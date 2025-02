https://english.almayadeen.net/articles/analysis/britain–operation-gladio-s-secret–headquarters



Großbritannien: Das geheime „Hauptquartier“ von Operation Gladio

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

11. Februar 2025

Operation Gladio war ein verdecktes NATO-Programm, das Geheimdienstgruppen für Angriffe unter falscher Flagge und politische Destabilisierung einsetzte, wobei Großbritannien und die CIA eine zentrale Rolle spielten.

Das vielleicht auffälligste Merkmal der Operation Gladio ist auch das am wenigsten bekannte (Illustriert von Mahdi Rteil für Al Mayadeen English)

„Operation Gladio“ ist der Sammelbegriff für ein berüchtigtes Programm aus der Zeit des Kalten Krieges, bei dem angloamerikanische Geheimdienste und die NATO in Zusammenarbeit mit Mafia-Elementen und faschistischen Paramilitärs ein paneuropäisches Netzwerk geheimer ‚Stay-Behind‘-Einheiten für bewaffneten Widerstand aufbauten. Ihr vorgeblicher Zweck bestand darin, jederzeit auf eine mögliche künftige sowjetische Invasion reagieren zu können. In Wirklichkeit führten diese Guerillagruppen unter falscher Flagge Angriffe, Attentate, Raubüberfälle, Bombenanschläge mit vielen Opfern und andere Brandanschläge durch, um die westliche Linke zu diskreditieren, während sie eine „Strategie der Spannung“ schürten. Ihr Ziel war einfach:

„Ihr solltet Zivilisten, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen außerhalb der politischen Arena angreifen. [Dies würde] die Öffentlichkeit dazu zwingen, sich an den Staat zu wenden und mehr Sicherheit zu fordern … Die Menschen würden bereitwillig ihre Freiheit gegen die Sicherheit eintauschen, auf der Straße, in Zügen oder in einer Bank spazieren gehen zu können. Das war die politische Logik hinter den Bombenanschlägen. Sie bleiben unbestraft, weil der Staat sich nicht selbst verurteilen kann.“

Diese ehrliche Erklärung stammt von einem italienischen Faschisten, der 1984 wegen eines Autobombenanschlags, bei dem zwölf Jahre zuvor drei Polizisten getötet und zwei verletzt wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Anschlag sollte den Roten Brigaden, einer militanten linken Gruppe, in die Schuhe geschoben werden. Die Aufdeckung dieser falschen Flagge spielte eine bedeutende Rolle dabei, die Operation in der Folge öffentlich aufzudecken. Dreieinhalb Jahrzehnte später ist jedoch noch immer vieles unklar und ungewiss, was Gladio betrifft, und die Beweiskette ist längst kalt.

Das vielleicht auffälligste Merkmal der Operation Gladio ist auch das am wenigsten bekannte. Die Operation wird in der Regel als eine hauptsächlich von der CIA geleitete Operation verstanden und dargestellt. In Wirklichkeit diente Großbritannien während des Kalten Krieges als Inspiration, Hauptquartier und Ausbildungsstätte für alle „Stay-Behind“-Geheimarmeen Europas, wobei der MI6 die Führung bei der Bewaffnung dieser Fraktionen übernahm und ihre Brandaktivitäten leitete. Diese wenig bekannte Geschichte ist von enormer aktueller Relevanz, da London das Gladio-Modell im Ausland bis heute heimlich weiterführt.

Im November 2024 deckte The Grayzone auf, wie eine vom Verteidigungsministerium im Geheimen geschaffene Zelle aus Militär- und Geheimdienstveteranen, die als Projekt Alchemy bezeichnet wird, den Auftrag hat, „die Ukraine um jeden Preis am Kämpfen zu halten“.

Seit den ersten Tagen des Stellvertreterkrieges hat die Einheit eine Strategie entwickelt und eine Vielzahl von kriegerischen Handlungen, sowohl verdeckt als auch offen, inszeniert, um den Konflikt zu eskalieren und eine Verhandlungslösung zu verhindern. Zu den wichtigsten ihrer ersten Empfehlungen gehörte die Schaffung einer „Stay-Behind“-Einheit im Stil von Gladio, die auf russischem Gebiet Attentate und Sabotageakte verüben sollte.

