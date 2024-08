https://thecradle.co/articles/hamas-confirms-delegation-due-in-cairo-as-israel-continues-to-obstruct-ceasefire



Hamas bestätigt, dass Delegation in Kairo erwartet wird, während Israel den Waffenstillstand weiterhin behindert

Die Anwesenheit israelischer Truppen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und die Entscheidung, welche palästinensischen Gefangenen freigelassen werden sollen, sind weiterhin Hindernisse für ein Waffenstillstandsabkommen

News Desk

AUG 24, 2024

Hamas-Funktionär Izzat al-Rishq (Bildnachweis: CNN)

Eine Hamas-Delegation wird am Abend des 24. August in Kairo eintreffen, um von den Vermittlern über die jüngste Runde der Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Israel im Gazastreifen zu hören, erklärte ein hoher Beamter der palästinensischen Widerstandsbewegung.

„Eine Hamas-Delegation unter der Leitung von Bruder Dr. Khalil Al-Hayya wird heute Abend auf Einladung der vermittelnden Brüder in Ägypten und Katar in Kairo eintreffen, um sich die Ergebnisse der Verhandlungen in Kairo anzuhören“, sagte der Hamas-Funktionär Izzat al-Rishq in einer Erklärung.

Rishq sagte: „Die Hamas bekräftigt ihr Bekenntnis zu dem, was sie am 2. Juli auf der Grundlage von Bidens Rede und der Resolution des UN-Sicherheitsrates vereinbart hat.“

Die Hamas-Delegation wird nicht an den Waffenstillstandsverhandlungen teilnehmen, sondern sich mit ägyptischen Vertretern treffen, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, sagte eine palästinensische Quelle, die mit der Situation vertraut ist, am Samstag gegenüber der Agentur Anadolu, die um Anonymität bat.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Vereinbarung immer wieder an neue Bedingungen geknüpft, während ihm in Israel vorgeworfen wird, er wolle eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch sabotieren.

„Während die Hamas ihre Bereitschaft bekräftigt, das Vereinbarte umzusetzen, verlangt sie, dass Druck auf die Besatzungsmacht ausgeübt wird und diese gezwungen wird, das Abkommen umzusetzen und es nicht länger zu behindern“, so Rishq weiter.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich bereit bin, ein Teilabkommen zu schließen, das einen Teil der Menschen zurückbringt“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Ende Juni dem israelischen Sender Channel 14. „Aber wir sind entschlossen, den Krieg nach der Pause fortzusetzen, um das Ziel der Vernichtung der Hamas zu erreichen. Ich werde das nicht aufgeben.“

CNN berichtet, dass nur etwa 30 der mehr als 100 verbleibenden Israelis, die von der Hamas gefangen gehalten werden, in der ersten Phase eines Waffenstillstands freigelassen werden dürften. Es ist unklar, wie viele von ihnen noch am Leben sind, da viele durch die israelischen Bombenangriffe auf den Gazastreifen in den letzten zehn Monaten getötet wurden.

Die Unterhändler diskutieren noch darüber, wie viele und welche Palästinenser, die derzeit in israelischen Gefängnissen gefangen gehalten werden, im Rahmen des Austauschs freigelassen werden sollen und wie viele Vetorechte Israel bei den von der Hamas beantragten Namen haben wird.

Die israelische Präsenz auf dem Philadelphi-Korridor an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza stellt ebenfalls ein Hindernis dar.

Am Mittwoch dementierte das Büro von Netanjahu einen israelischen Bericht, wonach er einem Rückzug aus dem Korridor zugestimmt habe.

„Die Erreichung aller [israelischen] Kriegsziele“, hieß es in einer Erklärung, ‚erfordert die Sicherung der Südgrenze‘.

Die Beibehaltung der Kontrolle über den Philadelphi-Korridor würde Israel Flexibilität und mehr militärische Optionen für spätere Szenarien geben, fügte CNN hinzu.

Der ranghohe Hamas-Vertreter Hussam Badran erklärte am Freitag gegenüber der BBC, dass die Widerstandsbewegung nichts Geringeres als den Abzug der israelischen Streitkräfte akzeptieren würde und dass Netanjahus Vorgehen zeige, dass er kein Abkommen wolle, sondern „durch leere Verhandlungsrunden manipuliere, um Zeit zu gewinnen“.

Die israelische Delegation in Kairo übergab Ägypten Karten über die geplante Stationierung israelischer Soldaten entlang des Philadelphi-Korridors, berichtete BBC am Samstag.

Während sich die Verhandlungen hinziehen, sind die Palästinenser in Gaza weiterhin neuen Massakern und Zwangsvertreibungen durch Israel ausgesetzt.

Wie die Washington Post im August feststellte: „Mehr als zehn Monate unerbittlicher israelischer Bombardierung haben dazu geführt, dass fast 40.000 Menschen getötet wurden, Zehntausende vermisst werden, ein Großteil des Gazastreifens eingeebnet ist, sich Krankheiten ausbreiten und in Teilen des Gebiets Hungersnot herrscht.“

