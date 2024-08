https://www.palestinechronicle.com/greet-all-the-martyrs-haniyehs-wife-says-goodbye-in-moving-scene-video/



Grüße an alle Märtyrer“ – Haniyehs Frau verabschiedet sich in einer bewegenden Szene (VIDEO)

1. August 2024

Ismail Haniyeh mit seiner Frau, Hajja Umm al-Abed. (Foto: über soziale Medien, Videoaufnahme)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Haniyehs Frau verabschiedete sich mit bewegenden Worten von der Leiche ihres Mannes: „Grüßt alle Märtyrer von Gaza, meine Geliebten, meine Geliebten in dieser Welt und im Jenseits.“

Die von Sarah Haniyeh, der Tochter des verstorbenen Leiters des politischen Büros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniyeh, gesendeten Aufnahmen zeigen die Momente, in denen sich seine Frau Hajja Umm al-Abed von seinem Leichnam verabschiedet, nachdem sie aus Teheran in Doha angekommen ist.

Haniyehs Frau verabschiedete sich mit bewegenden Worten vom Leichnam ihres Mannes: „Grüßt alle Märtyrer von Gaza, meine Geliebten, meine Geliebten in dieser Welt und im Jenseits“.

Ein Clip auf demselben Konto zeigte auch den Sohn des Verstorbenen, wie er sich von der Leiche verabschiedete.

Der Leiter des politischen Büros der Hamas in Teheran war am Mittwoch im Morgengrauen von Israel ermordet worden.

Der Leichnam des verstorbenen Palästinenserführers traf am Donnerstagabend in Doha ein, wo er am morgigen Freitag im Beisein der Öffentlichkeit und der Behörden beigesetzt werden soll.

Die Trauergebete für den Verstorbenen werden nach dem Freitagsgebet in der Imam-Mohamed-bin-Abdul-Wahab-Moschee in Doha abgehalten und anschließend in der Grabstätte des Gründungsimams in Lusail beigesetzt.

(The Palestine Chronicle)

