Die US-Abgeordnete Rashida Tlaib (D-Mich.) hält ein Schild mit der Aufschrift „Kriegsverbrecher“ und „schuldig des Völkermordes“ während der Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress am 24. Juli 2024 in Washington, D.C.

(Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

Guilty of Genocide“: Tlaib protestiert gegen Netanjahus Rede vor dem Kongress

Von Brett Wilkins

24. Juli 2024

„Ich werde niemals nachgeben, wenn es darum geht, der Macht die Wahrheit zu sagen. Die israelische Apartheidregierung begeht einen Völkermord an den Palästinensern.“

Nach ihrerForderung nach der Verhaftung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu während seines Besuchs in Washington, D.C., protestierte die US-Abgeordnete Rashida Tlaib gegen die Rede des rechtsgerichteten Führers am Mittwoch vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, indem sie ein Schild hochhielt, auf dem „Kriegsverbrecher“ und „schuldig des Völkermordes“ stand.

„Sie werden uns nicht auslöschen. Die Palästinenser existieren, und wir verdienen es zu leben. Unsere Anwesenheit heute wird eine Erinnerung daran sein, dass wir nirgendwo hingehen“, sagte Tlaib (D-Mich.) in den sozialen Medien. „Ich werde niemals nachgeben, wenn es darum geht, der Macht die Wahrheit zu sagen. Die israelische Apartheidregierung begeht einen Völkermord an den Palästinensern.“

Tlaib – das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Kongresses – brachte einen Gast mit: Hani Almadhoun, „der über 150 Mitglieder seiner Großfamilie in Netanjahus Völkermord“ in Gaza verloren hat.

„Nachdem er mit ansehen musste, wie seine Schwester gezwungen wurde, Tierfutter zu essen, waren er und seine Familie entschlossen, eine Suppenküche zu gründen, um ihre hungernden Nachbarn zu ernähren“, sagte die Kongressabgeordnete. „Das israelische Apartheidregime setzt den Hunger als Kriegswaffe ein, ein Kriegsverbrechen.

Mehr als 135 Demokraten im Kongress, der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.) und US-Senator Bernie Sanders (I-Vt.) boykottierten Netanjahus Rede.

„Netanjahu ist nicht nur ein Kriegsverbrecher. Er ist ein Lügner„, sagte Sanders in den sozialen Medien. „Alle humanitären Organisationen sind sich einig: Zehntausende von Kindern sind vom Hungertod bedroht, weil seine extremistische Regierung weiterhin die Hilfe blockiert. Die Israelis wollen ihn aus dem Amt haben. Also ist er in den Kongress gekommen, um Wahlkampf zu machen.“

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.)sagte: „Nur damit das klar ist: Netanjahu hat so viele Menschen verloren, dass er nur einen Bruchteil des Kongresses anspricht.“

„Wenn das passiert, füllen sie die Sitze mit Nichtmitgliedern, wie sie es bei Preisverleihungen tun, um den Anschein voller Anwesenheit und Unterstützung zu erwecken.“

Rep. Sara Jacobs (D-Calif.)sagte in den sozialen Medien: „Ich werde heute nicht an der Rede von Premierminister Netanjahu teilnehmen. Sein Militär hat Berichten zufolge über 39.000 Palästinenser getötet. Er hat die Geiseln nicht nach Hause gebracht. Er hat Israel nicht sicherer gemacht. Wir brauchen greifbare Taten, um diesen Krieg und all das Leid zu beenden – und keine gespielten Gesten.“

„Es ist *wegen* meiner jüdischen Erziehung und Werte, dass ich heute nicht an der Rede von Premierminister Netanjahu teilnehmen kann“, erklärte sie.

Rep. Greg Casar (D-Texas) sagte in einer Erklärung: „Ich boykottiere Netanjahus Ansprache. Familien israelischer Geiseln nannten die Rede des Ministerpräsidenten heute einen ‚PR-Gag‘, der sein eigenes Versagen vertuschen soll.“

„Netanjahu hat es nicht nur versäumt, die Geiseln sicher zurückzubringen – er hat fast alle Palästinenser im Gazastreifen getötet, verletzt oder vertrieben, er hat es versäumt, für die Sicherheit der Israelis zu sorgen, und er riskiert die Sicherheit der Vereinigten Staaten, indem er versucht, uns in einen weiteren endlosen Krieg im Nahen Osten zu ziehen“, fuhr er fort.

