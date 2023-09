Gold bars, sniper rifles and a Mercedes-Benz: US senator indicted on Egypt corruption charges Prosecutors allege that Senator Robert Menendez took bribes in exchange for approving arms sales and leaking sensitive information to Egyptian government



Die Staatsanwaltschaft wirft Senator Robert Menendez vor, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um im Gegenzug Waffenverkäufe zu genehmigen und sensible Informationen an die ägyptische Regierung weiterzugeben

US-Senator Bob Menendez und seine Frau Nadine kommen zum Staatsdinner zu Ehren des indischen Premierministers Narendra Modi im Weißen Haus in Washington, DC, am 22. Juni 2023 (AFP)



Goldbarren, Scharfschützengewehre und ein Mercedes-Benz: US-Senator wegen Korruptionsvorwürfen in Ägypten angeklagt

Von Sean Mathews

22. September 2023

US-Senator Robert Menendez und seine Frau Nadine Arslanian Menendez wurden am Freitag angeklagt, weil sie Hunderttausende von Dollar, Goldbarren, ein Luxusauto und andere Bestechungsgelder als Gegenleistung für korrupte Handlungen zugunsten der ägyptischen Regierung angenommen haben.

In der von Middle East Eye eingesehenen Anklageschrift werden auch Wael Hana, der Inhaber eines Unternehmens zur Zertifizierung von Halal-Lebensmitteln, Fred Daibes, ein Immobilieninvestor aus New Jersey, und Jose Uribe, ein Geschäftsmann, wegen ihrer Beteiligung an den korrupten Handlungen angeklagt.

„Die Angeklagten haben Menendez und Nadine Menendez Bestechungsgelder in Höhe von Hunderttausenden von Dollar als Gegenleistung für Menendez‘ Handlungen und Pflichtverletzungen zugunsten der ägyptischen Regierung, Hana und anderer bereitgestellt, auch im Hinblick auf ausländische Militärverkäufe und ausländische Militärfinanzierung“, so die Staatsanwaltschaft.

Die Anklageschrift wurde erhoben, nachdem bei einer Durchsuchung des Hauses von Menendez im Jahr 2022 im vergangenen Sommer 100.000 Dollar in Goldbarren und 480.000 Dollar in bar gefunden wurden, ein Großteil davon in Umschläge gestopft und in Kleidung, Schränken und einem Safe versteckt.

Ein Mercedes-Benz Cabrio im Wert von 60.000 Dollar, das Nadine geschenkt wurde, war Teil des korrupten Plans, so die Ermittler.

„Diese Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt von Manhattan, auf einer Pressekonferenz am Freitag, als er die Anklage verkündete. „We are not done. Und ich möchte jeden ermutigen, der Informationen hat, sich zu melden, und zwar schnell.“

Die Vorwürfe sind brisant für den 69-jährigen Demokraten, der den Vorsitz im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats innehat und Einfluss auf Waffenverkäufe, die US-Außenpolitik und die Beziehungen zu ausländischen Regierungen ausübt.

Senator Menendez wies die Bundesvorwürfe in einer Erklärung am Freitag als Teil einer „aktiven Verleumdungskampagne“ zurück. Er warf den Staatsanwälten vor, „übertrieben“ zu handeln und „die normale Arbeit eines Kongressbüros“ falsch darzustellen.

Sensible Informationen

Die Staatsanwälte behaupten, dass Menendez seit mindestens 2018 heimlich ägyptische Militär- und Geheimdienstbeamte getroffen hat – die Namen der ägyptischen Beamten wurden in der entsiegelten Anklageschrift nicht genannt – als Teil eines korrupten Schemas, das die Weitergabe sensibler Informationen an Kairo, die Erleichterung von Waffenverkäufen und heimliche Lobbyarbeit im Namen Ägyptens beinhaltete.

In der Anklageschrift wird ein Geflecht von Beziehungen zwischen Senator Menendez, seiner Frau und Hana, einer Einwohnerin von New Jersey, beschrieben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft begann Hana um das Jahr 2018, als der Senator begann, mit Nadine auszugehen, Treffen zwischen Senator Menendez und ägyptischen Militär- und Geheimdienstvertretern zu arrangieren.

In der Anklageschrift wird behauptet, der Senator habe ägyptischen Beamten versprochen, seine Macht und Autorität zu nutzen, um Waffenverkäufe und Finanzierungen für die ägyptische Regierung zu erleichtern, wenn Nadine, die zu diesem Zeitpunkt arbeitslos war, im Gegenzug auf die Gehaltsliste von Hanas Unternehmen gesetzt würde, und zwar in einem „Niedriglohnjob“.

