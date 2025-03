https://trt.global/world/article/7c93942a14f5



Hamas bezeichnet Schließung der Grenzübergänge im Gazastreifen als „Kriegsverbrechen“ und fordert internationale Maßnahmen

7. März 2025

„Israels Politik des Aushungerns und der kollektiven Bestrafung ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts“, sagt der Sprecher der Hamas.

Palästinenser verrichten am 7. März 2025 das erste Freitagsgebet des Ramadan in einer zerstörten Moschee in Gaza.

verurteilte die Hamas die anhaltende Schließung der Grenzübergänge des Gazastreifens durch Israel und bezeichnete dies als „Verlängerung des andauernden Völkermords“ an den Palästinensern in der belagerten Enklave und als „Kriegsverbrechen“, das ein internationales Eingreifen erforderlich mache.

„Die Verschärfung der Belagerung des Gazastreifens, die Schließung der Grenzübergänge zum sechsten Tag in Folge und die Verhinderung der Einfuhr von humanitärer Hilfe sind Formen des Völkermords, der gegen unser Volk nicht aufgehört hat“, sagte der Hamas-Sprecher Abdul Latif al Qanou in einer Erklärung am Freitag.

Er fügte hinzu: “Israels Politik des Aushungerns und der kollektiven Bestrafung ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts und ein Kriegsverbrechen, das die Welt stoppen und dessen Täter zur Rechenschaft ziehen muss.“

Qanou forderte die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen erneut auf, „die israelische Besatzung dazu zu zwingen, die Übergänge zu öffnen, humanitäre und medizinische Hilfe nach Gaza zu lassen und das Leid der Palästinenser im Gazastreifen zu beenden“.

Israel hat am Sonntag die Einfuhr von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gestoppt, da sich Premierminister Benjamin Netanjahu weigerte, Verhandlungen über die zweite Phase eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Tel Aviv und der Hamas aufzunehmen.

Bei einem brutalen israelischen Angriff auf Gaza seit Oktober 2023 wurden mehr als 48.400 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und mehr als 111.800 verletzt. Der Angriff, der die Enklave in Trümmer legte, wurde im Rahmen eines Waffenstillstands und eines Gefangenenaustauschabkommens, das am 19. Januar in Kraft trat, unterbrochen.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seines Krieges gegen die Enklave.