„Die Vereinigten Staaten müssen die bedingungslose Militärhilfe für die israelische Regierung beenden und stattdessen einen sofortigen Waffenstillstand, die Rückkehr der Geiseln und einen langfristigen Frieden sicherstellen“, fügte Casar hinzu.

Der Abgeordnete Jamaal Bowman (D-N.Y.) wünschte Tlaib in einemSocial-Media-Posting alles Gute zum Geburtstag und schrieb: „An meine Schwester Rashida: Du wurdest für eine Zeit wie diese geboren.“

„Die einzige Palästinenserin im Kongress während eines Genozids an deinem Volk“, fügte er hinzu. „Ich saß während einer Rede dieses Kriegsverbrechers, während meine Kollegen applaudierten. You stand strong. Wir lieben und ehren Sie.“

Stephen Miles, Präsident der Friedensgruppe Win Without War, sagte in einer Erklärung, dass „wir den vielen, vielen Mitgliedern des Kongresses dankbar sind, die sich entschieden haben, der heutigen Rede des israelischen Premierministers Netanjahu vor dem Kongress nicht beizuwohnen.“

„Dies war ein politischer Trick, den sich ein Sprecher des Repräsentantenhauses ausgedacht hat, um politisch zu punkten, und der vom Premierminister als verzweifelter Trick aufgegriffen wurde, um zu versuchen, die massive weltweite Verurteilung und die innenpolitische Opposition, der er sich gegenübersieht, abzuschwächen“, fügte Miles hinzu. „Es ist eine Rede, die niemals hätte gehalten werden dürfen.

Die Vizepräsidentin Kamala Harris, die auch Präsidentin des Senats ist, führte am Mittwoch nicht den Vorsitz bei der Sitzung. Harris, die mutmaßliche demokratische Präsidentschaftskandidatin nach demRückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen Anfang der Woche, wird sich am Donnerstag privat mit Netanjahu treffen.

Netanjahus Rede, die von Gesetzgebern und anderen Anwesenden häufig mit tosendem Applaus bedacht wurde, richtete sich nicht nur gegen die „Monster“ der Hamas, sondern auch gegen die „Achse des Terrors“, die, wie er sagte, „Amerika, Israel und unsere arabischen Freunde konfrontiert“.

„Dies ist kein Kampf der Kulturen, sondern ein Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation, zwischen denen, die den Tod verherrlichen, und denen, die das Leben heiligen“, sagte der Führer einer Nation, deren Streitkräfte mehr als 130.000 Palästinenser in Gaza getötet oder verwundet haben.

Netanjahu verurteilte die „Verleumdungen, die Israel als rassistisch und völkermörderisch darstellen“, die „darauf abzielen, den jüdischen Staat zu dämonisieren und die Juden überall zu dämonisieren“.

Mit Blick auf die pro-palästinensischen Proteste in den Vereinigten Staaten –viele von ihnen unter jüdischer Führung –beklagteNetanjahu, dass „viele Anti-Israel-Demonstranten sich auf die Seite des Bösen stellen. Sie stehen auf der Seite der Hamas. Sie stehen auf der Seite von Vergewaltigern und Mördern“.

„Nach allem, was wir wissen, finanziert der Iran die Proteste, die gerade draußen stattfinden„, sagte Netanjahu und zitierte unbegründeteBehauptungen der Regierung Biden. „Wenn die Tyrannen von Teheran, die Schwule an Kränen aufhängen und Frauen ermorden, weil sie ihr Haar nicht bedecken, Sie loben, fördern und finanzieren, sind Sie offiziell zu nützlichen Idioten des Iran geworden“.

„Einige dieser Demonstranten halten Schilder hoch, auf denen steht: ‚Schwule für Gaza’“, spottete er. „Sie könnten genauso gut Schilder hochhalten, auf denen steht: ‚Hühner für KFC!’“

„Diese Demonstranten skandieren ‚Vom Fluss zum Meer‘, aber viele haben keine Ahnung, von welchem Fluss und welchem Meer sie reden“, fügte der Premierminister hinzu.

Hunderte von Demonstranten unter jüdischer Führung wurden am Dienstag in einem Kongressgebäudefestgenommen, als sie gegen die anhaltende Unterstützung der US-Regierung für Israels Angriff auf den Gazastreifen und Netanjahus bevorstehende Rede protestierten. Tausende weitere Demonstranten gingen am Mittwoch auf die Straßen von Washington, D.C., wo Friedensgruppen das Kapitol umzingeln wollten.

