Haltet den Dieb!

Von Andreas Schlüter

27. März 2025

„Haltet den Dieb!“ ruft der Meisterdieb auf dem Marktplatz, um die Masse einem virtuellen Täter hinterher zu schicken und sich selbst mit der Beute unbemerkt davon zu machen. Tatsächlich erleben wir so einen Vorgang drehbuchmäßig in ganz großem Maßstab heute in der Weltpolitik!

Der vermeintliche Täter, auf den das westliche, spezell das deutsche Publikum, gehetzt wird, ist Putin. Er sei durch und durch lügenhaft und kriegsgeil, will immer mehr, ja, will gar über die Ukraine hinaus noch schließlich Europa erobern, Er sei ein hemmungsloser Giftmörder. Und böse, wie er sei, habe er nun gar einen US-Präsidenten umgarnt und ihn zu seinem willenlosen Werkzeug gemacht. Da müssen die „guten Europäer“ in die Bresche springen und die Welt vor diesem Finsterling retten!

Ja, so einen Täter gibt es. Nur, er heißt nicht Putin, sondern Netanjahu! Nicht nur der Völkermord innerhalb der seit Jahrzehnten besetzten Gebiete an den Palästinensern geht weiter, sondern die Nachbarländer Israels werden immer wieder angegriffen und der Traum eines „Groß-Israels“ vom Osten Ägyptens in den Westen des Iraks und den Norden Saudiarabiens – von Netanjahus Regierungsmitgliedern teils offen propagiert – wird weiter verfolgt.

Die Putin angelasteten Gift-Anschläge zeigen immer mehr Indizien von „False Flag“, insbesondere auch die Benutzung von Polonium, wie es offenbar zur Ermordung Arafats benutzt wurde. Die simple Frage, wem haben diese Taten genützt, nämlich der westliichen Propaganda, machen die Anschuldigungen gegen Putin dazu immer unglaubwürdiger, was die westlichen Mainstream-Medien aber in keiner Weise irritiert.

Nachdem die Sowjetunion und nachfolgend Russland vom Westen bezüglich der NATO-Osterweiterung aufs Übelste getäuscht wurde, ein Putsch in der Ukraine (durch die USA finanziert) u. a. mit Beteiligung von ukrainischen Nazi-Kräften inszeniert wurde, sowie über 10.000 Menschen in den russisch-sprachigen Gebieten durch diese ukrainischen Kräfte getötet wurden, sah die russische Führung keine andere Möglichkeit, als einzugreifen. Dem gegenüber hat Netanjahu die Hamas durch bestimmte Aktionen bzw. Unterlassungen regelrecht zu dem spektakulären Überfall vom 7. Oktober 2023 eingeladen. Dabei gingen viele israelische Tote (wohl die Mehrzahl) suf die „Hannibal-Direktive“ zurück und die noch verbliebenen Geiseln sind Netanyahu auch schei…egal. Ein halbes Duzend Toter in der Ukraine hat viel Gewicht (natürlich ist jeder Tote einer zu viel), hunderte tote Palästinenser sind in den westlichen Medien der „berechtigten israelischen Selbstverteidigung“ geschuldet. Nun vergleiche man die Behandlung Putins und Netanjahus in den westlichen, speziell deutschen Medien!

Ja, und ein US-Präsident ist in der Tat ein noch willenloseres Werkzeug des Regierungschefs eines anderen Landes als das schon sein Vorgänger war. Dieser Präsident ist Trump! Sein „Dirigent“ ist aber tatsächlich nicht Putin. Mit dem will Trump aus US-Interesse heraus die Eskalation nicht auf die Spitze treiben. Der wirkliche Dirigent Trumps ist Netanyahu! Tatsächlich finden sich alle auf Putin in den europäischen Medien projizierten Eigenschaften bei einem anderen Politiker, nämlich Netanjahu. Dieser stiehlt der Menschheit systematisch die Chance auf ein friedlicheres 2025!

Man ist geneigt festzustellen, kaum jemals finden wir in der Weltpolitik ein so eklatantes Beispiel für die Anwendung des Prinzips „Haltet den Dieb!“!

