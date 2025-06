https://www.middleeasteye.net/opinion/greta-thunberg-tried-shame-western-leaders-and-found-they-have-no-shame



Greta Thunberg versuchte, westliche Staats- und Regierungschefs zu beschämen – und stellte fest, dass sie keine Scham kennen

Jonathan Cook

12. Juni 2025

Israel vollendet seinen Völkermord. Keir Starmer bezeichnet die Blockade der Hilfslieferungen als „unerträglich“. Und doch toleriert er Tag für Tag Israels Bomben, Schüsse und Massenhungersnot.

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg spricht mit Journalisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Arlanda außerhalb von Stockholm am 10. Juni 2025 (Reuters)

Wenn Sie geglaubt haben, dass westliche Politiker und Medien endlich Anzeichen dafür zeigen, dass sie den Völkermord Israels in Gaza erkennen, denken Sie noch einmal darüber nach.

Selbst die Entscheidung mehrerer westlicher Staaten unter Führung Großbritanniens, die Einreise von Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir, zwei rechtsextremen israelischen Ministern, zu verbieten, ist nicht ganz der Widerstand, als der er erscheinen soll.

Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und Norwegen versuchen möglicherweise, sich durch Zahlenstärke gegen Vergeltungsmaßnahmen Israels und der Vereinigten Staaten zu wappnen. In Wahrheit haben sie jedoch die begrenztesten und symbolischsten aller möglichen Sanktionen ausgewählt, die sie gegen die israelische Regierung hätten verhängen können.

Ihre dürftigen Maßnahmen sind allein aus Verzweiflung motiviert. Sie müssen Israel dringend davon abhalten, seine Pläne zur formellen Annexion des besetzten Westjordanlands durchzuziehen und damit die letzten Überreste der Zwei-Staaten-Lösung zu zerstören – den einzigen Vorwand, den der Westen für seine jahrzehntelange Untätigkeit hatte.

Und als Bonus lässt das Einreiseverbot Großbritannien und die anderen so aussehen, als würden sie gegenüber Israel in Bezug auf Gaza hart durchgreifen, obwohl sie nichts unternehmen, um die eskalierenden Gräueltaten dort zu stoppen.

Selbst der leitende Kolumnist der israelischen Zeitung Haaretz, Gideon Levy, verspottete das, was er als „winzigen, lächerlichen Schritt” Großbritanniens und anderer Länder bezeichnete, und sagte, dies werde keinen Unterschied für das Gemetzel in Gaza machen. Er forderte Sanktionen gegen „Israel in seiner Gesamtheit”. „Glauben sie wirklich, dass diese Strafe irgendeine Wirkung auf Israels Vorgehen haben wird?”, fragte Levy ungläubig.

Während Großbritannien zwei Kabinettsministern auf die Finger klopft, sollte man nicht vergessen, dass der Westen mehr als 2.500 Sanktionen gegen Russland verhängt hat.

Während sich der britische Außenminister David Lammy um die Zukunft eines nicht existierenden diplomatischen Prozesses sorgt – der vor zwei Jahrzehnten von Israel zunichte gemacht wurde –, hungern palästinensische Kinder weiterhin unsichtbar.

Der Völkermord wird nicht enden, solange der Westen Israel nicht dazu zwingt, aufzuhören. Diese Woche traten mehr als 40 israelische Militärgeheimdienstler in einen effektiven Streik und weigerten sich, an Kampfhandlungen teilzunehmen, mit der Begründung, Israel führe einen „eindeutig illegalen“ und „ewigen Krieg“ in Gaza.

Und dennoch wollen Starmer und Lammy nicht einmal zugeben, dass Israel gegen das Völkerrecht verstoßen hat.

Klar ist, dass die bedauernden Seufzer des britischen Premierministers Keir Starmer im letzten Monat – in denen er zum Ausdruck brachte, wie „unerträglich” er die „Situation” in Gaza finde – reine Show waren.