„The Meanest“

Einen einzigartigen Einblick in die zentrale Rolle Großbritanniens bei der Operation Gladio bieten Interviews mit Francesco Cossiga, die im November 2010 im Bulletin of Italian Politics, einer politikwissenschaftlichen Zeitschrift, veröffentlicht wurden. Cossiga, der während der „bleiernen Jahre“ Roms voller Blutspuren und darüber hinaus ein prominenter Politiker war, sei „stets stolz auf seine Verbindung“ zu Gladio gewesen und habe sich persönlich „die Schaffung von Antiterror-Schnelleinsatzkräften in Italien“ zugeschrieben, die mit Roms „Stay-Behind“-Paramilitärs verbunden waren, so das Magazin.

Während der Interviews enthüllte Cossiga, dass diese „Spezialeinheiten“ nach einer Europareise ins Leben gerufen wurden, bei der er sich von „verschiedenen Modellen“ von Spezialeinheiten inspirieren ließ. Wiederholte Besuche im Basislager der britischen SAS, wo ihm „Modelldörfer“ gezeigt wurden, in denen Soldaten ausgebildet wurden, die während Londons brutaler „Aufstandsbekämpfung“ gegen die katholische Minderheit der Provinz in Nordirland stationiert waren, überzeugten ihn, „sich für das britische Modell zu entscheiden“. Cossiga erklärte: „Die Briten waren die gemeinsten von allen“ – und außerdem, falls die Aktivitäten von Gladio jemals ans Licht kommen sollten:

„könnte ich mich immer damit verteidigen, dass ich mich für das Modell der ältesten parlamentarischen Demokratie der Welt entschieden habe.“

Außerdem, so Cossiga, sei Großbritannien das „Hauptquartier“ jeder europäischen „Stay-Behind“-Organisation. Genauer gesagt, Fort Monckton, wo MI6-Agenten in allen verdeckten Disziplinen ausgebildet werden, darunter Überwachung, Sabotage, Attentate, Fallenstellen und andere verdeckte Operationen. Laut Cossiga erhielten auch die italienischen Gladio-Legionen und „Sonderdienste“ in dieser Einrichtung und vom SAS eine Ausbildung in diesen mörderischen dunklen Künsten. Eine geheime Basis in Sardinien wurde auch „der CIA und anderen Geheimdiensten zur Verfügung gestellt“, um „Stay-behind“-Operationen im Land und darüber hinaus zu verstärken.

Trotz alledem und eines Berichts des italienischen Geheimdienstes aus dem Jahr 1959, in dem klar und deutlich festgestellt wurde, dass „inländische Bedrohungen“ ein dediziertes „Stay-behind“-Ziel seien, wies Cossiga vehement jeden Hinweis darauf zurück, dass die Operation Gladio jemals „dazu gedacht war, Subversion durch lokale politische Elemente zu bekämpfen“. Sein einziger Zweck, so betonte er, sei es, einer Invasion durch die Sowjetunion zu widerstehen, die nie stattgefunden habe. Doch Cossigas wenig überzeugende Verleugnung geriet ins Wanken, als er gefragt wurde, ob er es für möglich halte, dass Sicherheits- und Geheimdienste „ohne die implizite oder explizite Zustimmung einer Regierung handeln“:

„Ja, das ist möglich. Es gibt eine gewisse Autonomie, und es ist nicht so, dass ein Geheimdienst seiner Regierung sagen muss, was er tut. Die Regierung legt Ziele fest, aber sie muss nicht wissen, mit welchen Mitteln der Dienst diese Ziele erreicht. Sie will es auch nicht wissen. Einen Geheimdienst, der sich an die Regeln hält, gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn der MI5 das Gesetz befolgen müsste, könnte er genauso gut die Special Branch von Scotland Yard (die politische Polizei Großbritanniens) einsetzen.“

„Repressive Gegenreaktion“

Cossigas Diskussion über die Ermordung von Aldo Moro – angeblich sein „Vertrauter und Freund“, an dessen „politische Philosophie“ er leidenschaftlich festhielt – lässt weitere Alarmglocken läuten. Moro war ein altgedienter Mitte-Rechts-Staatsmann Italiens, der in den 1960er und 70er Jahren fünfmal Premierminister des Landes war. Er war damals wie heute hoch angesehen und wurde im März 1978 auf dem Weg zu einem historischen Treffen entführt, bei dem er einer Koalitionsregierung grünes Licht geben und die Kommunistische Partei Italiens zum ersten Mal offiziell in die Regierung bringen sollte.

