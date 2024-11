https://www.palestinechronicle.com/riyadh-summit-denounces-israels-genocide-calls-for-global-arms-embargo-to-israel/



Gipfel in Riad verurteilt Israels Völkermord und fordert weltweites Waffenembargo gegen Israel

12. November 2024

Über 50 Staats- und Regierungschefs trafen sich in Riad zum arabisch-islamischen Gipfel. (Foto: via OIC TW Page)

Von Palestine Chronicle Staff

Bin Salman forderte die Weltgemeinschaft außerdem auf, die Souveränität des Iran zu respektieren, und betonte, dass die regionale Stabilität auf dem Spiel stehe.

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed Bin Salman hat das Vorgehen Israels im Gazastreifen scharf verurteilt und als „Völkermord“ am palästinensischen Volk bezeichnet.

In seiner Ansprache vor Staats- und Regierungschefs aus der gesamten muslimischen und arabischen Welt auf dem Arabisch-Islamischen Gipfel am Montag in Riad bekräftigte der Kronprinz die unerschütterliche Ablehnung des Königreichs gegenüber der systematischen und gewaltsamen Verfolgung, unterstrich das Engagement Saudi-Arabiens für die Verteidigung der Rechte der Palästinenser und forderte internationale Maßnahmen, um die Militäroperationen Israels zu stoppen.

„Das Königreich erneuert seine Verurteilung und kategorische Ablehnung des Völkermords, den Israel am brüderlichen palästinensischen Volk verübt“, sagte er.

Unter Berufung auf Massenvertreibungen, Hungersnöte und weit verbreitete Verwüstungen, die durch die anhaltenden israelischen Angriffe verursacht wurden, warf der saudische Kronprinz Israel vor, Gaza, einem Gebiet, das bereits durch eine 13 Monate andauernde brutale Militäraktion verwüstet wurde, eine humanitäre Katastrophe zuzufügen.

Bin Salman forderte die Weltgemeinschaft außerdem auf, die Souveränität des Iran zu respektieren, und betonte, dass die Stabilität der gesamten Region auf dem Spiel stehe.

„Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und die Aggression gegen Palästina und den Libanon unverzüglich zu beenden und Israel dazu zu verpflichten, die Souveränität der Islamischen Republik Iran zu respektieren und ihre Gebiete nicht anzugreifen“, sagte er.

Bin Salman bekräftigte auch die Entschlossenheit seines Landes, Israel nicht anzuerkennen, solange kein palästinensischer Staat gegründet wurde, und schloss sich damit den umfassenderen Zielen der Arabischen Friedensinitiative an.

Umfassende Erklärung

Der von Saudi-Arabien einberufene arabisch-islamische Gipfel zur Erörterung der anhaltenden Krise im Gazastreifen und im Libanon gab eine umfassende Erklärung ab, in der eine Reihe dringender Maßnahmen gefordert wurden.

In der Resolution wurde „die zentrale Bedeutung der palästinensischen Sache und die feste Unterstützung des palästinensischen Volkes bei der Erlangung seiner legitimen und unveräußerlichen nationalen Rechte, vor allem seines Rechts auf Freiheit und auf einen unabhängigen, souveränen Staat“ mit Ostjerusalem als Hauptstadt bekräftigt.

Im Mittelpunkt der Erklärung stand ein Aufruf an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, eine verbindliche Resolution „gemäß Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen“ zu verabschieden, um Israel, die Besatzungsmacht, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen zu zwingen und die Einfuhr sofortiger und ausreichender humanitärer Hilfe in alle Gebiete des Streifens zu ermöglichen.

Arabische und islamische Führer forderten außerdem ein weltweites Embargo für Waffenexporte und -transfers nach Israel und betonten, dass der Zustrom von Waffen, der den Krieg anheizt, gestoppt werden müsse. Sie riefen „alle Länder dazu auf, den Export oder Transfer von Waffen und Munition nach Israel zu verbieten“.

Die Erklärung des Gipfels enthielt weitere deutliche Kritik an Israel und verurteilte „die schrecklichen und schockierenden Verbrechen, die von der israelischen Besatzungsarmee im Gazastreifen im Rahmen des Verbrechens des Völkermords begangen wurden“.

Sie hoben die Verbrechen der „Massengräber, das Verbrechen der Folter, Hinrichtungen vor Ort, erzwungenes Verschwindenlassen, Plünderungen und ethnische Säuberungen, insbesondere im nördlichen Gazastreifen in den letzten Wochen“, hervor.

Die Erklärung hob die Führungsrolle Saudi-Arabiens bei der Vereinigung arabischer und muslimischer Stimmen hervor und forderte außerdem einen umfassenderen internationalen Schutz und Unterstützung für das palästinensische Volk und den Staat Palästina.

Sie unterstrich die Bedeutung der palästinensischen nationalen Einheit und forderte die vollständige Integration des Gazastreifens mit dem Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Zum Abschluss kündigte der saudische Außenminister Faisal bin Farhan die Bildung eines diplomatischen Ausschusses durch die Arabische Liga, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit und die Afrikanische Union an.

Dieses dreigliedrige Gremium soll diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges in Gaza und im Libanon einleiten, wobei Bin Farhan die Hoffnung äußerte, dass diese Initiative einflussreiche und dauerhafte Ergebnisse bringen wird.