Starmer und der Rest des westlichen Establishments tolerieren weiterhin das, was sie als „unerträglich” bezeichnen, obwohl die Zahl der Todesopfer durch Israels Bomben, Schüsse und Hungerkampagne täglich steigt.

Diese ausgemergelten Kinder – schwer unterernährt, ihre streichholzartigen Beine nur von einer dünnen Hautschicht bedeckt – werden sich ohne sinnvolle Hilfe nicht erholen. Ihr Zustand wird sich nicht stabilisieren, solange Israel ihnen Tag für Tag die Nahrung vorenthält. Früher oder später werden sie sterben, meist außerhalb unseres Blickfeldes.

Unterdessen müssen verzweifelte Eltern ihr Leben riskieren und sich dem israelischen Beschuss aussetzen, um – meist vergeblich – zu den wenigen Familien zu gehören, die sich die spärlichen Vorräte an weitgehend ungenießbaren Trockennahrungsmitteln sichern können. Die meisten Familien haben weder Wasser noch Brennstoff zum Kochen.

Als wollten sie die Palästinenser verspotten, bezeichnen die westlichen Medien weiterhin diese reale, massiv ausgeweitete Version der „Hunger Games“ – die Israel anstelle des seit langem etablierten Hilfssystems der Vereinten Nationen eingeführt hat – als „Hilfsgüterverteilung“.

Wir sollen glauben, dass damit die „humanitäre Krise“ in Gaza bekämpft wird, obwohl sie dadurch noch verschärft wird.

In der wohlwollendsten Analyse kehren die westlichen Hauptstädte zu einer Mischung aus Schweigen und Ablenkungsmanövern zurück, nachdem sie sich kurz vor dem Ende des Völkermords durch Israel ihre Ausreden zurechtgelegt haben.

Sie haben ihre Alibis für den Moment vorbereitet, in dem internationale Journalisten einreisen dürfen – einen Tag, nachdem die Bevölkerung Gazas entweder ausgerottet oder gewaltsam in den benachbarten Sinai getrieben worden ist. Oder, was wahrscheinlicher ist, ein bisschen von beidem.

Die Wahrheit auf den Kopf gestellt

Was Israels anhaltendes Massaker an mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza auszeichnet, ist Folgendes: Es ist der erste inszenierte Völkermord der Geschichte. Es ist ein Holocaust, der als öffentliches Theaterstück umgeschrieben wurde, ein Spektakel, in dem jede Wahrheit sorgfältig verdreht wird.

Das lässt sich natürlich am besten erreichen, wenn diejenigen, die versuchen, ein anderes, ehrliches Drehbuch zu schreiben, eliminiert werden. Das Ausmaß und die Urheberschaft der Gräueltaten können herausgeschnitten oder durch eine Reihe von Ablenkungsmanövern verschleiert werden, die die Zuschauer in die Irre führen.

Krieg gegen Gaza: Wie Israel die Nazi-Hungerpolitik kopiert

Weiterlesen »

Israel hat in den letzten 20 Monaten mehr als 220 palästinensische Journalisten in Gaza ermordet und westliche Journalisten von den Schlachtfeldern ferngehalten.

Wie die Politiker des Westens haben sich auch die Auslandskorrespondenten letzten Monat endlich zu Wort gemeldet – in ihrem Fall, um gegen die Sperrung des Zugangs zu Gaza zu protestieren. Nicht weniger als die Politiker waren sie darauf bedacht, ihre Ausreden parat zu haben. Schließlich müssen sie an ihre Karriere und ihre zukünftige Glaubwürdigkeit denken.

Die Journalisten haben öffentlich ihre Besorgnis darüber geäußert, dass sie ausgeschlossen werden, weil Israel etwas zu verbergen habe. Als ob Israel in den vergangenen 20 Monaten nichts zu verbergen gehabt hätte, als dieselben Journalisten ihren Ausschluss widerstandslos akzeptierten – und ausnahmslos Israels betrügerische Darstellung seiner Gräueltaten wiederkäuten.

