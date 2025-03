https://thegrayzone.com/2025/03/20/google-imports-ex-israeli-spies-genocide/



Google importiert ehemalige israelische Spione, die den Völkermord in Gaza automatisiert haben

20. März 2025

Die Einheit 8200 hat die Programmierung geschrieben und die Algorithmen entworfen, die den Völkermord in Gaza automatisiert haben, und war auch für den Pager-Angriff im Libanon verantwortlich. Jetzt werden diejenigen, die an der Gestaltung der Architektur der Apartheid mitgewirkt haben, vom US-amerikanischen Technologie-Überwachungskomplex verschluckt.

Am 18. März kaufte Google das israelische Cybersicherheitsunternehmen Wiz für 32 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme wird den größten Einzeltransfer ehemaliger israelischer Spione in ein amerikanisches Unternehmen darstellen. Dies liegt daran, dass Wiz von Dutzenden ehemaligen Mitgliedern der Unit 8200, dem spezialisierten Cyberspionage-Arm der israelischen Streitkräfte, geleitet und besetzt wird.

Die Einheit 8200 hat die Programmierung geschrieben und die Algorithmen entworfen, die den Völkermord in Gaza automatisiert haben, und war auch für den Pager-Angriff im Libanon verantwortlich. Jetzt werden die Männer und Frauen, die die Architektur der Apartheid mitgestaltet haben, vom US-amerikanischen Technologie-Überwachungskomplex geschluckt.

Die Identität der Wiz-Gründer, allesamt ehemalige Mitglieder der Unit 8200, ist ziemlich gut dokumentiert (zumindest von den israelischen Medien). Einer der Gründer, Ami Luttwak, rühmt sich auf seinem LinkedIn-Profil, dass er ein „unternehmenskritisches F&E-Team“ für die Unit 8200 leitete, das ihnen den „Israel Defence Award 2012“ einbrachte. Weniger gut dokumentiert ist jedoch die Tatsache, dass ein großer Teil der Wiz-Belegschaft, von Büroleitern über Softwareingenieure bis hin zu Produktanalysten, ebenfalls ehemalige Mitarbeiter von Unit 8200 sind. Im Rahmen meiner Untersuchung Anfang dieses Jahres zu ehemaligen Mitgliedern von Unit 8200, die in Schlüsselpositionen im Bereich KI für Technologieunternehmen tätig sind, habe ich fast fünfzig Wiz-Mitarbeiter als ehemalige Mitarbeiter von Unit 8200 identifiziert.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Wiz-Deal einen riesigen Steuercoup für Israel darstellt. Er wird der Kriegswirtschaft Einnahmen in Höhe von etwa 5 Milliarden Dollar bringen, was etwa 0,6 % des gesamten israelischen BIP entspricht. Zionisten haben bereits die Vorteile in Bezug auf die Kampfflugzeuge und Raketen zum Ausdruck gebracht, die damit bezahlt werden, um einen Völkermord zu begehen.

Die Bewertung ist merkwürdig, ein riesiges 64-faches Vielfaches des jüngsten Jahresumsatzes von Wiz. Wie jemand bemerkte, könnte man für dieses Geld Delta Airlines oder den brasilianischen Ölkonzern Petrobras kaufen und hätte noch Wechselgeld übrig. Die überteuerte Bewertung hat wahrscheinlich ebenso viel mit Politik wie mit Wirtschaft zu tun. Google ist stark in Israel investiert. Das Unternehmen hat dort vor fast 20 Jahren Büros eröffnet, in den letzten Jahren eine Reihe israelischer Start-up-Technologieunternehmen aufgekauft und der ehemalige CEO Eric Schmidt hat sich im Laufe der Jahre bei zahlreichen Gelegenheiten mit Netanjahu angefreundet. Alle Schlüsselfiguren bei Google und seiner Muttergesellschaft Alphabet sind stolze Zionisten. Von Schmidt über den derzeitigen CEO Sundar Pichai und den Gründer Sergey Brin bis hin zu Anat Ashkenazi, dem Finanzvorstand von Alphabet. In einer Zeit, in der Israels Wirtschaft schwächelt, das Land einen Bevölkerungsschwund erlebt, die IDF in Gaza nicht gewinnen kann und Netanjahu in großen Schwierigkeiten steckt, ist der Wiz-Deal ein dringend benötigtes Stärkungsmittel. Er hilft, die wirtschaftlichen und politischen Risse im Land zu übertünchen, und wirkt als Vertrauensbeweis für Israels Technologie-Sektor im Frühstadium, dem einzigen Sektor der israelischen Wirtschaft, der etwas Nennenswertes hervorbringt.