Im Mai 2018 erhielt der US-Senator vom Außenministerium nicht klassifizierte, aber „hochsensible“ Informationen, unter anderem über die Anzahl und Nationalität der in der US-Botschaft in Kairo, Ägypten, tätigen Personen.

Der US-Senator soll die Informationen dann per SMS an seine damalige Freundin geschickt haben, und zwar unter dem Titel „FYI“. Nadine leitete die Informationen an Hana weiter, die sie an einen ägyptischen Beamten weiterleitete.

„Obwohl diese Informationen nicht als Verschlusssache eingestuft wurden, galten sie als hochsensibel, da sie bei Weitergabe an eine ausländische Regierung oder bei Veröffentlichung erhebliche operative Sicherheitsbedenken aufwerfen könnten“, so der Staatsanwalt.

Der General“ und Scharfschützengewehre

Während eines weiteren Abendessens in einem Nobelrestaurant im selben Monat gab Senator Menendez Hana nichtöffentliche Informationen über die US-Militärhilfe für Ägypten bekannt, darunter die Aufhebung des Verbots von Kleinwaffen und Munition, „zu denen unter anderem Scharfschützengewehre gehören werden“, wie Hana später einem ägyptischen Beamten mitteilte.

In einem anderen Fall behauptet die Staatsanwaltschaft, Senator Menendez habe im Namen der ägyptischen Regierung ein Schreiben verfasst, um die US-Senatoren davon zu überzeugen, die Sperre der 300 Millionen Dollar für Ägypten aufzuheben.

Nadine soll ihren damaligen Freund gebeten haben, den Brief zu schreiben, weil ein ägyptischer Beamter, den sie als „General“ bezeichnete, ihr die Genehmigung für ein „Projekt“ erteilt hatte.

Später beschwerte sich Nadine bei Senator Menendez, dass Hana seine Versprechen, ihr im Gegenzug für die Gefälligkeiten Zahlungen zu leisten, nicht einhielt.

„Will (Wael Hana) ist angeblich gestern nach Ägypten abgereist und denkt nun, er sei der König der Welt und habe beide Länder um den Finger gewickelt. Ich hoffe wirklich, dass sie ihn ersetzen werden“, schrieb sie an Senator Menendez, der zu dieser Zeit ihr Freund war.

Halal-Essen

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Senator Menendez habe seinen Einfluss genutzt, um Hanas Unternehmen IS EG Halal zu unterstützen, ein Start-up-Unternehmen aus New Jersey, das die exklusive Kontrolle über die Zertifizierung von Halal-Lebensmittelexporten aus den USA nach Ägypten hatte. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Hana habe das Unternehmen als Vehikel benutzt, um Zahlungen an Senator Menendez und seine Frau zu leisten.

Ein Sprecher von Hana sagte, man prüfe die Vorwürfe, „aber nach unserer ersten Prüfung sind sie absolut unbegründet“.

Die Entscheidung Ägyptens, Hana das Exklusivrecht für den Export von Halal-Lebensmitteln zu gewähren, alarmierte die Aufsichtsbehörden des US-Landwirtschaftsministeriums, die sich Sorgen über die Auswirkungen auf die steigenden Kosten für andere US-Fleischlieferanten machten.

Senator Menendez hat einen hochrangigen Beamten des Landwirtschaftsministeriums in unzulässiger Weise beraten und unter Druck gesetzt“, um ihn aufzufordern, sich nicht mehr in das Halal-Monopol der IS EG einzumischen, das laut Staatsanwaltschaft den Interessen der USA schadet“.

Die Position von Senator Menendez als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats machte ihn zu einem wertvollen Aktivposten für die ägyptische Regierung, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Senator Menendez hat ein Händchen für Waffenverkäufe an ausländische Regierungen und hat dies in Angelegenheiten, die die Türkei betreffen, oft zum Ausdruck gebracht.

Nachdem im Jahr 2022 zwei anstehende Militärverkäufe an Ägypten im Gesamtwert von etwa 2,5 Mrd. Dollar bekannt wurden, leiteten Senator Menendez und seine Frau einen Link zu der Meldung an Hana weiter, wobei Nadine schrieb: „Bob musste das absegnen“.

Ägypten ist nach Israel der zweitgrößte Empfänger von US-Militärhilfe. Die Verteidigungsbeziehungen sind wegen der schlechten Menschenrechtslage in Kairo in die Kritik geraten, und viele Gesetzgeber forderten Washington auf, die ausländische Militärhilfe zu kürzen.

Im September kündigte die Biden-Administration an, dass sie 85 Mio. Dollar der jährlichen US-Militärhilfe für Kairo in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar wegen Menschenrechtsbedenken zurückhalten würde. Übersetzt mit Deepl.com