Wenn Sie glauben, dass die Berichterstattung aus Gaza ganz anders ausgefallen wäre, wenn die BBC, CNN, der Guardian oder die New York Times Reporter vor Ort gehabt hätten, denken Sie noch einmal darüber nach.

Die Wahrheit ist, dass die Berichterstattung genauso ausgesehen hätte wie seit mehr als anderthalb Jahren, mit Israel, das die Storyline diktiert, mit Israels Leugnungen im Vordergrund und mit Israels Behauptungen, in jedem Krankenhaus, jeder Schule, jeder Bäckerei, jeder Universität und jedem Flüchtlingslager seien „Terroristen“ der Hamas, um die Zerstörung und das Gemetzel zu rechtfertigen.

Britische Ärzte, die als Freiwillige in Gaza tätig waren und uns berichteten, dass es in den Krankenhäusern, in denen sie arbeiteten, keine Hamas-Kämpfer gab, sondern nur israelische Soldaten, die ihre medizinischen Einrichtungen beschossen, würden nicht mehr geglaubt werden, weil Jeremy Bowen sie in Khan Younis interviewte und nicht Richard Madeley in einem Londoner Studio.

Die Blockade durchbrechen

Wenn es dafür noch eines Beweises bedurfte, dann kam er diese Woche mit der Berichterstattung über Israels dreiste Piraterie gegen ein unter britischer Flagge fahrendes Schiff, die Madleen, das versuchte, Israels genozidale Hilfsblockade zu durchbrechen.

Israels Gesetzesbruch fand diesmal nicht im abgeriegelten Gazastreifen oder gegen entmenschlichte Palästinenser statt.

Die Ermordung von mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza durch Israel ist der erste inszenierte Völkermord der Geschichte. Es ist ein Holocaust, der als öffentliches Theaterstück umgeschrieben wurde.

Die Rammung und Beschlagnahmung des Schiffes durch Israel fand auf hoher See statt und richtete sich gegen eine zwölfköpfige westliche Besatzung, darunter die berühmte junge schwedische Klimaaktivistin „>Greta Thunberg. Alle wurden entführt und nach Israel gebracht.

Thunberg wollte ihre Berühmtheit nutzen, um auf die illegale, völkermörderische Blockade der Hilfslieferungen durch Israel aufmerksam zu machen. Sie tat dies, indem sie versuchte, diese Blockade friedlich zu durchbrechen.

Die Besatzungsmitglieder der Madleen wollten mit ihrer Fahrt nach Gaza westliche Regierungen bloßstellen, die gemäß der von ihnen ratifizierten Völkermordkonvention von 1948 rechtlich – und natürlich auch moralisch – verpflichtet sind, einen Völkermord zu verhindern.

Die westlichen Hauptstädte haben angesichts der „humanitären Krise“, in der Israel zwei Millionen Menschen vor den Augen der Welt hungern lässt, demonstrativ die Hände gerungen.

Die Mission der Madleen bestand darin, deutlich zu machen, dass diese Staaten viel mehr tun könnten, als zwei israelischen Ministern mitzuteilen, dass sie nicht willkommen sind. Gemeinsam könnten sie die Blockade durchbrechen, wenn sie es wollten.

Großbritannien, Frankreich und Kanada – die alle letzten Monat behaupteten, die „Situation“ in Gaza sei „unerträglich“ – könnten eine gemeinsame Flotte organisieren, die Hilfsgüter durch internationale Gewässer nach Gaza transportiert. Sie würden in den palästinensischen Hoheitsgewässern vor der Küste Gazas ankommen. Zu keinem Zeitpunkt würden sie sich in israelischem Hoheitsgebiet befinden.

