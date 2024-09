https://www.middleeastmonitor.com/20240924-congo-jewish-american-sentenced-to-death-over-coup-plot-linked-to-israeli-mossad/



Kongo: Jüdisch-amerikanischer Staatsbürger wegen Putschversuchs im Zusammenhang mit dem israelischen Mossad zum Tode verurteilt

24. September 2024

Der US-Staatsbürger Benjamin Reuben Zalman-Polun (C), der eines gescheiterten Putschversuchs beschuldigt wird, nimmt am 13. September 2024 an einer Gerichtsverhandlung im Gefängnis Ndolo in Kinshasa teil [HARDY BOPE/AFP via Getty Images]

Ein jüdisch-amerikanischer Staatsbürger wurde in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem gescheiterten Putschversuch zum Tode verurteilt, was zu Kontroversen und angeblichen Verschwörungstheorien über mögliche Verbindungen zum israelischen Geheimdienst Mossad führte.

Benjamin Reuben Zalman-Polun, gebürtig aus Washington DC und Vater von drei Kindern, war einer von 37 Personen, die von einem Militärgericht in Kinshasa wegen ihrer Rolle bei dem missglückten Putsch am 19. Mai zum Tode verurteilt wurden. Der Putschversuch unter der Führung von Christian Malanga, einem Gebrauchtwagenhändler und Goldgräber, zielte darauf ab, die Regierung von Präsident Félix Tshisekedi zu stürzen.

Während des Gerichtsverfahrens haben Nutzer sozialer Medien Fotos verbreitet, die angeblich Verbindungen von Zalman-Polun zur CIA und zum Mossad belegen. Diese Anschuldigungen stammen von einem Foto, das Zalman-Polun und Malanga vor dem Golan Spy Shop, einem Geschäft für Technologie und Sicherheitsbedarf in Tel Aviv, zeigt.

Der gescheiterte Putsch, der teilweise live im Internet übertragen wurde, forderte sechs Todesopfer. NPR berichtet, dass Zalman-Polun im Präsidentenpalast anwesend war, bevor Malanga von der kongolesischen Armee erschossen wurde. Zalman-Polun und zwei weitere Amerikaner wurden bei einem Fluchtversuch am Ufer des Kongo festgenommen.

Während des Prozesses behaupteten die Angeklagten, dass sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, sich an dem Putsch zu beteiligen. Während der Anhörungen gezeigtes Filmmaterial offenbarte die brutalen Umstände ihrer Festnahme. Ein Video zeigt Zalman-Polun, wie er nackt auf einem Flussboot liegt, während Soldaten auf einen Mann schießen, der versucht, wegzuschwimmen.

Das US-Außenministerium hat nicht erklärt, dass Zalman-Polun und die anderen Amerikaner zu Unrecht inhaftiert sind, sodass ein Eingreifen der US-Regierung unwahrscheinlich ist. Die US-Botschafterin in der Demokratischen Republik Kongo, Lucy Tamlyn, verurteilte den Putsch und die Beteiligung amerikanischer Staatsbürger und sagte den kongolesischen Behörden bei ihren Ermittlungen Zusammenarbeit zu.

Nach kongolesischem Recht haben Verurteilte fünf Tage Zeit, um gegen ihr Urteil Berufung einzulegen. Die Demokratische Republik Kongo hat im vergangenen Jahr die Todesstrafe wieder eingeführt und damit ein jahrzehntelanges Moratorium beendet, was die Regierung als Versuch bezeichnete, „Verrat“ auszurotten.

Die Rolle des israelischen Geheimdienstes Mossad bei Staatsstreichen in Afrika und im Nahen Osten gibt immer wieder Anlass zu Spekulationen. In den 1960er und 70er Jahren soll der Mossad im Rahmen der Afrika-Strategie Israels eine Rolle beim Sturz mehrerer Regierungen gespielt haben, darunter die von Patrice Lumumba im Kongo, um gefügige Regime als Gegengewicht zum arabischen Nationalismus zu installieren.

