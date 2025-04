https://www.nachdenkseiten.de/?p=132229



„Halleluja“ – Für Kanzler Scholz agiert Israel in Gaza noch immer völkerrechtskonform Ein Artikel von: Florian Warweg



Seit zwei Monaten blockiert Israel die Einfuhr von Lebensmitteln sowie anderen Grundgütern in den Gazastreifen und produziert damit laut dem Schweizer UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini eine „politisch motivierte Hungersnot“. Ein eklatanter Bruch des humanitären Völkerrechts. Dazu kommen Bombardements von Flüchtlingsunterkünften und Krankenhäusern sowie die nachweisliche gezielte Tötung von Sanitätern im Einsatz durch die israelische Armee. Vor diesem Hintergrund wollten die NachDenkSeiten wissen, ob der geschäftsführende Kanzler seine bisher kommunizierte Haltung, dass Israel sich in Gaza umfassend an das Völkerrecht halte, revidiert hat. Von Florian Warweg. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

https://www.youtube.com/watch?v=AGxleLrQkxw