Jeder Versuch Israels, sich einzumischen, wäre ein Kriegshandlung gegen diese drei Staaten – und gegen die NATO. In Wirklichkeit wäre Israel gezwungen, sich zurückzuziehen und die Hilfslieferungen zuzulassen.

Aber natürlich ist dieses Szenario reine Fantasie. Großbritannien, Frankreich und Kanada haben nicht die Absicht, Israels „unerträgliche“ Belagerung des Gazastreifens zu brechen.

Keiner von ihnen hat die Absicht, etwas zu unternehmen, außer zuzusehen, wie Israel die Bevölkerung hungern lässt, und dies dann als „humanitäre Katastrophe“ zu bezeichnen, die sie nicht verhindern konnten.

Die Madleen hat ihnen dieses Manöver präventiv verwehrt und die tatsächliche Unterstützung der westlichen Staats- und Regierungschefs für den Völkermord hervorgehoben – und die Bevölkerung von Gaza wissen lassen, dass eine Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit die Komplizenschaft ihrer Regierungen mit den Verbrechen Israels ablehnt.

„Selfie-Yacht“

Die Reise sollte auch ein kräftiger Ruck sein, um diejenigen im Westen aufzuwecken, die noch immer durch den Völkermord schlummern. Genau deshalb musste die Botschaft der Madleen mit einer sorgfältig von Israel vorbereiteten Propaganda übertönt werden.

Das israelische Außenministerium veröffentlichte Erklärungen, in denen es das Hilfsschiff als „Promi-Selfie-Yacht“ bezeichnete und seine Aktion als „PR-Stunt“ und „Provokation“ abtat. Israelische Beamte stellten Thunberg als „Narzisstin“ und „Antisemitin“ dar.

Der Völkermord in Gaza ist kein „Fehler“ – er ist die Logik des israelischen Systems.

Weiterlesen »

Als israelische Soldaten das Schiff illegal enterten, filmten sie sich selbst, wie sie versuchten, der Besatzung Sandwiches zu geben – ein echter Stunt, der jeden erschrecken sollte, der sich bewusst ist, dass Israel die westliche Öffentlichkeit über die Ernährungsbedürfnisse der Madleen-Besatzung beunruhigte, während es gleichzeitig zwei Millionen Palästinenser, darunter die Hälfte Kinder, hungern ließ.

Hat die britische Regierung, deren Schiff in internationalen Gewässern gerammt und gestürmt wurde, wütend gegen den Angriff protestiert? Haben sich die zuverlässig patriotischen britischen Medien gegen diese demütigende Verletzung der Souveränität des Vereinigten Königreichs aufgelehnt?

Nein, Starmer und Lammy hatten wieder einmal nichts zu sagen.

Sie haben noch nicht einmal zugegeben, dass Israel gegen internationales Recht verstößt, indem es den Menschen in Gaza seit mehr als drei Monaten jegliche Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser verweigert, geschweige denn, dass dies tatsächlich Völkermord darstellt.

Stattdessen wurden Lammys Beamte – von denen 300 gegen die fortgesetzte Komplizenschaft Großbritanniens bei den israelischen Gräueltaten protestiert haben – aufgefordert, zurückzutreten, anstatt Einwände auf der Grundlage des Völkerrechts zu erheben.

Laut Quellen im Außenministerium, die vom ehemaligen britischen Botschafter Craig Murray zitiert wurden, hat Lammy auch darauf bestanden, dass alle Erklärungen zu Madleen an den Rechtsberatern der Regierung vorbeigehen.

Warum? Um Lammy eine plausible Ausrede zu liefern, mit der er sich der rechtlichen Verpflichtung Großbritanniens entziehen kann, auf den Angriff Israels auf ein unter britischem Schutz fahrendes Schiff zu reagieren.

Die Medien haben unterdessen ihren Teil dazu beigetragen, dieses flagrante Verbrechen zu vertuschen – ein Verbrechen, das sich vor aller Augen ereignet hat und nicht in der bequemen „Nebelwand des Krieges” in Gaza versteckt wurde.

