https://thecradle.co/articles/haifa-and-more-while-israel-massacres-hezbollah-advances



Haifa und mehr: Während Israel mordet, rückt die Hisbollah vor

Von Khalil Nasrallah

23. September 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Die täglichen Mordorgien des Besatzungsstaates im Libanon haben die Fähigkeit der Hisbollah, Vergeltung zu üben, nicht beeinträchtigt. Wichtig ist, dass der Widerstand beabsichtigt, auf jedes krasse Massaker Israels mit einem qualitativen militärischen Vorstoß in die Tiefe und Verwundbarkeit des Feindes zu reagieren.

An der südlibanesischen Front hat sich in den letzten Tagen eine bedeutende Verschiebung vollzogen. Kaum hatte die Regierung von Benjamin Netanjahu ihr neues Kriegsziel, die Rückkehr vertriebener Siedler in ihre Häuser im Norden, verkündet und mit der Verlagerung militärischer Stärke in den Norden begonnen, startete Tel Aviv eine Reihe von Brandanschlägen im gesamten Libanon.

Die erste Salve Israels bestand aus zwei Terroranschlägen, die gleichzeitig in mehreren Teilen des Landes durch die Detonation von Verbraucherelektronikgeräten – Pager und Walkie-Talkies – verübt wurden und bei denen 39 Zivilisten getötet und Tausende weitere dauerhaft erblindet und verstümmelt wurden. Zwei Tage später bombardierten israelische Kampfflugzeuge zwei Wohngebäude in einem südlichen Vorort von Beirut, wobei 54 Menschen, darunter Frauen und Kinder, getötet und mehrere Kommandeure der Eliteeinheit Radwan der Hisbollah, darunter der Anführer der Streitkräfte, Ibrahim Aqil, ermordet wurden, während die Luftangriffe auf Ziele ausgeweitet wurden, die nach Angaben der Israelis die „militärischen Fähigkeiten“ der Hisbollah waren.

Die libanesische Widerstandsbewegung bestreitet nicht, dass die Angriffe auf den südlichen Vorort sowohl für die Hisbollah als auch für ihre Anhänger schmerzhaft waren. Sie stellt jedoch klar, dass die israelischen Angriffe weder ihre militärische Struktur noch ihre Einsatzfähigkeit beeinträchtigt haben. Der Beweis dafür kam schnell, als eine erste Vergeltungsmaßnahme der Hisbollah den Militärflugplatz Ramat David – die Hauptbasis für Luftangriffe der Besatzungsarmee auf den Libanon und Syrien – und den Militärindustriekomplex Rafael südöstlich bzw. nördlich von Haifa zum Ziel hatte.

Diese massiven Vergeltungsmaßnahmen sollten den Besatzungstruppen vor allem bestätigen, dass die Hisbollah nicht vorhat, von ihren erklärten Zielen abzurücken, nämlich Druck auf Tel Aviv auszuüben, um dessen Angriff auf Gaza zu beenden, und dass sie den Israelis nicht erlauben wird, die Gaza-Front von der Libanon-Front zu trennen und zu isolieren, wie es die USA während der gesamten Waffenstillstandsverhandlungen versucht haben.

Bombenangriff auf Dahiyeh

Der Zugang des israelischen Militärs zur Führung des Widerstands ist eindeutig das Ergebnis jahrelanger oder sogar jahrzehntelanger Geheimdienstbemühungen. Es muss anerkannt werden, dass das, was letzten Freitag in Dahiyeh – oder Beiruts südlichem Vorort – geschah, die Fähigkeit Tel Avivs unter Beweis stellte, den Ort eines Treffens von Anführern der Radwan-Streitkräfte, der gepriesenen Hisbollah-Spezialeinheiten, die die Israelis seit Jahren verfolgen, zu identifizieren und ins Visier zu nehmen.

Die Durchführung der Mordoperation, die durch israelische „Lecks“ verstärkt wurde, die ihnen von einer „zuverlässigen Geheimdienstquelle“ mit Zielinformationen versorgt wurden, erweckt den Eindruck, dass israelische Agenten in der Lage waren, eine Sicherheitslücke in der Nähe von Radwans innerem Kreis zu schaffen.

In Wirklichkeit ist es aus mehreren Gründen unmöglich, die Behauptungen Israels zu überprüfen, vor allem, weil Tel Aviv einen Medienkrieg der Desinformation führt und psychologische Kriegsführung einsetzt, um sowohl den Widerstand als auch die eigenen Wähler im Inland ins Visier zu nehmen.

Mit Sicherheit hat die Hisbollah keine weiteren Informationen über den Dahiyeh-Angriff vorgelegt – ob es in ihren Reihen zu einem Sicherheitsverstoß kam oder etwas anderes. Die Widerstandsgruppe ist dafür bekannt, dass sie Informationen aus internen Untersuchungen streng kontrolliert und nur selten von dieser Strategie abweicht. Wenn es der Hisbollah gelingt, neue Informationen aus ihren Untersuchungen des Pager-Terroranschlags in Israel oder des Bombenanschlags in Dahiyeh zu sammeln, wird sie diese sicherlich nur intern nutzen, um ihre Schwachstellen auszubauen und Schwachstellen zu minimieren.

