Live-Blog-Update | Israels Krieg gegen Gaza

Dies ist ein Eintrag von: Live: Israel erlässt Ausweisungsbefehle für vertriebene Familien im Zentrum von Gaza

Hamas-Führer Sinwar glaubt, dass ein regionaler Krieg die Position der Gruppe stärken wird: Bericht

4. Oktober 2024 23:17 BST

Der Hamas-Führer Yahya Sinwar glaubt, dass Israel kurz davor steht, in einen umfassenden regionalen Krieg verwickelt zu werden, was der Gruppe helfen wird, glauben US-Beamte, wie die New York Times berichtet.

US-Beamte glauben, dass Sinwar jetzt keinen Nutzen mehr in einem Waffenstillstand sieht. Seit Wochen gibt es keine ernsthaften Bemühungen, einen Deal zu vermitteln.

US-Beamte sind jedoch der Ansicht, dass Israel die militärischen Fähigkeiten der Hamas geschwächt hat, was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass Israel seit seinem Einmarsch in den Libanon keinen größeren Gegenangriff auf Israel gestartet und keine Angriffsfront eröffnet hat, wie die New York Times berichtet. Weiterlesen in middleeasteye.net