Ein Großteil der Presse übernahm den Begriff „Selfie-Yacht” als wäre es ihr eigener. Als wären Thunberg und der Rest der Besatzung Vergnügungssüchtige, die ihre Social-Media-Plattformen promoten, anstatt ihr Leben zu riskieren, indem sie sich der Macht eines völkermordenden israelischen Militärs entgegenstellen.

Sie hatten guten Grund, Angst zu haben. Schließlich hat das israelische Militär vor 15 Jahren 10 ihrer Vorgänger erschossen – Aktivisten auf dem Hilfsschiff Mavi Marmara, das auf dem Weg nach Gaza war. Israel hat amerikanische Staatsbürger wie Rachel Corrie, britische Staatsbürger wie Tom Hurndall und renommierte Journalisten wie Shireen Abu Akleh kaltblütig ermordet.

Und wer sich noch länger zurückerinnert, weiß, dass die israelische Luftwaffe 1967 bei einem zweistündigen Angriff auf die USS Liberty mehr als 30 amerikanische Soldaten tötete und 170 weitere verwundete. Der Jahrestag dieses Verbrechens – das von jeder US-Regierung vertuscht wurde – wurde von den Überlebenden am Tag vor dem Angriff auf die Madleen begangen.

„Festgenommen”, nicht entführt

Die trivialisierenden Verleumdungen der Madleen-Besatzung durch Israel wurden unkritisch von Sky News und The Telegraph bis hin zu LBC und Piers Morgan wiederholt.

Seltsamerweise waren Journalisten, die die Flut von Selfies, mit denen israelische Soldaten ihre Kriegsverbrechen in den sozialen Medien verherrlichten, kaum zur Kenntnis genommen hatten, sehr empfänglich für eine angeblich narzisstische Selfie-Kultur, die unter Menschenrechtsaktivisten grassiere.

Je schwerwiegender die Gräueltaten Israels in Gaza, desto stiller wird die BBC

Weiterlesen »

Als Thunberg am Dienstag nach Europa zurückkehrte, setzten die Medien ihren Angriff auf die englische Sprache und den gesunden Menschenverstand fort. Sie berichteten, sie sei aus Israel „deportiert“ worden, als hätte sie sich illegal nach Israel eingeschleust, anstatt von der israelischen Armee gewaltsam dorthin verschleppt worden zu sein.

Aber selbst die sogenannten „seriösen“ Medien verschwiegen die Bedeutung sowohl von Madleens Reise nach Gaza als auch von Israels Gesetzesverstößen. Vom Guardian und der BBC bis zur New York Times und CBS wurde Israels krimineller Angriff als „Abfang“ oder „Umleitung“ des Hilfsschiffs und als „Übernahme der Kontrolle“ über das Schiff durch Israel dargestellt. Für die westlichen Medien wurde Thunberg „festgenommen“, nicht entführt.

Die Darstellung stammte direkt aus Tel Aviv. Es war eine absurde Erzählung, in der Israel als notwendig dargestellt wurde, um die Ordnung in einer Situation gefährlicher Regelverstöße und Anarchie durch Aktivisten auf einer sinnlosen und zwecklosen Exkursion nach Gaza wiederherzustellen.

Die Berichterstattung war nicht deshalb so einheitlich, weil sie irgendeiner Realität entsprach, sondern weil es sich um reine Propaganda handelte – eine narrative Verdrehung, die nicht nur den Interessen Israels diente, sondern auch denen einer westlichen Politik- und Medienklasse, die tief in den Völkermord Israels verwickelt ist.

Bewaffnung von Kriminellen

Ein weiteres eklatantes Beispiel für diese Kollusion ist die Entscheidung der westlichen Medien, die eigentlich brisanten Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu aus der vergangenen Woche fast sofort zu verschweigen.