Nach 55 Tagen in Gefangenschaft wurde Moro hingerichtet, seine von Kugeln durchlöcherte Leiche wurde in einem Kofferraum in der Innenstadt von Rom zurückgelassen, um zu verrotten und von den Behörden gefunden zu werden. Laut Cossiga – dem damaligen Innenminister – waren die offiziellen Rettungsbemühungen umfassend und weitreichend. „Wir haben alles versucht“, verkündete er, einschließlich „Luftpatrouillen … mit Infrarotsensoren, die die Wärme menschlicher Körper erfassen“, um den entführten Ministerpräsidenten zu finden. Cossiga soll auch die von der SAS ausgebildete italienische Spezialeinheit Comsubin auf Razzien vorbereitet haben, um Moro zu finden.

Cossiga berichtete, wie „eines Abends“ während Moros Gefangenschaft die Behörden „Informationen erhielten“, dass er „sich an einem bestimmten Ort aufhalten könnte“. Comsubin wurde daraufhin mobilisiert, wobei ein Arzt den Auftrag erhielt, „sich auf Moro zu stürzen, falls es zu einer Schießerei kommen sollte“. Cossiga bemerkte aufgeregt, dass der betreffende Mediziner nicht nur sein „Klassenkamerad in der Schule“ war, sondern „später der effektive Kommandeur von Gladio wurde!“ Dieser außergewöhnliche Zufall könnte erklären, warum Comsubin, wie das Bulletin of Italian Politics berichtet, während Moros Gefangenschaft tatsächlich „keinerlei Razzien durchgeführt hat“.

Dieser eklatante Widerspruch bestätigt tendenziell die Schlussfolgerungen des italienischen Sicherheits- und Geheimdienstveteranen Roberto Jucci, dass die Jagd auf Moro zum Scheitern verurteilt war. Im März 2024 deckte er öffentlich auf, dass das formelle, von ausländischen Beratern eingesetzte Komitee, das zur Rettung Moros gegründet wurde, „größtenteils“ aus Personen bestand, die mit Propaganda Due – auch bekannt als P2 – in Verbindung standen, einer mit der CIA verbundenen Freimaurerloge, die untrennbar mit der Operation Gladio verbunden ist. Diese fanatischen Antikommunisten waren laut Jucci entschlossen, Moro „politisch und physisch“ zu vernichten und so die Entwicklung einer radikalen Politik vor Ort zu verhindern.

Juccis Enthüllungen lösten damals im In- und Ausland Schockwellen aus. Doch aus freigegebenen britischen Verteidigungsministerium-Akten vom November 1990, unmittelbar nach der Aufdeckung von Operation Gladio, geht hervor, dass die Verantwortlichen in London sich der unheilvollen Rolle der P2 bei der Sabotage der Rettungsmission für Moro durchaus bewusst waren. Die Freimaurerloge wurde als eine von mehreren „subversiven“ Kräften in Italien beschrieben, die „Terrorismus und Straßengewalt einsetzen, um eine repressive Gegenreaktion gegen die demokratischen Institutionen Italiens zu provozieren“, und zwar im Dienste einer „Strategie der Spannung“.

In diesen Dokumenten wird auch darauf hingewiesen, dass „Indizienbeweise darauf hindeuteten, dass einer oder mehrere von Moros Entführern heimlich Kontakt zum damaligen Sicherheitsapparat Roms hatten“ und dass italienische Geheimdienste „bewusst versäumten, Hinweisen nachzugehen, die zu den Entführern hätten führen und Moro das Leben retten können“. Man könnte sich vernünftigerweise fragen, wie der Geheimdienst Londons über ein solches Wissen verfügen konnte. Die Antwort liegt auf der Hand: Angesichts des anhaltenden Status Großbritanniens als „Hauptquartier“ der Operation Gladio war der MI6 auf die eine oder andere Weise in den Plan zur Neutralisierung Moros verwickelt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Investigativer Journalist.

