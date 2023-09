Israelis clash over religion guidlines in ‚culutral war‘ on Yom Kippur Israeli media reports that Israeli settlers engaged in physical fights over prayer and gender segregation during the holiday rituals.

Israelis streiten über religiöse Richtlinien in einem „kulturlosen Krieg“ an Jom Kippur

Von Al Mayadeen Englisch

26. September 2023

Israelische Medien berichten, dass sich israelische Siedler während der Feiertagsrituale körperliche Auseinandersetzungen über Gebete und Geschlechtertrennung lieferten.

Wie israelische Medien am Montag berichteten, kam es an Jom Kippur zu Zusammenstößen zwischen israelischen Siedlern, die die Geschlechtertrennung befürworten, und solchen, die dagegen sind.

Der israelische Nachrichtensender Channel 12 bezeichnete den Vorfall als „Kulturkrieg“ innerhalb „Israels“ und hob hervor, dass der Streit über die Gebetstrennung, insbesondere die Trennung von Frauen und Männern während des Feiertags in Tel Aviv, zu Konfrontationen und körperlichen Auseinandersetzungen eskalierte.

„Wir haben Reibereien erlebt, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie gestern auf dem Dizengoff-Platz. Nichtsdestotrotz haben wir solche Vorfälle in Ramat Aviv und anderen Gebieten beobachtet. In einigen Fällen berichteten Menschen von Zusammenstößen mit der Polizei“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte daraufhin: „An Jom Kippur haben die Demonstranten während ihrer Gebete gegen Juden gehetzt“ und fügte hinzu: „Es scheint, dass der Hass der extremen Linken keine Grenzen kennt.“

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid reagierte auf Netanjahus Erklärung mit den Worten: „Die Demonstranten haben für das Judentum demonstriert, nicht gegen es. Der Ministerpräsident [Netanjahu] sollte sich an diesem Feiertag jeglicher Aufwiegelung und Spaltung enthalten“.

Es ist bemerkenswert, dass der israelische Staatspräsident Isaac Herzog zuvor bekräftigt hat, dass sich die Spaltungen innerhalb „Israels“ vertieft haben und schmerzhafter geworden sind, und seine Besorgnis über die laufenden Entwicklungen innerhalb der israelischen Gesellschaft zum Ausdruck brachte. Übersetzt mit Deepl.com