Er gab zu, dass Israel kriminelle Banden in Gaza bewaffnet und enge Beziehungen zu ihnen unterhält.

Er reagierte damit auf Äußerungen von Avigdor Lieberman, einem ehemaligen politischen Verbündeten, der nun zu einem Rivalen geworden ist, wonach einige der von Israel unterstützten Personen der dschihadistischen Gruppe Islamischer Staat angehören. Der prominenteste unter ihnen ist Yasser Abu Shabab.

Die westlichen Medien ignorierten diese Enthüllung entweder oder akzeptierten pflichtbewusst Netanjahus eigennützige Charakterisierung dieser Verbindungen als eine Allianz der Zweckmäßigkeit: eine Allianz, die darauf abzielt, die Hamas zu schwächen, indem sie „rivalisierende lokale Kräfte“ fördert und neue „Möglichkeiten für die Nachkriegsregierung“ eröffnet.

Das eigentliche Ziel – oder vielmehr die beiden Ziele: eines kurzfristige, das andere langfristige – sind weitaus zynischer und beunruhigender.

Vor mehr als sechs Monaten begannen palästinensische Analysten und die israelischen Medien zu warnen, dass Israel – nachdem es die regierenden Institutionen Gazas, einschließlich seiner Polizei, zerstört hatte – Hand in Hand mit neu erstarkten kriminellen Banden zusammenarbeite.

Das unmittelbare Ziel Israels, die Kriminellen zu bewaffnen und sie in mächtige Milizen zu verwandeln, bestand darin, den Zusammenbruch von Recht und Ordnung zu verschärfen. Dies diente als Auftakt für eine doppelte israelische Desinformationskampagne.

Anstelle des vertrauenswürdigen und weit verzweigten Verteilungsnetzes der UNO in Gaza waren die vier „Hilfszentren“ der GHF perfekt darauf ausgelegt, Israels genozidale Ziele voranzutreiben.

Diese Banden wurden in eine hervorragende Position gebracht, um Lebensmittel aus dem seit langem etablierten Hilfsverteilungssystem der Vereinten Nationen zu plündern und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die Plünderungen halfen Israel, fälschlicherweise zu behaupten, dass die Hamas Hilfsgüter der UN stahl und dass die internationale Organisation sich als unfähig erwiesen habe, humanitäre Operationen in Gaza durchzuführen.

Israel und die USA machten sich dann daran, eine Söldner-Frontgruppe zu gründen – irreführenderweise „Gaza Humanitarian Foundation“ genannt –, um eine Scheinersatzoperation durchzuführen.

Anstelle des bewährten und weit verzweigten Verteilungsnetzes der UN in Gaza waren die vier „Hilfszentren“ der GHF perfekt darauf ausgelegt, Israels genozidale Ziele voranzutreiben.

Sie befinden sich in einem schmalen Streifen Land neben der Grenze zu Ägypten. Die Palästinenser sind gezwungen, sich selbst ethnisch zu säubern und sich in einem winzigen Gebiet Gazas zusammenzudrängen – wenn sie überhaupt noch Hoffnung auf Nahrung haben wollen –, um sich auf ihre Vertreibung in den Sinai vorzubereiten.

Sie wurden in ein massiv überfülltes Gebiet ohne Platz und Einrichtungen getrieben, wo die Ausbreitung von Krankheiten vorprogrammiert ist und wo sie leichter von israelischen Bomben massakriert werden können.

Vertriebene Palästinenser kehren am 8. Juni 2025 aus einem Hilfszentrum im Zentrum von Gaza zurück (AFP)

Die zunehmend unterernährte Bevölkerung muss lange Strecken zurücklegen und in der Hitze in riesigen Menschenmengen warten, in der Hoffnung auf kleine Lebensmittelrationen. Diese Situation ist darauf ausgelegt, Spannungen zu schüren und zu Chaos und Kämpfen zu führen. All dies bietet israelischen Soldaten einen idealen Vorwand, um die „Hilfsgüterverteilung“ im Interesse der „öffentlichen Sicherheit“ präventiv einzustellen und in die Menschenmengen zu schießen, um „Bedrohungen zu neutralisieren“, wie es Tag für Tag mit tödlichen Folgen geschieht.

