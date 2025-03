Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Hamas fordert ein Ende des Gaza-Krieges und benutzt israelische Geiseln als einzigen Verhandlungschip

Israel kann Gaza so viel bombardieren und aushungern, wie es will, wenn es von einer US-Regierung wie der von Donald Trump unterstützt wird. Alles läuft also auf einen einzigen Punkt hinaus – die Geiseln – und die Hamas weiß das

Frauen und Kinder auf der Flucht aus Rafah, Dienstag. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Jack Khoury

19. März 2025, 6:00 Uhr IST

Die Nächte während des Ramadan sind normalerweise lang und fröhlich. Im Laufe des heiligen Monats kehrt sich der Lebensstil vieler Menschen um – sie schlafen tagsüber und bleiben nachts wach. Am Abend nehmen sie das Iftar-Mahl zu sich, um das Fasten zu brechen, bei Tagesanbruch essen sie ihre letzte Mahlzeit vor dem täglichen Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und dazwischen findet ein reger Handel statt.

Bis vor zwei Jahren gehörten im Gazastreifen Cafés, Restaurants und eine belebte Promenade zu diesem geschäftigen Treiben. Das war letztes Jahr, als der Krieg auf seinem Höhepunkt war, nicht der Fall. Doch alle Menschen, die gehofft hatten, dass die Schießereien dieses Jahr zumindest während des Ramadans aufhören würden, mussten am Dienstag feststellen, dass sie sich geirrt hatten.

Die Mitte Januar verkündete Waffenruhe hatte zu Beginn des Ramadans Anfang März Anlass zu Optimismus gegeben. Trotz der enormen Zerstörung in Gaza wurden Anstrengungen zur Erholung unternommen; improvisierte Märkte und Stände wurden aufgebaut und einige Supermärkte und Einkaufszentren wurden wiedereröffnet, wenn auch nur teilweise. An vielen Orten gab es Lebenszeichen, wenn auch nur zaghaft.

Doch in den letzten zwei Wochen wuchsen die Ängste. Der Waffenstillstand wurde aufrechterhalten, aber die Entscheidung Israels, keine humanitäre Hilfe mehr zuzulassen, verschlimmerte die bereits bestehenden Schäden an der Infrastruktur und die gravierenden Engpässe bei Wasser und Strom. Darüber hinaus wurde der Hamas klar, dass ihre direkten Gespräche mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump nicht zu einem umfassenden Waffenstillstandsabkommen und einer Beendigung des Krieges führten. Im Grunde genommen war alles festgefahren.

Dennoch versuchten die Menschen in Gaza, optimistisch zu bleiben. Es ist Ramadan, dachten sie; vielleicht wird der Krieg zumindest bis zum Ende des Monats ausgesetzt. Aber das geschah nicht.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, kurz vor dem Morgengebet und dem Beginn des Fastens, erschütterten erneut Schockwellen von Bomben Gaza. Dutzende Luftangriffe riefen plötzlich die Szenen des Krieges und der Gräueltaten in Erinnerung – Zerstörung und Rauch, heulende Krankenwagen und herzzerreißende Schreie, Tragen, auf denen tote Kinder ins Krankenhaus gebracht wurden.

Der anhaltende Mangel an Krankenwagen und die fehlende Ausrüstung für Ersthelfer verstärkten die Notlage nur noch. Von Pferden und Eseln gezogene Wagen wurden zu improvisierten Krankenwagen.

Ein Iftar-Mahl in Gaza, März. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Die massiven Luftangriffe töteten Hunderte von Menschen und verwundeten Hunderte weitere. Obwohl Tausende von Leichen noch immer unter den Trümmern aus den früheren Phasen des Krieges begraben sind, hörten die Menschen in Gaza auf, nach ihnen zu suchen, um sich auf die neuen Opfer zu konzentrieren. Die Bilder aus den Krankenhäusern waren schwer zu ertragen. Für einige der Mütter, die schreiend an den Türen standen, war der Schmerz noch größer, weil ihre Kinder verhungert waren. Gaza begann erneut, Listen der Toten zu erstellen, darunter ganze Familien.

Aber die Schreie, die aus den Kehlen von Müttern und Vätern kamen, die ihre Kinder oder andere Angehörige verloren hatten, richteten sich hauptsächlich an den Himmel. Sie haben bereits den Glauben an ihre Anführer verloren – an die Hamas, die Palästinensische Autonomiebehörde und die Anführer anderer arabischer Staaten. Die am Dienstag ausgesprochenen Verurteilungen beeindrucken sie nicht mehr, ebenso wenig wie die Aufrufe zu einer internationalen Intervention.

Das Ausmaß der Unterstützung für die Hamas ist irrelevant. Die bewaffneten, maskierten Männer sind keine Bedrohung mehr und stellen keine Abschreckung für Israel dar.

Führer arabischer Nationen bei einem Gipfeltreffen in Kairo, März. Bildnachweis: AFP

Israel kann sie nach Belieben bombardieren und aushungern, wenn es von einer US-Regierung wie der von Donald Trump unterstützt wird. Folglich läuft alles auf einen einzigen Punkt hinaus – die Geiseln. Die Hamas-Führung – oder was davon übrig ist – hat verstanden, dass dies die einzige Karte ist, die ihr noch bleibt, um Druck auf Israel auszuüben, auch wenn sie schwach ist. Der UN-Sicherheitsrat oder die Entscheidungen einzelner Länder haben keinen Einfluss mehr. Weiterlesen in haaretz. com