Ohne die Pipeline von Unit 8200 zu den Technologie-Start-ups wäre Israels Wirtschaft am Ende.

Der Wiz-Deal sieht dann wie ein Gefallen von Google an Netanjahu aus.

Er hält einen für Israel wichtigen Wirtschaftssektor am Laufen und sorgt für ein beruhigendes Gefühl des „Business as usual“ in einem blutgetränkten Land.

Der Völkermord geht weiter

Am Tag vor dem Wiz-Deal nahm Israel seinen Völkermord an Gaza mit einem blutrünstigen Amoklauf wieder auf, den tödlichsten vierundzwanzig Stunden in den letzten fast achtzehn Monaten des Völkermords. Eine hohe Messlatte wurde gesetzt und übersprungen. Sie griffen nachts an, was an sich schon ein Akt äußerster Feigheit und Sadismus ist, und schlachteten Hunderte ab, während sie in Zelten schliefen. In Zelten. Fast hundert Babys und Kleinkinder wurden getötet. Die Gesamtzahl der Todesopfer liegt bei über 400 und steigt weiter an.

Wie erwartet gibt es von den Staats- und Regierungschefs der Welt, von denen viele Israel mit den Waffen und dem Geheimdienst ausstatten, die es für einen Völkermord benötigt, nicht den Hauch einer Verurteilung. Die britische Luftwaffe nutzte die Waffenruhe, um Informationen über Palästinenser zu sammeln und an Israel weiterzugeben, damit der Massenmord effizient wieder aufgenommen werden konnte.

Der Völkermord bedeutet das Ende des Westens. Er zerstört jeden Anspruch auf moralische Überlegenheit gegenüber Russland, China, dem Iran oder einem der offiziell als Bösewichte bezeichneten Länder. Westliche Politiker über diese ernannten Feinde schreien zu hören, während sie den Völkermord beaufsichtigen, ist nicht nur eine Beleidigung für unsere Intelligenz, sondern ein Appell an unsere Vormachtstellung. An unsere weiße koloniale Vormachtstellung. An unseren Rassismus. Sie setzen darauf, dass sie einen Völkermord begehen können, weil uns braune Muslime nicht wirklich wichtig sind. Sie setzen darauf, dass uns die offensichtliche Heuchelei, Israel zu unterstützen und gleichzeitig Länder zu verteufeln, die keine Zivilisten in Massen ermorden, egal ist. Sie glauben, dass sie damit durchkommen, einerseits im Fall der Ukraine eine Bevölkerung zu bewaffnen und sie andererseits in Gaza auszurotten, weil die Ukrainer weiße, bedauernswerte Opfer sind und die Palästinenser brauner, untermenschlicher Abschaum, der kein Mitgefühl verdient. Der Opferstatus wird von den westlichen Medien ständig sozial konstruiert. Wir hören selten von schwarzen oder braunen Jungen und Mädchen, die ermordet werden oder vermisst werden, aber immer von weißen Jungen und Mädchen, die das gleiche Schicksal erleiden. Einige Opfer sind legitim und ideal, andere illegitim. Im Fall von Gaza und der Ukraine haben die politischen und medialen Eliten des Westens dies einfach auf die Bevölkerungsebene übertragen. Die fest verankerte Annahme, von der sie ausgehen, ist, dass die meisten Menschen im Grunde rassistisch sind und Heuchelei nichts bewirkt. Sie setzen darauf, dass die Propaganda, mit der wir seit unserer Kindheit über das tapfere Israel und die Bösartigkeit unserer erklärten Feinde gefüttert werden, ihren Beitrag geleistet hat.