Die wiederholten Massaker an diesen „Hilfszentren“ bedeuten, dass die Schwächsten – diejenigen, die Hilfe am dringendsten benötigen – vergrault wurden, sodass Gangmitglieder wie Abu Shabab die Beute für sich allein genießen können. Am Mittwoch massakrierte Israel mindestens 60 Palästinenser, von denen die meisten auf der Suche nach Nahrung waren, in einem bereits normalisierten, täglichen Ritual des Blutvergießens, das kaum noch Schlagzeilen macht.

Gaza Humanitarian Foundation: Israels neues Modell für bewaffnete Hilfe

Amira Nimerawi

Weiterlesen »

Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, hat Israel seine eigenen Drohnenaufnahmen von genau den kriminellen Banden, die es bewaffnet, falsch dargestellt, indem es sie als angeblichen Beweis dafür verwendet, dass die Hamas Lebensmittel stiehlt und dass Israel die Verteilung der Hilfsgüter kontrollieren muss.

All dies ist so durchsichtig und widerwärtig, dass es einfach erstaunlich ist, dass es nicht im Vordergrund der westlichen Berichterstattung steht, während Politiker und Medien sich darüber sorgen, wie „unerträglich die Lage” in Gaza geworden ist.

Stattdessen haben die Medien weitgehend als gegeben hingenommen, dass die Hamas „Hilfsgüter stiehlt”. Die Medien haben sich auf eine völlig falsche, von Israel angeheizte Debatte über die Notwendigkeit einer „Reform” der Hilfsgüterverteilung eingelassen. Und die Medien haben sich nicht klar dazu geäußert, ob es israelische Soldaten sind, die diejenigen erschießen, die Hilfe suchen.

Und natürlich haben die Medien sich geweigert, die einzig vernünftige Schlussfolgerung aus all dem zu ziehen: dass Israel einfach das Chaos ausnutzt, das es selbst verursacht hat, um Zeit für seine Hungerkampagne zu gewinnen, mit der es mehr Palästinenser töten will.

Kalibrierter Warlordismus

Aber es steht noch viel mehr auf dem Spiel. Israel mästet diese kriminellen Banden für eine größere Rolle in der Zukunft, in dem, was früher als „der Tag danach“ bezeichnet wurde – bis klar wurde, dass dieser Tag nach der Vollendung des Völkermords an den Palästinensern kommen würde.

Für Palästinenser ist es keine Überraschung, von Netanjahu bestätigt zu bekommen, dass Israel kriminelle Banden in Gaza bewaffnet, sogar solche, die Verbindungen zum Islamischen Staat haben.

Es sollte auch keinen Journalisten überraschen, der wie ich viel Zeit in einer palästinensischen Gemeinde verbracht und Israels koloniale Kontrollmechanismen über die palästinensische Gesellschaft studiert hat.

Seit Jahren besteht Israels ultimative Vision für die Palästinenser – sofern sie nicht vollständig aus ihrer historischen Heimat vertrieben werden können – in einem sorgfältig kalibrierten Warlordismus.

Palästinensische Akademiker haben seit mindestens zwei Jahrzehnten – lange vor dem tödlichen Ausbruch der Hamas aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 – verstanden, warum Israel so viel Energie darauf verwendet hat, die Institutionen der palästinensischen nationalen Identität im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem Stück für Stück zu zerstören.

Das Ziel, so haben sie mir und allen anderen, die es hören wollten, gesagt, sei es, die palästinensische Gesellschaft so auszuhöhlen, so zu zermürben durch die Herrschaft rivalisierender krimineller Banden, dass eine Staatsgründung undenkbar würde.

