das ihr ähnlich sei und das sie großziehen, verwöhnen und unterrichten könne.

Maram war wunderschön und wurde von allen geliebt. Sie lachte immer und verstand es, aus alltäglichem Kummer schlechte Witze zu machen, über die wir einfach lachen mussten, auch wenn sie nicht lustig waren, weil sie sie mit ihrem typischen Witz und ihrer Spontaneität erzählte.

Nach ihrer Heirat wurde sie mit einer Tochter gesegnet, die sie Yumna nannte. Ihr Glück war unbeschreiblich. Sie postete immer wieder Fotos von ihr in den sozialen Medien, Bilder von sich und ihrer Tochter in neuen, passenden Outfits und Bilder von Yumnas Lachen. Sie war immer dankbar, dass ihre Träume in Erfüllung gingen.

Am 15. Oktober wurde Yumna durch Granatsplitter getötet, als Israel ein Gebäude in der Nähe des Hauses von Marams Familie bombardierte. Yumna war noch nicht einmal ein Jahr alt.

Maram war am Boden zerstört. Auf Facebook schrieb sie, dass sie so viele Jahre gelitten und gewartet habe, bis sie ihr kleines Mädchen zur Welt bringen konnte, dass ihr kleines Mädchen ihr Herz sei. Sie schrieb: „Nennt mich von diesem Tag an die Mutter der gemarterten Yumna.“ Sie schrieb ausführlich über ihre Liebe zu ihrer Tochter. Ich rief sie an, um ihr mein Beileid auszusprechen. Der Kummer in ihrer Stimme war größer, als ich es ertragen konnte, ihn zu hören, und größer, als ich ihn beschreiben konnte. Als sie ans Telefon ging, war das erste, was sie mir sagte: „Yumna ist von uns gegangen. Yumna, auf die ich so lange gewartet habe, ist nicht mehr da. Weißt du noch, was ich dir bei der Arbeit über sie erzählt habe, obwohl sie noch gar nicht geboren war?“

Fünf Tage später, als alle Telekommunikations- und Internetverbindungen im Gazastreifen unterbrochen waren, hielt sich Maram in einem anderen Gebäude auf, in das sie sich geflüchtet hatte. Es wurde von einem israelischen Luftangriff getroffen, bei dem fast alle Bewohner getötet wurden, darunter auch Maram, die Mutter der getöteten Yumna. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt.

Maram und Yumna und Wa’d und Judy und all die anderen Tausenden von Müttern und ihren Kindern wurden in diesem Krieg kaltblütig ermordet. Sie wurden in ihren Häusern auf der Suche nach Schutz vor den israelischen Raketen getötet. Sie wurden getötet, als sie in „sicheren Zonen“ Zuflucht suchten, in die sie auf Befehl der Armee fliehen mussten. Und diejenigen, die außerhalb dieser Zonen getötet wurden, waren ebenfalls Zivilisten in ihren Häusern, die für niemanden eine Bedrohung darstellten.

Die Israelis brüsten sich mit diesen Erfolgen und rühmen sich, 8.000 „Terroristen“ im Gazastreifen getötet zu haben. Maram und ihre Tochter Yumna, Wa’d und ihre Tochter Judy sind diese „Terroristen“, und Israel ist stolz auf ihr Leid. Übersetzt mit Deepl.com