Israels Ziele

Mit dem gewaltsamen Amoklauf des Besatzerstaates gegen den Libanon in der vergangenen Woche wurden mehrere Ziele verfolgt:

Erstens sollte das Kommando- und Kontrollsystem der Hisbollah durch Angriffe auf ihre Kommunikationsnetze und gezielte Angriffe auf zentrale und entscheidende Führungspersonen weitgehend gestört werden.

Zweitens sollte die Hisbollah unter Druck gesetzt werden, sich von der Gaza-Front zurückzuziehen, was kurz- und langfristig strategische Konsequenzen hat.

Drittens versucht Tel Aviv, das Sicherheitsparadigma an seiner Grenze zum Libanon zu ändern und vorteilhaftere Bedingungen zu schaffen, die Israel in seinem elfmonatigen Kampf gegen den libanesischen Widerstand die Oberhand verschaffen. Die Israelis suchen verzweifelt nach neuen, günstigen Einsatzregeln für ihren nördlichen Gegner – ein Ziel, das sie seit dem militärischen Rückzug Israels aus dem Libanon im Jahr 2000 und dann erneut im Jahr 2006 verfolgen.

Viertens bereiten die Israelis den Boden für einen zukünftigen heißen Krieg vor, der es ihnen ermöglichen wird, den Widerstand in einem kritischen politischen Moment anzugreifen, der ihren Interessen dient. Schließlich sollen die jüngsten Angriffe Tel Avivs anderen regionalen Akteuren, insbesondere der Widerstandsachse Westasiens, eine deutliche Botschaft senden, indem sie zeigen, dass sie ihre „Drahtzieher“ effektiv ins Visier nehmen und ausschalten können.

Die Folgen für die Hisbollah

Die Hisbollah hat nicht verhehlt, dass die Terror- und Mordanschläge Israels in der vergangenen Woche, die heute im Süden des Libanon, wo seit dem Morgen Hunderte Zivilisten getötet wurden, heftig anhalten, eine abschreckende und demoralisierende Wirkung hatten. Mehrere Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass der libanesische Widerstand in der Lage war, diese Schläge zu absorbieren und sich schnell anzupassen, ohne dass dies Auswirkungen auf seine Struktur oder seine Einsatzfähigkeiten hatte.

Bisher ist es schwer zu behaupten, dass Tel Aviv sein Ziel, die Führung und Kontrolle der Hisbollah zu stören, erreicht hat. Massive israelische Mordserien im gesamten Libanon werden keine Auswirkungen auf eine Widerstandsbewegung haben, die seit ihrer Gründung Guerillakämpfe führt und sowohl taktisch als auch strategisch und in Bezug auf die qualitative Raketentechnologie enorm an Raffinesse gewonnen hat.

Stattdessen hält die Hisbollah weiterhin fest an ihrer Position fest, dass Israel seinen militärischen Angriff auf Gaza beenden muss, und hat ihre internen Angelegenheiten schnell neu geordnet, um Vergeltung gegen den Besatzerstaat zu üben – und sogar eine neue Phase des Konflikts eingeleitet, die sie als „offene Schlacht der Abrechnung“ bezeichnet, wie der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, während der Beerdigung von Kommandant Ibrahim Aqil in Beirut ankündigte.

Die Ankündigung der neuen Phase wurde durch die Angriffe am Sonntagmorgen autorisiert, als der libanesische Widerstand im Rahmen seiner ersten Vergeltungsmaßnahme den Militärflugplatz Ramat David südöstlich von Haifa und den Militärindustriekomplex Rafael nördlich der Stadt mit Raketen vom Typ Fadi 1 und Fadi 2 angriff.

Botschaften der Vergeltung der Hisbollah

Mit ihrer ersten Vergeltungsmaßnahme und der Erklärung der neuen Kampfphase sendet die Hisbollah folgende Botschaften:

Erstens wurde das Befehls- und Kontrollsystem des Widerstands nicht beschädigt oder einem Ausfall ausgesetzt.

Zweitens reagierte die Hisbollah auf die massive Ausweitung der israelischen Angriffe, indem sie ihre Vergeltungsschläge sofort auf über 50 Kilometer innerhalb des Besatzungsstaates ausweitete. Dies ist Teil der Abschreckungsformel des Widerstands, die Tel Aviv auferlegt wurde: eine „Expansion für Expansion“.

Drittens wird die Hisbollah dem israelischen Gradualismus mit Gradualismus begegnen, um die militärischen Karten ständig neu zu mischen und den Feind dazu zu drängen, viele seiner Berechnungen zu ändern.

Viertens wird sie nicht nur minimale Vergeltungsmaßnahmen einleiten, um die Ziele des Feindes zu durchkreuzen, sondern auch mit starken und demoralisierenden Schlägen reagieren.

Dementsprechend haben Israels ganztägige Flächenbombardements im Südlibanon heute, sein massiver Dahiyeh-Angriff und sein Staatsterrorismus am Dienstag und Mittwoch eine neue Phase der Konfrontation eingeleitet, in der jede Initiative Israels mit einer Gegenmaßnahme beantwortet wird. Vielleicht ist die Szene zu Beginn der „offenen Phase der Abrechnung“ – Wellen von Raketenbeschuss in und um die geschätzte Hafenstadt Haifa des Besatzungsstaates – der deutlichste Indikator dafür, dass die Hisbollah weiterhin geschlossen, fähig und entschlossen ist, mit Israel zu konkurrieren und bei jeder neuen Wendung neue Regeln durchzusetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …