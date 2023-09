Largest ancient cemetery ever discovered in Gaza unearthed Gaza holds a rich history due to its strategic location along ancient trade routes connecting Egypt and the Levant.

Größter jemals entdeckter antiker Friedhof in Gaza ausgegraben

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. September 2023

Der Gazastreifen blickt auf eine reiche Geschichte zurück, da er strategisch günstig an den alten Handelsrouten zwischen Ägypten und der Levante liegt.

Palästinensische Arbeiter stießen im Gazastreifen auf antike römische Gräber, darunter zwei kunstvoll gestaltete Bleisarkophage, die über 2.000 Jahre alt sind, berichtet AP.

Archäologen bejubeln diesen Fund als den größten Friedhof, der je in Gaza ausgegraben wurde. Die unerwartete Enthüllung der Stätte erfolgte im vergangenen Jahr während der Bauarbeiten für ein von Ägypten finanziertes Wohnbauprojekt in der Nähe der Stadt Jabalia im nördlichen Gaza-Streifen.

Seit der ersten Entdeckung wurden mit Unterstützung französischer Archäologieexperten sorgfältige Ausgrabungen auf dem 2.700 Quadratmeter großen Gelände durchgeführt.

Der Gazastreifen blickt auf eine reiche Geschichte zurück, da er strategisch günstig an den alten Handelsrouten zwischen Ägypten und der Levante liegt. Allerdings sind die archäologischen Schätze Palästinas durch eine Reihe von Faktoren, allen voran die israelische Besatzung, gefährdet.

Der französische Archäologe Rene Elter, der die Ausgrabungen leitet, gab Einblicke in die Funde: „Alle diese Gräber sind fast schon ausgegraben und haben eine große Menge an Informationen über das kulturelle Material und auch über den Gesundheitszustand der Bevölkerung und die Krankheiten, an denen die Bevölkerung möglicherweise litt, ans Licht gebracht.“

Neben den Sarkophagen restauriert Elters Team akribisch die ausgegrabenen Skelette und setzt die Fragmente der Tongefäße zusammen.

Die Skelette werden außerhalb des Gazastreifens weiter untersucht, bevor sie an das Ministerium für Altertümer und Tourismus in Gaza zurückgehen.

Elter betonte die Notwendigkeit eines engagierten Teams, das die archäologischen Arbeiten in Gaza beaufsichtigt: „Die Bewohner des Gazastreifens verdienen es, ihre Geschichte zu erzählen. Der Gazastreifen verfügt über eine Fülle potenzieller archäologischer Stätten, aber die Überwachung jeder einzelnen ist angesichts der rasanten Entwicklung keine Kleinigkeit“. Übersetzt mit Deepl.com