Der Völkermord sollte uns helfen, unsere kollektive Naivität darüber, was der Westen ist, wofür er steht und worauf er gegründet ist, abzulegen. Das heißt Sklaverei, weiße Vorherrschaft, Gier, Ausbeutung und unfassbare Todeszahlen. Millionen und Abermillionen von Menschen. Von Indien über Afrika bis nach Südamerika. Die Kolonisierung Südamerikas hat so viele Menschenleben gekostet, dass sie das globale Klima verändert hat. Einst blühende Städte, in denen Millionen von Menschen lebten, wurden von Invasoren entvölkert und von Bäumen und Vegetation in großem Umfang zurückerobert, wodurch Kohlendioxid gebunden und die Welt abgekühlt wurde. Und jetzt, heute, können wir entvölkerte Städte und Massensterben live mitverfolgen. Denn das ist Fortschritt. Wir können die Barbarei des westlichen Kolonialismus in voller Aktion sehen.

Nichts wird jemals wieder so sein wie früher. Wenn der Völkermord in Gaza Sie nicht radikalisiert hat, weiß ich nicht, ob Sie behaupten können, mit Ihrer grundlegenden Menschlichkeit in Kontakt zu sein. Wenn er Sie nicht über die wahre Natur westlicher Systeme aufgeklärt hat, dann wollen Sie einfach nicht aufgeklärt werden.

Cruel Britannia

Großbritannien setzt seine umfangreichen Sozialkürzungen für Menschen mit Behinderung, darunter auch Krebspatienten, fort. Neulich sagte der britische Gesundheitsminister Wes Streeting im Fernsehen, dass Menschen mit Krebs einen Beitrag leisten und nicht zu Hause bleiben sollten, um sich auszuruhen. Darüber hinaus hat die Regierung angekündigt, dass sie junge Menschen dazu drängen wird, der Armee beizutreten, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Dies steht natürlich im Zusammenhang mit den massiven Ausgaben für Militärwaffen angesichts des russischen Feindbildes.

Was im Vereinigten Königreich unter einer nominell Mitte-Links-Labour-Regierung geschieht, ist eine gute Erinnerung daran, dass es nie ein kleineres Übel gibt, wenn die Regierenden Neoliberale sind. Die Bücher auf dem Rücken der Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft auszugleichen, ist der Leitstern aller Neoliberalen, egal ob sie sich als Zentristen, Linke oder Rechte bezeichnen. Grausamkeit ist die Politik und der Punkt. Doch die letzten Jahre haben auch gut daran erinnert, dass alles eine Wahl ist. Covid hat uns das deutlich vor Augen geführt, wie ich schon oft geschrieben habe. Das Geld ist in Wirklichkeit für alles da, wofür die Regierungen es ausgeben wollen. Die Regierung ist nicht wie ein Haushalt. Sie kann Anleihen verkaufen, um Geld für die Finanzierung von allem Möglichen zu beschaffen. Sie wollen das nur nicht für uns tun, es sei denn, sie werden dazu gezwungen, wie während der Covid-Krise. Wenn vorgeschlagen wird, dass eine Regierung mehr für das Gemeinwohl ausgibt, wie es Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders angekündigt haben, hören wir nur Gejammer und Gezeter darüber, dass dies die Märkte „erschrecken“ und das „Vertrauen der Investoren untergraben“ würde. Im Neoliberalismus sind die Armen, Kranken und Bedürftigen nur das notwendige Blutopfer für das Kapital.

Die Befreiung aus dem Würgegriff der neoliberalen Ideologie bleibt die zentrale politische Aufgabe unseres Lebens.