„Es ist ein Kriegsverbrecher in der Stadt„,sagte der Direktor des Council on American Islamic Relations, Nihad Awad, in einer Rede vor den Demonstranten. „Dieser Kriegsverbrecher Netanjahu hat eine lange Geschichte von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

In seiner Rede dankte Netanjahu auch Biden „für seine aufrichtige Unterstützung Israels nach dem grausamen Angriff am 7. Oktober“, der, so der Premierminister, „wie 20 9/11s an einem Tag“ gewesen sei.

Biden hat seine „unerschütterliche“ Unterstützung für den wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten zum Ausdruck gebracht und seit Oktober Milliarden von Dollar an neuer Militärhilfe und mehr als 100 Waffenverkäufe an das Landgenehmigt. Die Biden-Administration hat außerdem mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, mit einem Veto belegt.

Netanjahu forderte die USA auf, noch mehr zu geben: „Gebt uns die Mittel schneller, und wir werden die Arbeit schneller beenden.“

„Der Krieg in Gaza könnte morgen enden, wenn die Hamas sich ergibt, ihre Waffen abgibt und alle Geiseln zurückgibt„, fügte der Premierminister hinzu, der jahrelangmassive finanzielle Unterstützung für die militante Widerstandsgruppe – deren politischer Arm in Gaza regiert –geleistet hat, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen.

Von Brett Wilkins

Am Montagsagte Tlaib, dass Netanjahu während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten verhaftet werden sollte.

„Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher, der Völkermord am palästinensischen Volk begeht“, argumentierte sie. „Es ist eine absolute Schande, dass führende Politiker beider Parteien ihn eingeladen haben, vor dem Kongress zu sprechen. Er sollte verhaftet und an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden“.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hatHaftbefehle gegen Netanjahu, den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Hamas-Führer wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich der Ausrottung, die am und nach dem 7. Oktober begangen wurden, beantragt.

In seiner Rede beschuldigte Netanjahu den IStGH der „Blutschande“ gegen Israel und sagte, das Tribunal „beschuldige Israel auf schändliche Weise, die Bevölkerung des Gazastreifens absichtlich auszuhungern“ – Behauptungen, die auch in dem von Südafrika geführtenVölkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IStGH), von Experten der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsgruppen erhoben wurden.

Die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Cindy McCain,sprach im Mai von einer „ausgewachsenen Hungersnot“ im Gazastreifen, wo Dutzende von Palästinensern – vor allem Kinder – aufgrund von Unterernährung, Dehydrierung und mangelnder medizinischer Versorgung gestorben sind und Hunderttausende von ihnen am Rande des Verhungerns stehen.

Netanjahubeschuldigte den IStGH auch der Lüge, dass die israelischen Streitkräfte „absichtlich auf Zivilisten zielen“, von denen seit Oktober über 39.000, darunter 16.000 Kinder, getötet wurden.

Der Premierminister behauptete, dass Israel „mehr Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, um Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden, als jedes andere Militär in der Geschichte, und zwar über das hinaus, was das internationale Recht verlangt“.

„Der ICC versucht, Israel die Hände zu fesseln und es daran zu hindern, sich selbst zu verteidigen“, sagte Netanjahu. „Und wenn Israels Hände gefesselt sind, sind die Amerikas die nächsten.“

„Die Hände des jüdischen Staates werden niemals gefesselt sein“, fügte er hinzu. „Israel wird sich immer selbst verteidigen.“

Netanjahu behauptete weiter, dass es während der jüngsten israelischen Offensive in Rafah „praktisch keine zivilen Opfer“ gegeben habe, und ignorierte dabei Hunderte von Palästinensern, darunter viele Frauen und Kinder, die bei israelischen Angriffen auf die Stadt und ihre Umgebung ums Leben kamen, darunter auchmehrere Massaker an Flüchtlingen in Zeltlagern.

Die israelischen Streitkräfte „sollten nicht dafür verurteilt werden, wie sie den Krieg in Gaza führen, sie sollten dafür gelobt werden“, so Netanjahu.

Den israelischen Streitkräften wird vorgeworfen, palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder,zu foltern, zu vergewaltigen und kurzerhand hinzurichten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat Israel im vergangenen Monat in seine so genannte „Liste der Schande“ der Länder aufgenommen, die in Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten Kinder töten und verletzen.

Zusätzlich zu den Problemen mit dem IStGH und dem Völkermordfallentschied der IStGH letzte Woche in einem anderen Fall, dass die 57-jährige israelische Besetzung Palästinas eine illegale Form der Apartheid ist, die „so schnell wie möglich“ beendet werden muss.

