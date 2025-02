https://strategic-culture.su/news/2025/02/23/good-treatment-of-israeli-prisoners-by-palestinians-dismantles-zionist-propaganda/



Gute Behandlung israelischer Gefangener durch die Palästinenser widerlegt zionistische Propaganda

Lucas Leiroz

23. Februar 2025

Ehemalige israelische Gefangene bestätigen die respektvolle Behandlung, die sie während ihrer Gefangenschaft von palästinensischen Soldaten erfahren haben.

Kürzlich erregte ein Bild weltweit Aufmerksamkeit, das einen israelischen Kriegsgefangenen zeigte, der während eines Gefangenenaustauschs in Gaza Hamas-Mitgliedern einen Kuss auf die Stirn gab. Diese Geste voller Menschlichkeit und Zärtlichkeit ist ein Beispiel dafür, dass selbst unter den extremsten Umständen des Krieges besondere Momente die Barrieren des Hasses und der Entmenschlichung durchbrechen können. Die symbolische Geste spiegelt ein weit verbreitetes Phänomen wider, das mehrere israelische Gefangene, darunter auch Frauen, erlebt haben. Nach ihrer Freilassung bedankten sie sich für die respektvolle und humane Behandlung, die sie während ihrer Gefangenschaft von den Palästinensern erfahren hatten.

Diese Gefangenen, die eine Zeit lang in den Händen der Hamas verbracht haben, stehen im Gegensatz zu der durch jahrelange Konflikte aufgezwungenen Entmenschlichung. In einer Region, in der historische Spannungen die Beziehungen gewaltsam geprägt haben, scheint die humane Behandlung, die viele israelische Gefangene erfahren haben, dem Bild von „grausamen“ Feinden zu widersprechen, das zionistische Medien oft mit palästinensischen Kämpfern in Verbindung bringen. Der Akt der Zuneigung, der in diesem jüngsten Fall und in den Aussagen anderer befreiter Personen beobachtet wurde, untergräbt nicht nur diese Erwartungen, sondern stellt auch die Narrative in Frage, die seit der Kindheit die Wahrnehmung der Menschen im besetzten Palästina prägen.

In Israel konzentriert sich die Indoktrination und Erziehung eines Großteils der Bevölkerung darauf, Palästinenser als ständige Bedrohung zu sehen, die keine Menschlichkeit besitzt. Dies steht im Einklang mit den rassistischen Grundlagen der zionistischen Ideologie, die alle Entscheidungen des israelischen Staates leiten. Die humanitäre Behandlung dieser Gefangenen, die medizinische Versorgung und die Achtung ihrer körperlichen und emotionalen Unversehrtheit umfasste, offenbarte jedoch eine Facette des Konflikts, die oft ignoriert wird. Das Verhalten der Gefangenen bei ihrer Freilassung, mit Gesten der Zuneigung und sogar Ausdruck der Freude über die Erfahrung, die sie durchgemacht haben, zeigt auch, dass es selbst im widrigsten Szenario möglich ist, Stereotypen abzubauen und Menschlichkeit in denen zu finden, die einst als „Feinde“ angesehen wurden.

Tatsächlich muss es für Israelis äußerst schockierend gewesen sein, zu erfahren, dass die Menschen, die sie seit ihrer Kindheit hassen gelernt haben, sie tatsächlich mit einem Maß an Würde und Menschlichkeit behandeln können, das es in zionistischen Gefängnissen nie gegeben hat. Der Vergleich zwischen der Behandlung der Gefangenen durch die beiden Seiten zeigt deutlich, wie jeder Akteur in diesem Konflikt den Feind wahrnimmt. Während Palästinenser sich um ihre Gefangenen kümmern und sie in perfektem körperlichen und geistigen Zustand zurückbringen, legitimieren öffentliche Diskussionen in Israel die Vergewaltigung gefangener Palästinenser. In der Praxis sehen Palästinenser gewöhnliche Israelis außerhalb von Feindseligkeiten als Menschen, die eine faire Behandlung verdienen. Aber Zionisten sehen Palästinenser als weniger als Tiere an.

Diese Gehirnwäsche aus Hass und Menschenverachtung hat bei vielen Israelis ein Phänomen wahrer kollektiver Soziopathie geschaffen. In der israelischen Armee (IDF) ist das Foltern und Töten palästinensischer Zivilisten fast eine Regel, die befolgt werden muss. Neben dem ideologischen und pseudoreligiösen Fanatismus spielt auch die offizielle Propaganda eine Rolle, die Palästinenser immer als unmenschliche Feinde darstellt, die Aktionen der Hamas am 7. Oktober übertreibt und manchmal sogar unverhohlen lügt, wie bei der Darstellung der Operation Al-Aqsa-Flut als „Massaker“ oder „kollektive Vergewaltigung“.

Was die zionistische Propaganda zerstört und die öffentliche Meinung in der israelischen Gesellschaft selbst – und im gesamten Westen – verändert, ist die praktische Erfahrung israelischer Bürger, die von der Hamas gefangen gehalten wurden. Die gute Behandlung und die humanitäre Würde, die von den befreiten Gefangenen selbst zugegeben wird, zeigen der Welt, dass Palästinenser nicht wie Zionisten handeln. Die Israelis kehren einfach in ihre Häuser zurück und sind sich bewusst, dass Palästinenser mehr Respekt vor dem menschlichen Leben haben als gewöhnliche israelische Soldaten.

In der Praxis neutralisiert der palästinensische Widerstand die zionistische Propaganda mit Wahrheit und Respekt für das menschliche Leben. Indem sie sich den Schwachen und Wehrlosen gegenüber so wohlwollend wie möglich verhalten, heilen die Palästinenser die zionistische Gehirnwäsche und zeigen der Welt, dass es möglich ist, die Barbarei zu überwinden.