Der palästinensische Politologe Muhammad Shehada beobachtet die Ereignisse in Gaza wie folgt: „Israel benutzt [die Banden] NICHT, um die Hamas zu bekämpfen, sondern um Gaza von innen heraus zu zerstören.“

Seit Jahren besteht Israels ultimative Vision für die Palästinenser – sofern sie nicht vollständig aus ihrer historischen Heimat vertrieben werden können – in einem sorgfältig kalkulierten Kriegsherrschaftssystem. Israel würde eine Reihe krimineller Familien in ihren geografischen Kerngebieten bewaffnen.

Jede würde über genügend leichte Waffen verfügen, um die lokale Bevölkerung zu terrorisieren und benachbarte Familien zu bekämpfen, um die Grenzen ihres Herrschaftsgebiets zu definieren.

Keine von ihnen hätte die militärische Macht, es mit Israel aufzunehmen. Stattdessen müssten sie um die Gunst Israels konkurrieren – das sie wie einen aufgeblasenen Paten behandeln würden – in der Hoffnung, sich einen Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu verschaffen.

In dieser Vision sollen die Palästinenser – eine der am besten ausgebildeten Bevölkerungsgruppen im Nahen Osten – in einen permanenten Zustand des Bürgerkriegs und einer Politik des „Überlebens des Stärkeren“ getrieben werden. Israels Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt der Palästinenser ebenso effektiv zu zerstören, wie es die Städte Gazas „in die Steinzeit zurückgebombt“ hat.

Göttlich gesegnet

Das ist eine einfache Geschichte, die der europäischen Öffentlichkeit nur allzu vertraut sein sollte, wenn sie in ihrer eigenen Geschichte gebildet wäre.

Jahrhundertelang breiteten sich die Europäer aus – getrieben von einem fanatischen Überlegenheitsdenken und dem Wunsch nach materiellem Gewinn –, um die Länder anderer zu erobern, Ressourcen zu stehlen und die Einheimischen, die ihnen im Weg standen, zu unterwerfen, zu vertreiben und zu vernichten.

Für die Palästinenser bedeutet Existenz Widerstand gegen Israels Vernichtungskrieg

Weiterlesen

Die Ureinwohner wurden immer entmenschlicht. Sie waren immer Barbaren, „menschliche Tiere“, selbst als wir – die Mitglieder einer angeblich überlegenen Zivilisation – sie abschlachteten, aushungerten, ihre Häuser zerstörten und ihre Ernten vernichteten.

Unsere Mission der Eroberung und Ausrottung war immer göttlich gesegnet. Unser Erfolg bei der Ausrottung der Ureinwohner, unsere Effizienz beim Töten, war immer ein Beweis für unsere moralische Überlegenheit.

Wir waren immer die Opfer, selbst wenn wir demütigten, folterten und vergewaltigten. Wir standen immer auf der Seite der Gerechtigkeit.

Israel hat diese Tradition einfach in die Moderne übertragen. Es hat uns einen Spiegel vorgehalten und gezeigt, dass sich trotz all unserer großspurigen Reden über Menschenrechte nichts wirklich geändert hat.

Es gibt einige wenige, wie Greta Thunberg und die Besatzung der Madleen, die bereit sind, mit ihrem Beispiel zu zeigen, dass wir mit der Vergangenheit brechen können. Wir können uns weigern, Menschen zu entmenschlichen. Wir können uns weigern, uns an industrieller Grausamkeit zu beteiligen. Wir können uns weigern, durch Schweigen und Untätigkeit unsere Zustimmung zu geben.

Aber zuerst müssen wir aufhören, auf die Sirenenrufe unserer politischen Führer und der milliardenschweren Medien zu hören. Nur dann können wir vielleicht lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind unter www.jonathan-cook.net zu finden.

Übersetzt mit Deepl.com

